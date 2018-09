Don Quichot worstelt met zijn verleden

De Brel-musical ‘L’homme de La Mancha’ is een muzikale voltreffer, maar qua enscenering en hedendaagse vertaling bleven we op onze honger zitten.

Op 9 oktober is het veertig jaar geleden dat Jacques Brel aan een long-embolie overleed. Tien jaar eerder, in oktober 1968, ging in De Munt in Brussel de Don Quichot-musical ‘Man of La Mancha’ in première. Brel liet de Amerikaanse musical vertalen en kroop in de huid van de edelman die van zichzelf dacht dat hij een dolende ridder was.

Brel herkende zichzelf in de beroemde ridderfiguur van de Spaanse schrijver Miguel de Cervantes. De Brusselse chansonnier zag zichzelf net als Don Quichot als een idealist die op zijn eigen limieten botste. Het idee voor de herneming komt van zijn grootste bewonderaar in ons land, Filip Jordens.

In de KVS in Brussel staat de bekende Brelvertolker zowel als Don Quichot als Cervantes op scène tussen uitmuntende operastemmen. Dat is niet zonder risico, want chanson en opera zijn twee andere werelden. Maar Jordens blijft moeiteloos overeind tussen al dat operageweld, net als de Congolese rapper en acteur Junior Akwety, die als zijn rechterhand Sancho Panza het geheel met een energiek urban-sausje overgiet.

Aanklacht

Met behulp van het gracieus musicerende kamerorkest van De Munt is ‘L’homme de La Mancha’ muzikaal een schot in de roos. Maar is het ook een goede muzikale vertelling? De makers legden de lat hoog. Ze zien de herneming als een statement, een ode aan de verbeelding en een aanklacht tegen een maatschappelijk klimaat waarin idealisten worden weggezet als ‘linkse mattenrollers’.

Hoe actualiseer je een musical van 50 jaar oud waaraan je van de rechthebbenden zowel tekstueel als muzikaal nauwelijks een komma of noot mag veranderen? ‘L’homme de La Mancha’ worstelt met die beperking.

Maar hoe actualiseer je een musical van 50 jaar oud waaraan je van de rechthebbenden zowel tekstueel als muzikaal nauwelijks een komma of noot mag veranderen? ‘L’homme de La Mancha’ worstelt met die beperking. ‘Feiten zijn de vijand van de waarheid’, is een van de weinige zinnetjes die we uit de tekst onthielden precies omdat hij zo op vandaag van toepassing is. De theatrale enscenering van de niet-gezongen passages is ook erg klassiek, oudmodisch bijna.

De regisseurs Michael De Cock en Junior Mthombeni proberen het verhaal eigentijds te maken met een aantal vormelijke trucs. De opvallendste is het extra scherm boven het orkest waarop hedendaagse beelden zijn geprojecteerd. Op een van de scènes zie je de acteurs en zangers marcheren aan de bouwput van Parking 58, die 60 jaar geleden werd gebouwd ter ere van de wereldtentoonstelling en in het teken stond van het geloof in vrijheid en vooruitgang. Alsof de makers willen zeggen: toen durfden de mensen nog te dromen.