'Er moet een noodfonds voor de culturele sector komen'

De coronacrisis besmet ook de culturele wereld. Volgens de beheersvennootschap Sabam zijn tot eind maart al zeker 2.800 concerten en voorstellingen geschrapt. 'Als dit zo doorgaat, zijn we in mei failliet.'

Gesloten concertzalen, bioscopen en theaters, tournees die worden geannuleerd of stopgezet: ook voor de cultuursector is de coronacrisis een financiële aderlating. Volgens auteursrechtenvereniging Sabam zijn tot eind maart 2.800 evenementen in ons land geschrapt. Dat betekent alleen al voor de maand maart 3,3 miljoen euro aan gemiste auteursrechten en billijke vergoedingen voor uitvoerende artiesten.

Waarom cafés en restaurants wel helpen en de cultuurwereld niet? De horeca- en cultuursector zijn communicerende vaten. Tom Kestens Voorzitter artiestenvereniging GALM

Dat is nog maar het begin. Voor april en de rest van het voorjaar blijven de meldingen van geschrapte of uitgestelde evenementen bij Sabam binnenlopen. '2.200 evenementen die in april en later gepland zijn en waarvan we al op de hoogte waren gesteld, worden nu ook massaal opgezegd door de betrokken organisatoren', zegt woordvoerder Olivier Maeterlinck.

GALM, het Genootschap van Artiesten Lichte Muziek, berekende op basis van teruggestuurde Sabam-aangiftes dat artiesten en technisch personeel 10,5 miljoen euro voorziene inkomsten mislopen. 'Een bloedbad', reageert GALM-voorzitter Tom Kestens. Hij pleit voor economische steunmaatregelen voor de culturele sector. 'Net als voor de horeca moet er een noodfonds komen voor de culturele sector. Waarom cafés en restaurants wel helpen en de cultuurwereld niet? Wij zijn communicerende vaten.'

Druk voorjaar

Het kunstenaarsplatform State of the Arts opende zaterdagochtend een meldpunt voor getroffen artiesten. De maanden maart en april behoren tot de drukste maanden van het jaar. Veel kunstenaars verdienen net in deze periode een belangrijk deel van hun jaarinkomen. Zo'n vierhonderd cultuurwerkers maken melding van 1,75 miljoen euro gederfde inkomsten door de coronacrisis op het platform, dat is gemiddeld 4.400 euro per persoon. 'Al mijn activiteiten zijn afgelast: 75 procent minder inkomsten, een verlies van 10.000 euro', schrijft iemand.

Schermvullende weergave ©BELGAIMAGE

Uitstel betekent daarom geen afstel. Producenten zoeken koortsachtig naar nieuwe data in hun speelkalender. Voor sommige organisatoren is dat iets makkelijker dan voor anderen. De Sportpaleisgroep heeft voor 67 van de 69 geschrapte shows in zijn arena's en theaters een andere datum gevonden of kwam met de artiest of producent tot een akkoord om een andere datum te zoeken. Veel producties verhuizen van maart naar de zomer, de periode waarin het indoorcircuit zo goed als stilligt. Zo werd de speelreeks voor de musical 'Mamma Mia!' verplaatst naar augustus. 'De uitgestelde shows zullen extra druk leggen op onze werking, maar we moeten nu eerst aan onze klanten denken', zegt CEO Jan Van Esbroeck.

De topman van de zalengroep vindt het nog te vroeg om de financiële impact van corona op zijn bedrijf in te schatten. In de Ancienne Belgique in Brussel zijn ze volop aan het rekenen en schuiven met agenda's. Bozar durft zich evenmin uitspreken over de grootte van de aderlating. Er zijn de gederfde inkomsten van de geannuleerde evenementen en gesloten tentoonstellingen, luidt het, en de doorlopende vaste kosten. 'Onze teams zijn volop bezig te kijken wat moet worden geannuleerd en wat opnieuw kan worden ingepland in de komende maanden of zelfs volgend seizoen.'

Chartervluchten

Bij het ensemble Collegium Vocale en het dansgezelschap Rosas vrezen ze het ergste. Het orkest van Philippe Herreweghe moest een volledig ingeplande verjaardagstournee van twintig concerten van Bachs Johannes- en Mattheüspassie schrappen. Alles was betaald, inclusief zware voorschotten voor tien chartervluchten met de ASL Group van de Limburgse ondernemer Philippe Bodson. Gemaakte kosten: 1 miljoen euro, op een omzet van 4 miljoen euro. 'Wat kunnen we recupereren? Gaan de zalen een deel van onze uitkoopsom compenseren? We weten het allemaal niet', zegt Sophie Cocquyt, de woordvoerster van Collegium Vocale.

1 miljoen Geen Bachpassies De geschrapte verjaardagstournee van Collegium Vocale was begroot op 1 miljoen euro.

Aangezien er juridisch sprake is van overmacht, zijn zalen en schouwburgen niet verplicht de uitkoopsommen van afgelaste producties te betalen aan de ensembles en gezelschappen. Begrijpelijk, zegt Rosas-directeur Luk Van den bosch, maar het brengt zijn dansgezelschap wel in zwaar weer. Het ensemble rond Anne Teresa De Keersmaeker moest 15 internationale voorstellingen schrappen, goed voor 550.000 euro gederfde inkomsten.