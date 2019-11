Echte koppels vervangen Adam en Eva in Lam Gods

Ter gelegenheid van het Van Eyck-jaar worden de zijpanelen van het wereldberoemde schilderij 'De aanbidding van het Lam Gods' vervangen door foto's van echte koppels. 'Iedereen is welkom, ongeacht zijn geaardheid of geloofsovertuiging', zegt Toerisme Vlaanderen.

In het originele schilderij van de gebroeders Van Eyck in de Sint-Baafskathedraal in Gent flankeren Adam en Eva sinds 1432 enkele religieuze taferelen. Ze maken nu plaats voor foto's van levensechte koppels. 'Het idee om het Lam Gods te koppelen aan de aanbidding van liefde in al zijn vormen ligt voor de hand. Echtheid staat centraal in dit werk, net als de liefde', zegt Peter de Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen.

Het campagnefilmpje van 'Adoration of True Love'.

Toerisme Vlaanderen wil alle soorten koppels aan bod laten komen in de campagne. Ook holebikoppels, mensen met een beperking, mensen met kleur, noem maar op. Vandaag is het makkelijk om Adam en Eva te zijn als je binnen de lijntjes kleurt, zegt Peter de Wilde. 'De gebroeders Van Eyck schilderden de lijntjes anders, op hun eigen manier. Heel wat koppels doen dat ook en dat veroorzaakt nog altijd opschudding. Vlaanderen draagt in woord en daad diversiteit en inclusie hoog in het vaandel.'

Iedereen kan meedoen door foto's of video's in te sturen via de website van de campagne. Adam en Eva staan naakt op het schilderij. Deelnemende koppels mogen dat ook doen, maar het is geen verplichting.

Vrijende Adam en Eva

Het is niet de eerste keer dat de naakte Adam en Eva van het Lam Gods een update krijgen. Vorig jaar liet de theaterregisseur Milo Rau de eerste man en vrouw in het bijbelse scheppingsverhaal vrijen op scène in zijn reconstructie van het wereldberoemde schilderij.