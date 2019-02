De vliegende hardrocker

Met Bruce Dickinson aan de stuurknuppel groeide Iron Maiden uit tot een van de allergrootste heavymetalbands. Maar de leadzanger is ook piloot en luchtvaartondernemer. Over die ongewone combinatie maakt hij zich vrolijk in een onemanshow.

Spoken word is niet het alleenrecht van stand-upcomedians of schrijvers zonder podiumvrees. Af en toe durft ook een rockzanger het aan om in zijn eentje het toneel te beklimmen. Bruce Dickinson (60), de frontman van de Britse metalband Iron Maiden, tourt dezer dagen met een onemanshow vol anekdotes uit zijn autobiografie ‘What Does This Button Do?’. Hij vertelt niet alleen hoe Iron Maiden een van de grootste heavymetalgroepen werd, of hoe hij vier jaar geleden kanker overwon. Hij vertelt ook met veel liefde en tongue-in-cheekhumor over vliegtuigen.

Een kleine tien jaar geleden stampte de Britse metallegende twee luchtvaartbedrijven uit de grond: de onderhoudsfirma Cardiff Aviation en de pilotenschool Aeris Aviation. Als hij zich niet op een festivalpodium voor 40.000 mensen in het zweet staat te performen, leidt de zanger van hardrockklassiekers als ‘The Number of The Beast’ en ‘Bring your Daughter to the Slaughter’ in Cardiff 120 ingenieurs, schoonmakers en vliegmonitors.

Dickinson prijst zich gelukkig dat Iron Maiden na veertig jaar nog altijd een winstmachine is, want zijn uit de hand gelopen hobby is dat voorlopig niet. ‘8 miljoen pond (9,1 miljoen euro, red) heb ik er al in gestoken. Dit jaar hopen we voor het eerst break-even te draaien, en zelfs winst te maken. We zullen nooit Facebook worden. De luchtvaart is geen champagne-en-kaviaarbusiness. Wij zijn vlees- en-aardappelenmensen. Maar telkens als ik een van mijn hangars binnenstap en de zorg en toewijding zie waarmee mijn onderhoudsmensen die wonderbaarlijke machines bemoederen, ben ik apetrots op wat we doen.’

Dickinson was 29 toen de drummer van Iron Maiden hem de controlekamer van een vliegtuig liet ontdekken. Vandaag heeft hij meer dan 7.500 vlieguren op zijn actief. Hij werkte als piloot voor twee Britse luchtvaartmaatschappijen en vloog de metalband lang rond met diens Boeing 747, de Ed Force One, genoemd naar het Amerikaanse presidentiële vliegtuig en de bandmascotte Eddie.

Vraag Dickinson naar zijn eerste vliegervaring in 1989 en hij muteert in een opgewonden kind. ‘Het was een mystieke ervaring, alsof ik opnieuw werd geboren. Een piloot heeft het privilege dat hij de wereld vanuit twee perspectieven kan bekijken. Het interne universum, dat van de cockpit, heeft iets eindeloos. Je bent compleet afgesloten van de buitenwereld, omringd door honderden knopjes en opgezadeld met een onmetelijk verantwoordelijkheidsgevoel.’

Bruce Dickinson (60) is zanger van Iron Maiden, samen met Metallica, AC/DC en Black Sabbath een van de invloedrijkste heavymetalgroepen ooit. Iron Maiden heeft sinds 1980 16 studioalbums gemaakt, goed voor zo’n 100 miljoen verkochte stuks. Live is de hardrockband een solide geldmachine. Vorig jaar bracht één optreden in Madrid de groep bijna 5 miljoen dollar (4,4 miljoen euro) op. Behalve metalzanger is Dickinson ook CEO en investeerder in de luchtvaartindustrie.

Maar er is ook de esthetiek van het externe perspectief. ‘Passagiers zien het luchtruim door een klein raampje, en hebben geen zicht op de volledige horizon. Ons panorama is geen twee seconde hetzelfde. Omdat je in de cockpit de wereld vanuit een ander perspectief ervaart, ga je ook je eigen leven anders bekijken. We zijn maar een nietig pluisje in de kosmos. Dat inzicht hielp me toen ik kanker kreeg.’

In ‘What Does This Button Do?’ schrijft Dickinson ook breeduit over zijn vrij begoede afkomst. Hoewel hij opgroeide in een voorstadje van Sheffield, het verpauperde noorden van het Verenigd Koninkrijk, behoorden zijn ouders tot de betere klasse. Zijn vader renoveerde huizen om ze met flinke winst te verkopen. Met de opbrengsten van die lucratieve business kocht hij een garage en begon hij in tweedehandsauto’s te dealen.

‘Mijn vader hield ervan nieuwe dingen te creëren. Mijn ondernemersmicrobe en hyperkinetische persoonlijkheid heb ik van hem’, zegt Dickinson, wijzend op zijn kameleonbestaan. Behalve metalhead, piloot en luchtvaartondernemer is hij ook nog altijd het gezicht van Trooper, het bier dat Iron Maiden enkele jaren geleden lanceerde met een Britse brouwerij. Daarbovenop laat hij zich met de regelmaat van de klok door bedrijven inhuren als keynotespeaker rond innovatie en creativiteit.

Als automechanicus had zijn vader weinig met vliegtuigen. Maar Dickinson had een oom en een grootoom die ingenieurs waren bij de Royal Air Force, de luchtmacht van het Verenigd Koninkrijk. ‘Mijn grootoom zat op Malta tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij vertelde verhalen over de onwaarschijnlijke mogelijkheden van de Supermarine Spitfire, een Brits oorlogsvliegtuig met ellipsvormige vleugels en speciale luchtschroeven.’

Dickinson was elf toen Apollo 11 in 1969 op de maan landde. Tot dan waren zijn helden testpiloten en astronauten. Alles veranderde toen Deep Purple op een drukkende zomerdag in 1970 uit de hemel neerdaalde. De gillende zang, de scheurende gitaren en de beukende bassen van ‘Child in Time’ deden het stormen in zijn luchtruim. ‘Deep Purple betekende het begin en het einde van veel dingen’, grijnst hij. ‘Rock-’n-roll, dat had iets van theater waarvoor je daarboven niet moest kunnen rekenen. Ik haatte wiskunde en dacht dat een piloot een soort rocket scientist moest zijn. Bullshit. Je kan jezelf perfect leren vliegen mits wat zelfstudie en discipline. Ik heb op mijn 29ste in de bibliotheek meer over wiskunde en fysica geleerd dan als kind op school.’

Ongelijkmatige stress

Is een vliegtuig besturen te vergelijken met een concert geven? ‘Beide jobs zijn teamwork’, zegt hij. ‘Als piloot ben ik maar zo goed als mijn staff, de onderhoudsploeg, het grondpersoneel en de mensen in de controletoren. Zij werken 24 uur per dag, en het enige wat ik moet doen, is vliegen. In de muziek gaat het net zo. Als ik ’s avonds op een festivalpodium sta, heeft een ploeg van tachtig mensen de hele dag gewerkt om alles klaar te maken. En ook tijdens het concert zijn mensen in de weer. Ik mag zo hard rondspringen als ik wil: er hoeft maar iemand op de verkeerde knop te drukken en het concert is gedaan.’

Het verschil zit in de vertoning. ‘Als piloot perform je om je toestel naar zijn bestemming te navigeren. Idealiter merken de ‘toeschouwers’ niets van je optreden. Als er niets fout gaat, is je performance geslaagd. Omdat niemand je ziet, is de voldoening intern. Met Iron Maiden optreden voor tienduizenden mensen geeft een externe bevrediging. Na afloop is de kick wel identiek. Zowel na een goed concert als na een geslaagde lange vlucht heb ik doorgaans twee tot drie uur nodig om de adrenaline weg te spoelen.’

Het lastige bij vliegen is dat de stress ongelijkmatiger is verdeeld. ‘Opstijgen en landen zijn extreem zenuwslopend. Hoe hoger je als piloot in de lucht zit, hoe kalmer je bent.’ Bij optredens zijn er minder stresspieken en -dalen. ‘Bewegen helpt tegen stress, en tijdens een show van Iron Maiden sta ik nooit langer dan een paar seconden stil. Een piloot is nooit in beweging. Hij zit vastgeketend aan zijn stoel. Dat is een tegennatuurlijke houding: mensen zijn als apen. Als we nervositeit voelen, moeten we kunnen bewegen.’

Dickinson vliegt al jaren niet meer zelf, behalve als instructeur van jonge piloten. Zijn bedrijven in Cardiff en Iron Maiden, waarmee hij nog elk jaar drie maanden de wereld rondreist, slorpen hem volledig op. Voor de luchtvaartondernemer in hem zijn de uitdagingen een stuk groter dan voor de kapitein van zijn gerodeerde metalmachine. Naast eindelijk winst maken is dat het voor de hele luchtvaartindustrie prangende klimaatvraagstuk.

Niemand ontkent de opwarming van de aarde. Maar het klimaat is de nieuwe religie van de moderne mens. Bruce Dickinson Metalzanger en luchtvaartondernemer

Hij las in de Britse pers over de Belgische klimaatmarsen, zegt hij. ‘Niemand ontkent de opwarming van de aarde, maar het klimaat is de nieuwe religie van de moderne mens. De luchtvaart krijgt er niet altijd terecht van langs. Geen andere industrie die fossiele brandstoffen verbruikt heeft de jongste jaren meer gedaan om energie-efficiënt te zijn dan de luchtvaart. De mens is een op koolstof gebaseerde levensvorm. Zolang we reizen en vlees eten, zullen we CO2 uitstoten. Wat moeten we dan doen? Stoppen met leven?’

Misschien is er een duurzaam alternatief voor kerosine, zegt hij dan. ‘Ik investeer erin: de airlander, een hybride vliegschip op elektrische aandrijving en batterijen. We hebben zopas nog 200 miljoen pond opgehaald voor de bouw van drie prototypes voor 500 passagiers. Nul uitstoot, dat is het einddoel. Het kan lukken. Het is aan de wereld om onze zeppelin in de armen te sluiten.’