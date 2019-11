Een Vlaams museum in Frankrijk

Nationale historische musea in de buurlanden

In Nederland werd een vergelijkbaar project - het Nationaal Historisch Museum - in 2011 afgevoerd. Er was vijf jaar geruzied over geld en de locatie. Grote bezuinigingen gaven het project de doodsteek. Over de inhoud was wel eensgezindheid: het museum zou worden ingevuld op basis van de canon van Nederland, die sinds 2006 bestaat. Uiteindelijk werd het Nationaal Historisch Museum in 2017 een hoekje in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, het Bokrijk van onze noorderburen.

Frankrijk heeft dan wel het Louvre en het Musée d’Orsay, maar het ontbreekt de trotse museumnatie aan één plek die de rijke Franse cultuur en de vaderlandse geschiedenis bijeenbrengt. De jongste poging in 2010 door toenmalig president Nicolas Sarkozy mislukte. De voorgestelde locaties waren te sterk gelieerd aan één aspect van de Franse geschiedenis.

Het Duits Historisch Museum in het Zeughaus in Berlijn belicht 2.000 jaar geschiedenis van Duitsland. Het is geen kunstmuseum. In de permanente tentoonstelling zijn 7.000 objecten te zien die meer vertellen over de mensen, ideeën en historische ontwikkelingen in het land. De expo op de begane grond is gewijd aan de Weimarrepubliek, het naziregime en de Duitse tweedeling.