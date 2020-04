De nieuwe paus is een wufte Brit

John Malkovich (links) en Jude Law (rechts): de nieuwe en de oude paus in Paolo Sorrentino's zwierige Vaticaandrama 'The New Pope'.

John Malkovich trekt in het absurde Vaticaandrama ‘The New Pope’ de habijt van paus aan. De Italiaanse regisseur Paolo Sorrentino kroont zich weer tot zwierig tableaukunstenaar.

Hebt u het eerste seizoen van het Vaticaandrama van de cineast Paolo Sorrentino (‘La grande bellezza’, Youth’) gemist? Geen nood, dat is geen handicap om op volle kracht van het tweede te kunnen genieten. In dat eerste seizoen, ‘The Young Pope’, droeg een jonge Amerikaan (Jude Law) de habijt van paus.

John Malkovich is in grootse doen als wufte Brit die in mystieke volzinnen spreekt en raadselachtig doet over zijn seksuele geaardheid.

De openingsscène zette de toon voor het vervolg: Pius XIII doet voor een vol Sint-Pietersplein in druilerig weer met één armbeweging de hemel opensplijten en in een toespraak voor tienduizenden gelovigen prijst hij het homohuwelijk, abortus en onbeschermde voortplanting de hemel in. Gedurfd, absurd, grappig en koninklijk in beeld gebracht.

Sorrentino staat bekend om zijn weelderige, extravagante en oogverblindende filmstijl, die hij ook in dit prachtige tweede seizoen gretig oplepelt. Hij houdt van uitvergrote en vervormde portretten van de werkelijkheid en de mensheid, wat opmerkelijke taferelen oplevert, zoals nonnen die onder neonverlichte kruisen op technomuziek dansen en kardinalen die in witte zwembroekjes over het strand lopen.

In het tweede seizoen ligt Pius XIII in Venetië in coma na de hartaanval die hij op het einde van seizoen één kreeg tijdens een toespraak op het San Marcoplein. Er moest dringend een opvolger komen, maar de zoektocht loopt niet van een leien dakje. Na een felle interne machtsstrijd komen de kardinalen uit bij de Britse aristocraat John Brannox, gespeeld door John Malkovich. De Amerikaan is in grootse doen als wufte Brit die in mystieke volzinnen spreekt en raadselachtig doet over zijn seksuele geaardheid: hetero, homo, of toch maar bi?

John Malkovic als Paus Johannes Paulus III en Marilyn Manson als Marilyn Mansen.

Een kardinalenstoet trekt naar Londen om Brannox te overtuigen. Hij twijfelt omdat hij door een groot jeugdtrauma denkt dat hij de job niet aankan. Tot hij hoort dat hij als kerkvader zijn idolen zou kunnen ontmoeten. Dat gebeurt ook. In de vierde aflevering komt Marilyn Manson op audiëntie. De rockzanger, gespeeld door zichzelf, verontschuldigt zich omdat hij dacht dat hij bij de vorige paus op bezoek was. ‘Excuseer, ik heb maanden in de studio gezeten.’ Ook Sharon Stone versierde een soortgelijk gastrolletje.

Schermvullende weergave 'The New Pope.'

Ondertussen ligt de kerk onder vuur door een reeks schandalen die de gevestigde hiërarchie ondermijnen, terwijl externe bedreigingen de symbolen van het christendom raken. Een moslim koestert terreurplannen. Er is de verwarring over het plotse overlijden van de korte tussenpaus. Stierf hij echt een natuurlijke dood? De financiën van het Vaticaan liggen ook nog eens in puin. De Italiaanse regering trekt de belastingen op de clerus op om haar eigen begrotingstekort aan te pakken.

De vaticaantop reageert bars en wraakzuchtig op de interne problemen en de externe tegenslagen. In hun verweer tonen de kardinalen en de paus zich van hun kleinmenselijke kant, wat hen net weer menselijk maakt. Daarbovenop worstelt vrijwel iedereen met zijn seksuele identiteit of met een veel te grote appetijt. Een perfect excuus voor de Italiaanse stilist om dit zwierige en amusante pausendrama op te smukken met erotiek en amoureuze intriges.