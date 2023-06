Goed vertelde verhalen maken alles zoveel fijner, zelfs lange autoritten naar het zuiden. Karel Dierickx, hoofd audio van De Tijd, tipt de beste podcasts voor tijdens de grote vakantie.

Klassiekers

Voor wie de podcastwereld nog moet verkennen.

Bob

Met deze ‘oerpodcast’ leerden de Vlamingen in 2017 massaal audio als nieuw medium kennen. De makers, drie vouwen, leren toevallig de 84-jarige Eliza kennen, een innemende vrouw die niet kan zwijgen over haar jeugdliefde ‘Bob’.

Waarom luisteren? Naast een spannend verhaal - wie is Bob, bestaat hij wel en waarom heeft hij zo’n indruk gemaakt? - schildert de reeks een intiem en persoonlijk portret. Van Eliza, maar ook van een tijdvak, de Vlaamse jaren veertig. Er komen heftige onderwerpen aan bod als abortus, ongewenste zwangerschap, gedwongen adoptie maar ook dementie. Wie de makers op hun queeste volgt, raakt voor altijd verslingerd aan podcasts.

NL, 6 afleveringen, van NPO Radio 1, Audiocollectief Schik en VPRO Dorst

El Tarangu

Lucien Van Impe was de laatste Belgische winnaar van de Ronde van Frankrijk. Zijn grote rivaal in het wielrennen was José Manuel Fuente, die in 1996 op amper 50-jarige leeftijd overleed. Zeven jaar later zit Van Impe mosselen te eten in Geraardsbergen. Tegenover hem zit Fuente. Of toch niet?

Waarom luisteren? Je blijft zes afleveringen lang geboeid door de zoektocht van de makers. Iemand liegt, maar wie? Dat wil je toch echt weten.

NL, 6 afleveringen, Audiocollectief Schik i.s.m. Sporza VPRO en NPO Radio 1

Señor Sarens

De familie Sarens is wereldberoemd in Steenhuffel en omstreken als de familie achter het kranenimperium langs de A12. ‘Señor Sarens’ reconstrueert de moord op Jan Sarens, een van de grote mannen bij Sarens. Hij trekt naar Mexico om er het bedrijf op de kaart te zetten, maar wordt dood aangetroffen in een ondergrondse parking.

Waarom luisteren? De veelheid aan stemmen maakt deze constructie zo rijk. Vrienden, familieleden, kennissen en concurrenten, ze leggen elk een puzzelstukje in het mysterie-Jan Sarens. Daarnaast is het een boeiend ondernemersverhaal. De makers zijn Achille Van Ingelgem, die onlangs het steengoede ‘De fiets van Cancellara’ heeft gemaakt, en reporter Luc Haekens. Ze kregen er vorig jaar de belangrijkste audio persprijs voor, van Belfius.

NL, 6 afleveringen, Achille Van Ingelgem en Luc Haekens, VRT en De Standaard

Dead Eyes

Deze podcast - in het Engels - is gemaakt door Connor Ratliff, een acteur die nooit echt doorbrak maar die aan het begin van zijn carrière zicht had een rolletje met drie lijnen tekst in de serie ‘Band of Brothers’. Een dag voor de opnames werd hij door Tom Hanks ontslagen uit de cast. Tijdens de coronaperiode, terwijl iedereen opgesloten zat, zocht Ratliff uit waarom.

Waarom luisteren? In drie seizoenen geraakt Ratliff steeds dichter bij Tom Hanks. Hij is niet alleen een meeslepende verteller, je krijgt ook een inkijkje in Hollywood. Interessante personages en grote namen als acteur Jon Hamm en muzikante Aimee Mann passeren de revue. Toen ik begon te luisteren, kon ik niet meer stoppen.

ENG, 3 seizoenen van 10 afleveringen, Headgum

Thirty Minutes to the moon

Deze Engelstalige podcast is volledig gewijd aan de 13 minuten die Neil Armstrong, Buzz Aldrin en de intussen overleden Michael Collins - hij zette geen voet op de maan, maar zat in de servicemodule - nodig hadden om als eersten op de maan te landen. In die 13 minuten gaat alles mis wat mis kan gaan.

Waarom luisteren? De laatste levende getuigen in dit historische document vertellen hun fascinerende verhaal, vijftig jaar na de maanlanding. Kosten noch moeite zijn gespaard. Zo is de fenomenale muziek van de wereldberoemde filmmuziekcomponist Hans Zimmer. Het tweede seizoen gaat over de onfortuinlijke Apollo 13. In september verschijnt het derde seizoen over de Space Shuttle.

ENG, 3 seizoenen van 11 afleveringen, BBC World

Start-up

We volgen Alex Bloomberg, een producer die jaren voor de Amerikaanse openbare omroep NPR heeft gewerkt, terwijl hij zijn eigen podcasthuis opzet. Gimlet is vandaag dé producer van wereldwijde podcasthits.

Waarom luisteren? Bloomberg neemt je mee op de rollercoaster van zijn ondernemersverhaal: van de slapeloze nachten voor zijn eerste pitch voor de miljardairs van Silicon Valley tot de euforische hoogtepunten. Het is één lange eerlijke les voor ondernemers, zowel voor wie al bezig is als voor wie iets wil opstarten.

ENG, 8 seizoenen, Gimlet

Alle leeftijden

Gemaakt voor jonge luisteraars, maar ook leuk voor (groot)ouders.

De rattenvanger

Een pareltje van een kinderpodcast. Het wemelt van de dubbele bodems, de dierenpersonages zijn treffend uitgewerkt, en toch blijven de makers trouw aan de ziel van het oorspronkelijke verhaal. Straf spul. En het is maar een van de parels uit de catalogus van Het Geluidshuis, dé referentie voor audio voor familieconsumptie in Vlaanderen. Ze brengen zowel originele als eigenzinnig bewerkte bekende sprookjes, gemaakt met de beste stemacteurs.

Waarom luisteren? Erg onderhoudend voor kinderen vanaf zes jaar en met dubbele bodems die het ook voor volwassenen boeiend maken. Tip: op elk podcastplatform staat elke maand ‘De Geluidskluis’, één gratis verhaal dat een maand lang te beluisteren is, als kennismaking.

NL, vanaf 6 jaar

Wetenschapje

Is de geluidsmuur echt een muur? Kost het echt 1 euro om 1 euro te maken? Hoe hard knalde de oerknal? De toegankelijke podcastreeks ‘Wetenschapje’ draait om het beantwoorden van dat soort teasende vragen. Een wetenschapper of specialist zoekt enthousiast mee naar het antwoord.

Waarom luisteren? Presentatrice Leen Renders werkte meer dan tien jaar voor Het Geluidshuis en kwam daar op het idee voor ‘Wetenschapje’. Ze maakt het samen met geluidstechnicus Bram Coumans, die ook bij Het Geluidshuis werkte. Hij maakt de opnames, knipt en plakt de interviews, maakt de geluidseffecten én de muziek. Heel cool!

NL, vanaf 8 acht jaar

Onbespreekbaar

Met deze podcast maken Jef Willem en Nicolas Overmeire mentale gezondheid op allerlei manieren bespreekbaar.

Waarom luisteren? In intussen veertig afleveringen behandelen de makers moeilijke onderwerpen zoals zelfbeeld, perfectionisme, introvertie en hoogsensitiviteit op maat van hun jonge publiek. Er is veel ruimte voor vragen en interactie.

NL, vanaf 13 jaar

Actueel

Drie podcasts die vanuit een opmerkelijk nieuwsfeit vertrekken.

De jurk en een scheepswrak

De Noordzee ligt vol scheepswrakken die wettelijk niet mogen worden gedolven. Deze podcast gaat over een goedbewaard Engels scheepswrak uit de 17de eeuw. Het werd in 2016 gevonden voor het Nederlandse Waddeneiland Texel.

Waarom luisteren? De makers vertrek-ken van een haast intacte jurk die in het wrak is gevonden en gaan op zoek naar de vrouw van wie de jurk was. Was ze een spionne, iemand van het Engelse hof, een actrice? Naast een historische detective is het ook een diepe duik in de geschiedenis van de Nederlandse Gouden Eeuw, die je daarna met andere ogen bekijkt.

NL, 5 afleveringen, NPO 2 en NTR

De kunst van het verdwijnen

Theatermakers Bart Van Nuffelen en Lucas De Rycke vertrekken van de ophefmakende tunnelroof, waarbij het BNP Paribas-kantoor in het hart van de Antwerpse Joodse wijk in 2019 werd leeggeroofd.

Waarom luisteren? De makers weven drie verhalen, die zich afspelen op drie verschillende momenten in de geschiedenis, vernuftig door elkaar. Van de tunnelroof over een aanslag op een Joodse jeugdbeweging in 1980 tot het levensverhaal van een Antwerps-Amerikaanse man die op een dag in 1948 op 4-jarige leeftijd zijn hele familie verloor. Op de Belgiëlei in Antwerpen komen de verhalen samen.

NL, 8 afleveringen, VRT Max

De AIonauten

Het vijfkoppige audioteam van De Tijd experimenteert onder leiding van radiocoryfee Erwin Deckers met artificiële intelligentie. Ze klonen stemmen, laten AI zelf muziek maken, bedotten de moeder van de hoofdredacteur en wekken de gepensioneerde De Tijd-columnist Kaaiman weer tot leven. Met cameo’s van Miguel Wiels, Niels Destadsbader en Herman Brusselmans.

Waarom luisteren? Entertainende en humoristische reeks die de limieten van AI exploreert. Na vier afleveringen kan je alleen vaststellen: you ain’t seen nothing yet.