De meest succesvolle kunstdetective ter wereld

De Nederlander Arthur Brand is de succesvolste kunstdetective ter wereld en heeft nu ook het gestolen schilderij ‘Buste de Femme’ uit 1938 van Pablo Picasso teruggevonden. Het werk, een portret van Dora Maar, wordt geschat op 25 miljoen euro.

Dat staat te lezen op www.arthurbrand.com, de website van de Nederlandse kunstdetective. De man is zo groot en bekend dat de Nederlandse omroep MAX vorig jaar een zesdelige documentaire over zijn werk uitzond.

De Saoedische sjeik Abdul Mohsen Abdulmalik Al-Sheikh contacteerde Brand nooit. Maar na 20 jaar is zijn verdwenen schilderij ‘Buste de Femme’ van Pablo Picasso dankzij de Nederlander teruggevonden. Het werd op 11 maart 1999 gestolen op Coral Island, het jacht van de sjeik. De boot lag in de haven van Antibes, in het zuiden van Frankrijk. De sjeik had het schilderij voor 4 miljoen dollar gekocht bij de Pace Gallery in New York. Die had het op haar beurt rechtstreeks van de erfgenamen van de Spaanse schilder verworven.

Sjeik

De sjeik en de verzekeringsmaatschappij Lloyd’s schakelden na de diefstal een privédetective in. Maar het schilderij, dat Picasso niet signeerde, werd nooit gevonden. Tot Arthur Brand (49) er zich mee moeide. De Nederlander is al jaren een succesvol kunstdetective die veel lijntjes naar de Nederlandse onderwereld heeft. Hij hoorde via via dat het schilderij zich bij een Nederlandse vastgoedmakelaar bevond. Die had het verworven via enkele ‘louche deals’, zoals Brand het gisteren in de Volkskrant omschreef. Toen de man besefte dat hij een gestolen Picasso aan de muur had hangen, wilde hij ervan af. Nadat het doek was onderzocht op zijn echtheid - Picasso wordt vaak vervalst maar in dit geval niet - kon Brand het teruggeven aan de verzekeringsmaatschappij. De sjeik krijgt het schilderij niet terug. Hij deed er afstand van toen hij het verzekeringsgeld opstreek. Hij beschikt wel over het eerste kooprecht.

Ellenlange lijst

Met de ontdekking van ‘Buste de Femme’ kan Brand een nieuw succes op zijn website toevoegen. De lijst is ellenlang. Hij maakt zich sterk dat hij de afgelopen jaren voor 150 miljoen euro aan gestolen kunst heeft teruggevonden. Hij werd er zelf niet rijk van. Het gros van zijn inkomsten haalt hij uit kunstadvies. Daarvoor richtte hij in 2011 het bedrijf Artiaz op.

Brand geraakte als kind geïntrigeerd door kunstdiefstallen door de verhalen van zijn grootvader. Die was een schoolgenoot van Han van Meegeren, de Nederlandse grootmeester van de vervalsingen. Na zijn middelbare schooltijd verhuisde Brand naar Spanje, waar hij in contact kwam met schattengravers. De link met illegale kunsthandel was snel gelegd.

Naziroofkunst

Brand specialiseerde zich in het terugvinden van gestolen kunst en in vervalsingen. Hij zette zich de voorbije jaren ook in om naziroofkunst weer bij de rechtmatige eigenaars te brengen. In 2015 lag hij mee aan de basis van de ontdekking van verloren gewaande bronzen paardensculpturen die in opdracht van Adolf Hitler waren gemaakt. Een jaar later vond hij een schilderij van Dalí en een van De Lempicka terug die uit het Scheringa Museum in Noord-Holland waren gestolen.