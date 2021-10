De muziekdirecteur die Nick Cave probeert te begrijpen

Geen tickets voor de twee concerten van Nick Cave in Antwerpen? Het alternatief is een avondvullende monoloog over de Australische zanger.

In een monoloog vertelt Kurt Overbergh van de Ancienne Belgique persoonlijke anekdotes die allemaal uitkomen bij de rockzanger Nick Cave, van wie weinigen hadden gedacht dat hij zo’n godenstatus zou bereiken. ‘Ik ook niet.’

Toen hij enkele jaren geleden werd gevraagd voor een lezing over Nick Cave, twijfelde de artistiek directeur van de Ancienne Belgique. Kurt Overbergh, al meer dan 30 jaar een groot bewonderaar van Cave, wilde geen vertelling met weetjes die iedereen op Wikipedia kan vinden. ‘I Just Don’t Understand Nick Cave’, zijn monoloog van 80 minuten, vertrekt van vijf anekdotes uit zijn persoonlijke leven die allemaal eindigen bij de Australische zanger.

Die heeft hij ooit geïnterviewd en hij kent zijn muzikale compagnon Warren Ellis vrij goed. ‘Ik geloof heel erg in de hypothese van ‘six degrees of seperation’: dat iedere persoon op aarde maximaal zes stappen van elke andere persoon verwijderd is’, zegt Overbergh.

Vroeger had Nick Cave een aversie voor zijn publiek. Nu kan je hem als fan mailen met heel persoonlijke vragen. De donkere vleermuis van vroeger is humaan geworden. Kurt Overbergh Artistiek directeur van de Ancienne Belgique

Sommige verhalen in de voorstelling zijn absurd en grappig. De muziekdirecteur telde het aantal moorden op het album ‘Murder Ballads’: 66, meer dan één per minuut muziek. In de voorstelling legt hij dat cijfer naast dat van seriemoordenaars als Ted Bundy of John Wayne Gacy. Er wordt ook een winnaar aangeduid.

Op andere momenten wordt Overbergh openhartig, zoals bij het bruggetje dat hij maakt van de dood van zijn moeder naar het overlijden Caves vader toen de zanger 21 was.

Schermvullende weergave Kurt Overbergh, artistiek directeur van de AB in Brussel, schreef een monoloog over zanger Nick Cave. ©Olivier Donnet

Heeft hij het gevoel dat hij Nick Cave nu iets beter begrijpt? ‘Ja. Maar ik ben op zoveel gebotst dat ik nog niet wist. Weet je dat hij één jaar lang het weer heeft beschreven en daar een boek over wilde uitbrengen? Ik heb aan Sabine Hagedoren gevraagd of ze daar een pagina uit wil voorlezen. (lacht) Dat is misschien voor een andere keer.’

Humaan

De twee concerten van Nick Cave en Warren Ellis volgende week in de Antwerpse Stadsschouwburg waren in een mum van tijd uitverkocht. Na een artistiek mindere periode in het eerste deel van dit millennium maakte de carrière van de Australische zanger de afgelopen jaren een opmerkelijke curve. Die begon bij het ijzersterke ‘Push The Sky Away’ (2013) en ging bizar genoeg steil omhoog met twee donkere albums waarin de geest van zijn overleden zoon rondwaart.

Nooit klonk zijn muziek sacraler en introverter, en nooit was de zanger populairder. Wie had ooit gedacht dat de onstuimige rockster van weleer zalen van 20.000 mensen zou vullen of megafestivals zou afsluiten? ‘Ik niet’, zegt Overbergh.

‘Ik stelde de vraag enkele jaren geleden aan Warren Ellis. ‘We hebben daar zelf geen verklaring voor’, zei hij. Mijn verklaring is dat hij na de dood van zijn zoon humaan is geworden. Vroeger had hij een aversie voor zijn publiek, nu kan je hem als fan mailen met heel persoonlijke vragen op zijn blog The Red Hand Files. De donkere vleermuis van vroeger is bereikbaar geworden.’

En, zegt de muziekdirecteur: de recente artistieke output van de inmiddels 64-jarige zanger is ondanks het grote volume van een constant niveau. ‘In hoeveelheid overklast hij intussen het oeuvre van zijn held Leonard Cohen en evenaart dat van zijn andere held Elvis Presley. Niets van wat hij de laatste jaren heeft gedaan, voelt als een tussendoortje. Van hoeveel muzikanten van hoge leeftijd kunnen we dat zeggen?’

Tournee ‘I Just Don’t Understand Nick Cave’: van 14 oktober tot 9 november