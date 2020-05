De donkere geheimen van een familie

De rampspoed die twee eeneiige tweelingbroers in 'I know this much is true' te beurt valt, tart elke verbeelding.

Zijn we gedoemd de fouten en gebreken van onze voorouders voort te zetten? Of hebben we ons lot in eigen handen? Over die vraag draait 'I Know This Much Is True', de schrijnend emotionele miniserie van HBO.

'Hoeveel families ken je die zoveel ellende over zich heen gekregen hebben?' Wat Dominick Birdsey tijdens de laatste aflevering van de zesdelige HBO-miniserie 'I Know This Much Is True' naar zijn psychiater snauwt, slaat de nagels op de kop. De rampspoed die hem en zijn eeneiige tweelingbroer Thomas al 40 jaar te beurt valt, tart elke verbeelding.

De trailer van 'I know this much is true'.

Dat Thomas aan paranoïde schizofrenie lijdt, van instelling naar instelling verhuist en alleen maar verder weg lijkt te zinken is enkel het meest opvallende voorbeeld van dat onheil. De serie begint ook met een schokkende scène waarbij Thomas in een vlaag van waanzin zijn rechterhand afhakt in een bibliotheek. Hij ziet zijn daad als een noodzakelijk offer om de mensheid te redden. We bevinden ons immers in 1990, de eerste Golfoorlog staat op het punt los te barsten en Thomas is ervan overtuigd dat het conflict verregaande gevolgen zal hebben.

De politie neemt hem mee naar een zwaar bewaakte instelling, ook al probeert Dominick hen duidelijk te maken dat die plek zijn broer enkel dieper in de put zal duwen.

Mannetjesputter

Zes afleveringen doet de Amerikaanse regisseur Derek Cianfrance - die zelf het scenario schreef - de geschiedenis van de gebroeders Birdsey en van hun familie uit de doeken. 'I Know This Much Is True' is oorspronkelijk een roman van Wally Lamb, een auteur die carrière heeft gemaakt met verhalen over getroebleerde personages.



Wat?

Zesdelige HBO-serie van Derek Cianfrance (‘Blue Valentine’), naar de gelijknamige roman van Wally Lamb uit 1998. Centraal staat een tweeling, Dominick en Thomas, van wie er één aan paranoïde schizofrenie lijdt.



Waarom de moeite?

De miniserie rijgt de tragische gebeurtenissen aan elkaar maar gaat zelden of nooit over de schreef. Mark Ruffalo is ronduit verbluffend in de dubbele hoofdrol en wordt omringd door sterke nevenspelers.



Waar?

De eerste aflevering van ‘I Know This Much Is True’ speelt nu op Telenet Play (More). Elke week komt er een episode bij.

Toen eerdere pogingen het boek te verfilmen mislukten, nam Lamb de rechten weer over en stapte er zelf mee naar een acteur voor wie hij veel bewondering had: Mark Ruffalo. Die was op zijn beurt onder de indruk van het intense verhaal en ging op zoek naar een geschikte regisseur. Hij kwam uit bij Cianfrance, die met 'The Place Beyond the Pines', 'The Light Between Oceans' en vooral zijn indringende debuut 'Blue Valentine' had getoond dat hij overweg kan met donkere relatiedrama's.

'Het boek heeft het in wezen over het voornaamste thema dat ik in mijn films behandel: familie', vertelt Cianfrance in de podcast 'Awards Daily'. 'Het gaat over de hechte banden in een familie en de last die ze kunnen vormen.'

Het familiale aspect dat hij in dit geval wou uitdiepen, heeft alles te maken met de culturele achtergrond die de cineast deelt met Ruffalo en met de hoofdpersonages uit het boek. Cianfrance zag het verhaal als een kans om zijn Italiaans-Amerikaanse afkomst te onderzoeken, en dan met name de manier waarop die zijn persoonlijkheid en wereldvisie heeft gevormd. Dominick en Thomas weten niet wie hun biologische vader is, maar hun moeder was volbloed Siciliaans.

Mark Ruffalo zet de broers Birdsey met zo veel vaardigheid en inlevingsvermogen neer dat het lijkt alsof je naar twee acteurs kijkt die toevallig elkaars evenbeeld zijn.

In de loop van de serie ontdekken we dat mannetjesputter Dominick zwaar lijdt onder de tradities en waarden die in zijn DNA zitten. Hoe meer hij erbij stilstaat, hoe meer hij tot de conclusie komt dat er een vloek op zijn familie rust. 'Verhalen over de impact van oudere generaties op hun nageslacht, van de keuzes die ze maken, hebben me altijd geboeid'; vertelt Cianfrance. 'In dit geval gaat het voor een groot deel over zo'n generatietrauma, hoe de daden uit het verleden een invloed hebben op het heden. En over de behoefte dat verleden te beschermen, om alles waar we ons als familie of als natie over schamen onder het tapijt te vegen.'



'I Know This Much Is True' is onmiskenbaar zware kost. Zelfs uitgesmeerd over zes afleveringen wordt het onheil dat de gebroeders Birdsey over zich heen krijgen soms wat veel. Toch verliest de serie nooit de aandacht van de kijker. Dat heeft alles te maken met Cianfrances ingetogen regie, zijn zorgvuldig geschetste personages en vooral ook met de acteurs.