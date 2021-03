De collaboratie begrijpen zonder schuldigen te zoeken

De schermversie van Luk Percevals toneelstuk ‘Yellow’ is een grimmige zwartwitfilm over een Vlaamse familie die verzeild geraakt in de collaboratie. ‘Hitler gaat de Vlamingen niet vergeten!’

Meer dan duizend tickets waren begin deze week verkocht van de onlinepremière van ‘Yellow: The Sorrows of Belgium II: REX’, gisteren te zien op de website van NTGent. Dat is meer dan behoorlijk voor de filmversie van een theaterstuk, een kijkvorm waaraan we nog altijd moeten wennen na een jaar cultureel schermkijken door de pandemie. Een beetje theaterliefhebber begrijpt waarom: een toneelstuk is nog geen Netflix-film.

Ook bij de buitenlandse pers was er ruime belangstelling voor het nieuwe stuk van Luk Perceval. Internationale kranten als The New York Times, Le Monde en de Süddeutsche Zeitung vroegen een recensie-exemplaar van de film op. De reden daarvoor is niet ver te zoeken. Perceval bouwde vanuit Europa’s theaterbastion Duitsland de afgelopen twintig jaar een grote reputatie op in de internationale podiumkunsten. Sinds NTGent onder leiding van zijn Zwitserse directeur Milo Rau de internationale podia en media charmeert met controversiële voorstellingen over extreme uitwassen van het menselijk gedrag, wordt het stadstheater goed in de gaten gehouden.

Een teaser van 'Yellow' van NTGent.

‘Yellow’ is het tweede deel van Percevals trilogie over Belgische trauma’s. Het eerste deel ‘Black’ ging over het bloedvergieten in Congo, het derde ‘Red’ vertrekt vanuit de aanslagen in Brussel. 'Yellow' moest vorig jaar in première zijn gegaan, maar de pandemie stak daar een stokje voor. Tijdens de eerste lockdown postte NTGent op zijn Facebook-pagina een twee uur durend gesprek tussen historicus Bruno De Wever en de makers. Erg geëmotioneerd vertelde de broer van N-VA-voorzitter Bart De Wever over zijn lidmaatschap bij het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ). De boodschap van de historicus was er ook een van nuance, zeker over de rol van het Vlaamse beweging bij de collaboratie met de nazi’s.

Geen moreel oordeel

Wat? Het tweede deel van Luk Percevals theatertrilogie over donkere passages in de Belgische geschiedenis. Voor de gelegenheid als twee uur lange film gemonteerd. De (nog langere) theaterversie is voor later dit voorjaar, als de omstandigheden het toelaten. Waarom de moeite? ‘Yellow’ biedt een genuanceerde blik op de Vlaamse collaboratie, een beetje onverwacht want Perceval provoceert graag. Door de gevarieerde camerastandpunten heb je zelden het gevoel naar een theaterstuk te kijken. Met dank aan de cameraman Daniel Demoustier, een strijder op vele oorlogsfronten. Waar te zien? Op de website van NTGent, www.ntgent.be. Een ticket kost 12 euro.

Spannend wat dat zou geven met iemand als Perceval, die in zijn voorstellingen graag en bewust de randen opzoekt om zijn publiek uit te dagen. Perceval en zijn dramaturgen lijken goed geluisterd te hebben. Anders dan bij ‘Black’ trappen ze niet in de val van de morele correctheid. ‘Black’ wilde te veel een zweepslag zijn, en ons met schuldgevoelens overladen over wat in Congo is gebeurd. ‘Yellow’ velt geen moreel oordeel over de collaboratie, maar probeert te begrijpen waarom mensen zich lieten verleiden tot de nazi-ideologie.

Op toneel staat een Vlaamse familie die in tweeën is gespleten door het vertrek van een familielid naar het Oostfront. Jef, die we niet te zien krijgen, was een stille jongen die altijd met zijn neus in de boeken zat. Zijn moeder (Chris Thys) is doodsbang hem te verliezen.

‘Hitler gaat de Vlamingen niet vergeten! Als ik nog jong was, ik zat al op die trein’, zegt evenwel zijn nonkel, een priester, gespeeld door de nooit ontgoochelende Oscar Van Rompay. Hij vertegenwoordigt het deel van het katholieke Vlaanderen dat het nazisme in de armen sloot omwille van zijn anticommunisme. Maar er is ook zijn andere nonkel, die een Joods meisje in bescherming neemt. Over de familie hangt ook nog eens de schaduw van de grootvader tegen wie aan het front in de Eerste Wereldoorlog alleen in het Frans werd gebruld.

Waffen SS

In grote delen van de voorstelling wordt het nazisme verheerlijkt. 'Deutschland über alles' wordt uit volle borst gezongen. Er is een officier van de Waffen SS. Naar zijn verhalen luistert het gecapituleerde deel van de familie met gespitste oren. En dan is er de Waalse collaborateur Léon Degrelle. Hij charmeert met zijn uitleg waarom Franstalige Belgen tot de grote Germaanse familie behoorden.

‘Yellow’ zoekt niet naar schuldigen. Als het de bedoeling van de makers was uit te leggen dat het niet altijd uit te leggen valt waarom iemand een verkeerde ideologische keuze maakt, zijn ze geslaagd in hun opzet. De twee uur durende film vraagt wel veel van de kijker. De theaterversie is dan nog eens 20 minuten langer.