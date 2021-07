De knaldrang van beginnende bands

In deze beperkte festivalzomer voeren de Belgen opnieuw het hoogste woord, maar niet allemaal. Vooral beginnende bands hebben het moeilijk om optredens te versieren. ‘Niets is mistroostiger dan een lege agenda.’

Het is druk in de Vlaamse boekingskantoren, waar bands gekoppeld worden aan concertpodia. Momenteel worden nog volop artiesten vastgelegd voor festivals in augustus en september. ‘We hebben op drie, vier weken moeten klaarspelen waar we anders tien maanden voor hebben’, zegt Werner Dewachter van Busker Artist Agency. In zijn artiestenrooster zitten vaste waarden als Absynthe Minded, Gabriel Rios en Tourist LeMC, maar ook aanstormend talent, zoals Naima Joris en The Haunted Youth.

Over beide categorieën hoeft hij zich geen zorgen te maken. Door de versoepelingen kan hij deze zomer grotere producties weer kwijt aan festivalorganisatoren, die tot 2.500 en straks in augustus tot 5.000 en meer bezoekers mogen ontvangen. Vorig jaar was dat financieel niet haalbaar. Ook de artiesten van morgen vinden vlot hun weg naar de festivalaffiches, getuige volle agenda’s voor Meskerem Mees en Naima Joris.

Een jonge generatie muzikanten heeft het voorbije anderhalf jaar niet kunnen deelnemen aan wedstrijden of showcasefestivals. We moeten alles doen om te voorkomen dat een verloren generatie ontstaat. Frederik Sioen Muzikant

‘Het is nog lang niet perfect, maar veel beter dan vorige zomer, toen de capaciteit beperkt was tot 200 festivalgangers en er vooral vraag was naar akoestische sets en kleine bezettingen voor een zittend publiek. Voor deejays is de situatie niet optimaal. Al wat dansbaar is, ligt moeilijk. We kunnen iets meer hiphop plaatsen, maar ook dat genre moet het toch vooral hebben van het tegen elkaar hossen. Zolang dat niet kan, valt ook de charme van zo’n liveshow wat weg. Maar ik ben positief. Het is meer dan ik drie maanden geleden verwacht had. Laten we hopen dat Pukkelpop op volle kracht kan doorgaan. Dat kan een echte herstart zijn.’

Een van de pijnpunten is dat sommige bands hun momentum wat kwijt zijn. ‘Populaire artiesten zoals Brihang en Zwangere Guy, die vorig voorjaar nieuw materiaal uitbrachten, kunnen dat opvangen’, legt Dewachter uit. ‘Maar voor minder bekende groepen ligt dat moeilijker, ook omdat intussen andere artiesten met nieuwe albums staan te dringen.’ Ze moeten het hebben van kleinere festivals, genre Rock Olmen, Zeverrock (in Zevergem), Campo Solar (in Damme) en Rock Ternat. In tegenstelling tot de vele ‘ticketshows’ in juli, zoals Werchter Parklife, pakken zij wel uit met breder gestoffeerde affiches.

Een andere uitdaging voor vooral beginnende bands is dat ze niet alleen optredens gemist hebben, maar ook kansen om te netwerken, zegt Frederik Sioen, die vlak voor de eerste lockdown nog enkele startende artiesten op sleeptouw nam in zijn eigen voorprogramma. ‘Veel contacten zijn in onze sector gebaseerd op toevallige ontmoetingen, in de backstage of de bar’, vervolgt de zanger, die er als woordvoerder van de Crisiscel Cultuur voor ijvert dat organisatoren volledige line-ups boeken, of tenminste voorprogramma’s bij hun hoofdacts. ‘Een jonge generatie muzikanten heeft het voorbije anderhalf jaar niet kunnen deelnemen aan wedstrijden of showcasefestivals. We moeten alles doen om te voorkomen dat een verloren generatie ontstaat die niet de kans krijgt om door te groeien.’

Zwarte gat

Van bands die het hebben opgegeven, heeft Dewachter geen weet, maar sommige heeft hij wel in een zwart gat zien vallen. ‘Daarom is die ‘kleine’ zomer van vorig jaar alsnog belangrijk geweest. Artiesten hebben feedback van een publiek nodig. Nu alles weer op gang komt, merk ik hoe cruciaal dat is voor hun mentale gezondheid. Als boeker hebben we altijd ons werk gehad. We verdienden misschien niet veel, maar waren steevast bezig met anticiperen, met shows af te blazen en weer in de plannen. Maar bij artiesten heeft het er ingehakt. Ze vinden niets mistroostiger dan een lege agenda.’

120.000 Steun Fund Belgian Music heeft 120.000 euro steun gegeven aan 49 Belgische artiesten.

Dewachter noemt de zomeractiviteiten van sommige culturele centra, die alsnog iets wilden organiseren, positief, net het ontstaan van een aantal eerder kleinschalige festivals, die hem voor het eerst contacteerden. Ook initiatieven zoals Het Veld, een culturele arena annex zomerbar tussen de maïs naast de E313 in Wommelgem, spelen in op de knaldrang van de Belgische bands. ‘Of die nieuwkomers blijvers zijn, valt moeilijk in te schatten, maar alles wat nu georganiseerd wordt, is meegenomen.’ De grootste vrees van Dewachter is niet zozeer de festivalzomer, zelfs niet het najaar, maar het voorjaar van 2022, wanneer - vermoedt hij - de grote internationale tournees zich op gang trekken. ‘Het zaalaanbod zal enorm zijn en de plekjes heel duur.’