De balans | Stany Crets

Na de avant-première bleek vorige week dat ‘De Winterrevue: made in Belgium’, een voorstelling voor 800 mensen, niet meer kon worden opgevoerd. Daarom maakte de acteur en regisseur Stany Crets in enkele dagen zijn eigen ‘Vette Verjaardagsshow’, een coronavoorstelling die hij zaterdag in Theater Elckerlyc drie keer opvoert voor 200 mensen. Hij wordt 57.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Mijn gezin, inclusief mijn vrouw Ann. Je kan mensen moeilijk als bezit beschouwen, maar mijn kinderen zijn wel producten van mezelf. En natuurlijk ook anderen die ik graag zie. Ik heb een beperkte kring van intieme vrienden die al meer dan dertig jaar meegaan. Financiële en materiële zaken interesseren me niet. De aankoop van ons buitenverblijf was wel een enorme aanwinst. Alles wat privé en professioneel fout loopt, wordt daar opgelost. Als acteur en regisseur werk ik vooral met mijn onbevreesdheid. Ik heb zelden angst. Niet om iets te ondernemen, niet om op een podium te staan.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘De vrouwen met wie ik samen was. Sommigen heb ik te weinig teruggegeven, anders waren de relaties blijven duren. Ik ben een snelle mens: ik raas door en kijk niet achterom, waardoor ik soms slachtoffers achterlaat. Professioneel heeft Luk Perceval eind jaren tachtig, begin jaren negentig in me geïnvesteerd. Ik heb zeven jaar bij de Blauwe Maandag Compagnie gespeeld en kreeg als regisseur veelal carte blanche. Dat vergeet ik nooit, ook al gingen we destijds niet op zeer goede voet uit elkaar. Recentelijk is dat Koen Hendrickx, de CEO van Deep Bridge, het productiehuis waarmee ik musicals maak. En de mensen van Theater Elckerlyc. Ook van hen krijg ik carte blanche. Zo’n vertrouwensband is veel waard.’

Investeert u ook in anderen?

‘Dat denk ik wel. Ik neem veel jonge acteurs onder mijn vleugels. Vaak zitten ze nog op school maar geef ik hun grote rollen, omdat ik honderd procent in hen geloof. Het streven naar een evenwicht tussen mijn professionele en mijn privéleven heb ik op latere leeftijd moeten leren. De voorbije twee jaar kwam ik tot de conclusie dat de balans ver te zoeken was. Sindsdien investeer ik ongelooflijk in mijn naasten.’ (lacht)

Wat was uw kwantumsprong?

‘De ontmoeting met Peter Van Den Begin, omstreeks 1990. We besloten dat in onze overnight ontstane vriendschap ook een verdienmodel zat. Twee weken later plukten we daar de vruchten van met het theaterstuk ‘Wilde Lea’. De eerste financiële vruchtenplukkerij was ‘De Raf & Ronny Show’ op VTM, vanaf 1998.’

Gaat u soms in het rood?

Ik ben een snelle mens: ik raas door en kijk niet achterom. Stany Crets

‘Ik zit altijd in het oranje, denk ik. Ik kan niet anders dan continu energie geven. In het rood ga ik zelden, al is dat sinds de vele lockdowns en sluitingen misschien wel het geval. Onrechtvaardigheid kan me echt woedend maken, en bij momenten voel ik me ook depressief worden. Als ik de speelbal van absurditeiten ben, bevind ik me in twee minuten tijd soms aan beide uitersten van dat spectrum. Van woede naar depressiviteit en terug. Door mijn woede blijf ik actief. Ik probeer ze om te zetten in positieve energie, maar dat is moeilijk. En soms ga ik tegen het canvas. Ik voel me dan plots oud worden, en ben gefrustreerd omdat de noden van onze sector weinig gehoor krijgen. Vorige week is het weer begonnen.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Rob Marcelis is een vriend die al veertig jaar meegaat. Hij fungeert af en toe als een soort geweten, een klankbord. Ook bij mijn vrouw Ann kan ik zeuren. Ik denk dat ik meer luister naar mensen dan een paar jaar geleden.’

Hebt u al mensen afgeschreven?

‘Zelden. Ik kan woorden hebben met mensen, maar vind het meestal niet de moeite om ruzie te blijven maken. Mensen kunnen zichzelf wel wegschrappen, doordat ze niet correct in hun schoenen staan. Ooit leende ik geld aan vrienden, die vervolgens met de noorderzon verdwenen. Ik blijf me afvragen hoe dat komt, hoe die mensen in elkaar zitten.’

Staat er winst of verlies op uw persoonlijke balans?