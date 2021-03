'Déjà-Vu': de gevaren van een tweede kans

Een rouwende moeder beseft tot haar grote verbazing dat ze een maand in het verleden is beland en dus de kans heeft om haar kind te redden. De in volle coronapandemie gedraaide Streamz-serie ‘Déjà-Vu’ is een intrigerend relatiedrama.

Wroeging en schuld zijn gevoelens die we allemaal kennen. Maar wat als je tegen betaling naar het verleden kan reizen om je fouten te vermijden en het pijnlijke heden te voorkomen? Dat is het uitgangspunt van de succesvolle Frans-Canadese serie ‘Plan B’. Het sterke wekt concept ook de interesse van buitenlandse producenten. De Franse zender TF1 pakt later dit jaar met een eigen versie uit en er komt ook een Duitse, Spaanse, Nederlandse en Engelstalig Canadese remake. Maar de eerste die het daglicht ziet, komt uit onze contreien: ‘Déjà-Vu’.

De trailer van Déjà-Vu'.

De producenten Mariano Vanhoof en Geoffrey Enthoven van de Gentse maatschappij Fobic Films (‘Hasta la vista’, ‘Halfweg’) verkozen eerst hun tanden te zetten in het tweede seizoen. ‘Dat pakte ons meer bij het nekvel', zegt Vanhoof. Het gaat om een pakkend en inventief drama over Flo, een vrouw (rol van Natali Broods, red.) die als radiopresentatrice op handen gedragen wordt. Privé betaalt ze daarvoor echter de tol, want ze is gescheiden en de relatie met haar tienerdochter Louise (rol van Xenia Borremans, dochter van de kunstschilder Michaël Borremans, red.) loopt moeilijk. En dan sterft Louise. ‘Déjà-Vu’ mag dan een remake zijn, met zijn verrassende plot en vrij uitdagende thema’s is het allesbehalve opgewarmde kost.

Déjà-Vu Wat? ‘Déjà-Vu’ is een zesdelige Vlaamse serie over een carrièrevrouw die haar kind verliest en plots de kans krijgt om haar fouten uit het verleden recht te trekken. Gebaseerd op de Frans-Canadese serie ‘Plan B’. Waarom de moeite? De reeks stoelt op een ijzersterk concept en puurt een schrijnend en gelaagd drama uit zijn verbeeldingrijke uitgangspunt. Natali Broods blinkt in de hoofdrol, een sterke vrouw die haar eigen zwakke kanten onder ogen moet zien. Waar te zien? ‘Déjà-Vu’ is vanaf maandag 15 maart beschikbaar op Streamz.

Fobic Films heeft ervaring met remakes. Hun tv-series ‘Auwch_’ en ‘#hetisingewikkeld’ zijn Vlaamse versies van Deense reeksen. ‘Hasta la vista’ werd opnieuw gemaakt in Nederland (‘Adios amigos’) en de VS (‘Come As You Are’) en er lopen gesprekken met Frankrijk, Duitsland en Indonesië. ‘Halfweg’ krijgt binnenkort een Mexicaanse remake, ‘Pena ajena’.

Remakes brengen onmiskenbaar productionele voordelen met zich mee. ‘We werken ook aan de ontwikkeling van eigen content, maar dat is een heel moeizaam en slopend proces’, zegt Vanhoof. ‘Bij een remake heb je al een kader dat werkt en kan je veel sneller in productie gaan.’ Dat neemt niet weg dat je toch de nodige creativiteit aan de dag moet leggen. Zo lag het budget van ‘Déjà-Vu’ zowat 750.000 euro lager dan dat van de originele serie ‘Plan B’, terwijl ze allebei hetzelfde verhaal vertellen.

Op het nippertje

Die creativiteit kwam goed van pas. Oorspronkelijk wilden Vanhoof, Enthoven en regisseur Raf Reyntjens (‘Paradise Trips’) in april aan de opnames van ‘Déjà-Vu’ beginnen, maar daar stak de eerste lockdown een stokje voor. Toen de regering de maatregelen versoepelde, was de vraag of het überhaupt raadzaam was om alsnog te draaien. ‘Van virologen wisten we dat er hoogstwaarschijnlijk een tweede besmettingsgolf zat aan te komen in het najaar', zegt Vanhoof. ‘We moesten dus ten laatste midden juli van start gaan en besloten het risico te nemen. We hebben duidelijke afspraken gemaakt met de cast en de crew, en dankzij de discipline en de koelbloedigheid van iedereen is het ons gelukt.’ Op het nippertje, want vlak na de laatste draaidag midden oktober kondigde de overheid een nieuwe lockdown af.

Nu een productie starten, is financieel niet gunstig. We wachten liever tot iedereen een vaccin heeft gekregen om er dan volgend jaar met een schone lei weer aan te beginnen. Mariano Vanhoof Producent Fobic Films

Dat betekent niet dat de opnames van een leien dakje zijn gelopen. Om Reyntjens te citeren: ‘Het was niet aangenaam.’ Vanhoof heeft het over een ‘productioneel kluwen’, los van de opgelegde mondmaskers, social distancing en voortdurende testing. Zo gebeurde het regelmatig dat een locatie die ze gereserveerd hadden ter elfder ure in het water viel. Of ze moesten een massascène waarvoor ze 750 figuranten hadden voorzien plots met 150 mensen draaien. Uiteindelijk liepen de opnames slechts zeven dagen uit, maar de omstandigheden dikten het budget met 20 procent.