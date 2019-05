De zelfhulpkreten van Elton John

Anderhalve week nadat hij Cannes deed swingen, komt de Elton John-biopic ‘Rocketman’ in de Belgische zalen. Een onverbloemde - maar ook rooskleurige - blik op de roetsjbaancarrière van het popicoon.

Had de film ‘Bohemian Rhapsody’ (2018) er heel anders uitgezien mocht Queen-zanger en spilfiguur Freddie Mercury nog geleefd hebben? ‘Rocketman’, het muzikale drama over het leven en lijden van Elton John, lijkt alvast te zeggen van wel. Beide films lopen parallel en zijn tegelijk elkaars spiegelbeeld.

Neem de hoofdpersonages: allebei natuurtalenten, allebei opgegroeid in een fnuikend conservatieve omgeving, allebei worstelend met hun seksuele geaardheid, allebei onderdak gezocht in een flamboyante alternatieve persoonlijkheid - Freddie Mercury heette oorspronkelijk Farrokh Bulsara, Elton John zag het levenslicht als Reginald Dwight. En allebei ten onder gegaan aan hun fenomenale succes en weer op hun poten beland, met het onderscheid dat Mercury zijn uitspattingen alsnog met zijn leven bekocht, terwijl John de dans wist te ontspringen.

De films over beide popsterren volgen op het eerste gezicht een gelijkaardig pad, maar ze verschillen radicaal van toon en aanpak. Terwijl ‘Bohemian Rhapsody’ voortdurend veilige keuzes maakte, legt ‘Rocketman’ meer lef en eerlijkheid aan de dag. Voor zijn vertolking als Freddie Mercury kreeg hoofdacteur Rami Malek dan wel een Oscar, hij bracht de songs allemaal in playback. Taron Egerton, de jonge Welshe acteur die in de huid van Elton John kruipt, zingt zich de ziel uit het lijf.

En belangrijker nog: terwijl ‘Bohemian Rhapsody’ de excessen van Freddie Mercury zoveel mogelijk onder het tapijt veegde, brengt ‘Rocketman’ de vele zonden van zijn hoofdpersonage onverbloemd in beeld. In een van de eerste scènes schuift John aan bij een zelfhulpgroep en bekent hij. ‘Mijn naam is Elton Hercules John en ik ben een alcoholicus. En een cocaïneverslaafde. En een seksverslaafde. En ik heb boulimie. En ik ben verslaafd aan winkelen. En ik heb last van woedeaanvallen.’

‘Rocketman’ brengt de vele zonden van Elton John onverbloemd in beeld.

Het verhaal van ‘Rocketman’ draait rond die zelfhulpgroep. De film laat de strikte chronologie los en durft te freewheelen door Elton Johns leven, met zowat 20 liedjes als leidraad. Dat de performer zijn eigen lyrics niet schreef, maar de teksten van zijn professionele partner Bernie Taupin op muziek zette, zegt veel over hun hechte band.

‘Rocketman’ schuurt dicht tegen het genre van de jukeboxmusical aan: gezongen drama’s die veel van hun pit en power halen uit de bekende songs die ze opvoeren. Maar het zou niet fair zijn de energie die deze film uitstraalt te reduceren tot Elton Johns Greatest Hits.

Regisseur Dexter Fletcher haalt alles uit de kast om ook visueel te imponeren. Hij laat zijn hoofdfiguur van het podium opstijgen en exploderen als vuurwerk, tijdens een belangrijk concert beginnen alle aanwezigen letterlijk te zweven, een herinnering ontbrandt in een uit-gebreide choreografie, de volwassen John stapt fragmenten uit zijn verleden binnen om erover te vertellen, hij zingt (en zinkt) tijdens een halfslachtige zelfmoordpoging op de bodem van zijn zwembad...

Fletcher zou oorspronkelijk de Queen-film regisseren, maar hij haakte af omdat de studio - en de andere leden van Queen - een kindvriendelijke film eisten. ‘Rocketman’ bood een uitweg, want Elton John gaf als producent wel de toestemming om de waarheid in geuren en kleuren te vertellen. Ironisch genoeg werd Fletcher in volle voorbereiding van ‘Rocketman’ opgetrommeld om ‘Bohemian Rhapsody’ ook af te werken, nadat zijn vervanger Bryan Singer er een boeltje van gemaakt had.

‘Rocketman’ is verre van een grensverleggend meesterwerk. Daarvoor houdt de film te veel vast aan de verplichtingen van het genre en proeft de moraal die hij opvoert te klef. Het doet weinig af van zijn aanstekelijke zwier en energie.

De kans dat de film net als ‘Bohemian Rhapsody’ wereldwijd 800 miljoen euro binnenrijft, is gezien zijn stoutere insteek klein. De homoseksuele lading betekent dat hij de Chinese bioscopen al niet zal bereiken. Niet dat het veel uitmaakt. De uitverkochte concertzalen die Elton John momenteel tijdens zijn afscheidstournee afwerkt (vorige week nog in het Sportpaleis), wijzen erop dat de artiest nog niets aan populariteit heeft ingeboet. En daar zal de film ook wel van profiteren.