De ingang, de toog of de tribune? Duitse concertgangers tonen waar corona toeslaat

Voor het eerst is op een concert wetenschappelijk geëxperimenteerd met coronascenario’s. De onderzoekers hopen in kaart te brengen hoe we in de toekomst veilig massa-events kunnen organiseren.

‘Voor één dag zijn jullie de redders van de wereld’, riep Tim Bendzko tijdens een van de coronaconcerten die hij afgelopen zaterdag gaf in de Duitse stad Leipzig. De 35-jarige popzanger, die enkele jaren geleden in Duitsland een grote hit had met ‘Nur Noch Kurz Die Welt Retten’, trad drie keer op in de Quarterback Immobilien Arena. Het ging niet om typische concertgangers, maar om vrijwilligers van een wetenschappelijk experiment van de universiteit van Halle-Wittenberg.

Leipzig ligt in de deelstaat Saksen in het oosten van Duitsland. In Saksen zijn bij indoorevenementen maximaal 1.000 bezoekers toegelaten, mits de aanwezigen strenge afstands- en hygiënemaatregelen naleven. Maar ook dat is voor de Quarterback Immobilien Arena - een spektakelzaal vergelijkbaar met het Antwerps Sportpaleis - economisch niet rendabel.

De arena blijft tot nader order dicht. Hetzelfde geldt voor de meeste grote concertzalen in Europa en de Verenigde Staten, hoewel er geen wetenschappelijke evidentie bestaat voor het besmettingsgevaar op grootschalige evenementen die veilig worden georganiseerd.

Schermvullende weergave ©Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

De drie concerten moeten die lacune opvullen. De onderzoekers hopen met de resultaten in kaart te brengen hoe we, zolang het virus nog onder ons is, veilig massa-evenementen kunnen organiseren en bijwonen. ‘We weten dat persoonlijke contacten tijdens evenementen riskant kunnen zijn, maar we weten niet waar ze plaatsvinden. Is het bij de ingang? In de tribunes?’, zegt Stefan Moritz, het hoofd van de afdeling klinische infectieziekten aan de universiteit, die het onderzoek leidt.

Alle 1.400 vrijwilligers van het experiment waren vooraf getest op het coronavirus. Bij aankomst werd hun temperatuur gemeten. Uitgerust met volgapparatuur, mondmaskers en een speciale desinfectiegel werd hen gevraagd om in de loop van 10 uur drie verschillende concertscenario's te simuleren: een zonder sociale afstand, een tweede met beperkte veiligheidsmaatregelen en een derde met strikte maatregelen.

Tijdens het 'precoronaconcert' zat iedereen naast elkaar en waren er slechts twee ingangen open. Tijdens de show erna werd telkens één stoel vrijgelaten tussen de bubbels en konden de concertgangers langs vier ingangen naar buiten.

Pauze

In de pauzes werden de deelnemers aangemoedigd om eten en drinken te kopen en naar het toilet te gaan. Zo kunnen de onderzoekers nauwgezet in kaart brengen hoeveel contacten mensen maken tijdens een evenement en in welk gedeelte van de arena.

Ze vroegen de deelnemers ook om hun handen regelmatig te desinfecteren met behulp van fluorescerende ontsmettingsmiddel, zodat wetenschappers - met behulp van ultraviolet licht - kunnen identificeren welke oppervlakken concertgangers vaak aanraken en een risico vormen voor de verspreiding van het virus.

Rookmachine

De onderzoekers gebruikten ook een rookmachine om de verspreiding van aerosolen te bestuderen. Er bestaat nog altijd onduidelijkheid of zulke kleine druppeltjes het coronavirus kunnen verspreiden.