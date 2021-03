Een kapitaal verdienen met kunst van de antikapitalist Banksy

Aan de muren van een nieuwe kunstgalerie in Brussel hangt voor anderhalf miljoen aan prints en zeefdrukken van de mysterieuze kunstenaar Banksy. ’s Werelds beroemdste streetartist gaat niet akkoord, maar kan niets doen.

Deodato Art heet de nieuwe kunstgalerie bij de Grote Markt in Brussel die voor haar eerste verkoopstentoonstelling uitpakt met een naam van wereldformaat. Er hangen 17 werken van de anonieme Britse kunstenaar Banksy. Het zijn grotendeels zeefdrukken, allemaal genummerd en enkele ervan dragen zijn signatuur.

De waarde van de ongesigneerde prints ligt tussen 40.000 en 90.000 euro. Voor de gesigneerde stukken betaalt u tussen 120.000 en 800.000 euro. De totale waarde van de collectie bedraagt anderhalf miljoen euro schat de Italiaanse galerist Deodato Salafia. De 51-jarige IT-ondernemer bezit drie galeries in Milaan, een in zijn Zwitserse woonplaats Luzern en een vijfde in Porto Cervo, het Saint-Tropez van Sardinië.

Schermvullende weergave Deodato Salafia poseert bij ‘The Flower Thrower’ van Banksy. ©saskia vanderstichele

Eén werk is niet te koop: de triptiek ‘The Flower Thrower’. Althans, dat zegt de galeriehouder aan het begin van onze ontmoeting. Maar na enig aandringen zegt hij: ‘Oké, als iemand er een miljoen voor wil geven, zal ik waarschijnlijk niet weigeren.’

De drie zeefdrukken steken in hun originele kader. Volgens Salafia heeft Banksy die er zelf omheen gedaan. Dat is hem bevestigd door de verkoper en door de mensen van PEST Control, de enige authenticiteitsautoriteit die de mysterieuze Britse kunstenaar zelf erkent. PEST gaf alle werken op de verkoopsexpo een echtheidscertificaat. Ook de verkopers deden dat.

Salafia zegt dat hij alle werken kocht van kunsthandelaars uit Londen. Of hij via een tussenpersoon aan ‘The Flower Thrower’ kwam, wil hij niet zeggen. Maar zelfs dan nog zou 500.000 euro - de minimumwaarde die hij erop plakt, mocht zich toch een koper aandienen - erg veel zijn. Banksy verkocht de triptiek van een gemaskerde man die met bloemen gooit in 2019 voor nog geen 900 euro per onderdeel in zijn webshop Gross Domestic Product. Salafia ziet er geen graten in om de prijs ervan op te drijven. ‘Musea willen hier fortuinen voor betalen, waarom zou ik dan geen fortuin mogen vragen?’

De kunstenaar autoriseerde ‘Banksy, The Brussels Show’ niet. Dat doet hij nooit met tentoonstellingen die door derden worden georganiseerd.

De wereldberoemde kunstenaar autoriseerde ‘Banksy, The Brussels Show’ niet. Dat doet hij nooit met tentoonstellingen die door derden worden georganiseerd. Banksy wil niet dat mensen meesurfen op de golf van zijn bekendheid om er geld aan te verdienen. Op zijn website waarschuwt de streetartist liefhebbers van zijn werk voor een bezoek aan ‘The Brussels Show’, zonder de expo bij naam te noemen: ‘Het publiek moet zich ervan bewust zijn dat van de recente golf van Banksy-tentoonstellingen geen enkele is georganiseerd met medeweten of betrokkenheid van de kunstenaar. Behandel de tentoonstellingen zo ook, alsjeblieft.’ Lees: koop niets.

Wettelijk kan je Salafia weinig aanwrijven. Het enige dat hem valt te verwijten, is dat hij geld slaat uit het werk van een nog levende kunstenaar zonder dat hij daarvoor de toestemming kreeg. Maar dat kan de Italiaan niet schelen. Een bijkomend bezwaar is dat hij het doet met een kunstvorm die is ontstaan als een reactie op het commerciële kunstcircuit. Maar dat is - gelet op de hoge prijzen die de jongste jaren op veilingen worden gevraagd voor streetart - een argument voor romantici. Begin deze week werd een werk van Banksy geveild voor een nieuw recordbedrag van 20 miljoen euro.

Schermvullende weergave ‘Donuts Strawberry’ is een sarcastische kritiek op politieagenten. ©saskia vanderstichele

Tijdens onze rondleiding doet de Italiaanse galerist hard zijn best om ons ervan te overtuigen dat hij een hart heeft voor streetart. Hij raakt niet uitgepraat over de grote invloed en het straffe werk van Blek Le Rat, de vader van de stencil graffiti. In een kamertje toont hij enthousiast een werk van een andere straatkunstenaar, al hangt dat wel tussen werk van supersterren als Keith Haring, Helmut Newton en Jeff Koons. En, belooft hij stellig, na Banksy is het hier de beurt aan emerging artists van de straatkunst.

Wat is hij als hij even geen IT-ondernemer is: een galerist of een kunsthandelaar? ‘Beide. Ik ben eerst galerist en dan handelaar. Een kunsthandelaar bouwt geen tentoonstellingen en maakt geen catalogen. In Porto Cervo voel ik me meer dealer dan galerist.They pay and they don’t care. Hier in Brussel verwacht ik een betrokken kooppubliek zoals in Milaan: oprechte liefhebbers die een tweede of derde keer terugkomen voor ze hun bankkaart bovenhalen.’

Verbodsbord

Los van de vraag of de intenties van Salafia ‘juist’ zijn, hangen er een paar pareltjes in de galerie. Bijvoorbeeld de zeefdruk ‘Donuts Strawberry’, waarop een politiekolonne een gigantische donut op het dak van een politiewagen in bescherming neemt. Een sarcastische kritiek op politieagenten die altijd met de verkeerde zaken bezig zouden zijn.

De zeefdrukken ‘No Ball Games’, ooit een graffitikunstwerk op een muur in het Londense stadsdeel Tottenham, en ‘Toxic Mary’ zijn prestigieuze werken binnen het oeuvre van de anonieme straatkunstenaar die achter de naam Banksy schuilgaat. Op het eerste - een kritiek op de reglementitis van overheden - spelen twee kinderen met een verbodsbord. ‘Toxic Mary’ is een verschroeiende aanklacht op de religie.

‘Very Little Helps’ is gebaseerd op een speelse muurtekening over de beursgenoteerde supermarktketen Tesco. Een jongen hijst de vlag en twee andere kinderen zweren er met hun handen op het hart trouw aan. De vlag is echter geen Union Jack maar een rood-blauwe boodschappentas van Tesco. Hoe ironisch is het dat de kapitalismekritische zeefdruk niet voor minder dan 120.000 euro weg mag?

Het blijft bizar dat hier de komende weken en maanden een kapitaal wordt verdiend met kunst van een antikapitalist. De slots voor een fysiek bezoek zijn volgeboekt. Maar kopers kunnen ook online bieden op de werken. Salafia bouwde met zijn softwarebedrijf een augmented reality-website van de tentoonstelling.