Etienne Davignon stopt als voorzitter Bozar

Het kunsthuis Bozar krijgt een nieuwe voorzitter. Na 22 jaar houdt Etienne Davignon (88) het voor bekeken.

Volgens minister Sophie Wilmès (MR), bevoegd voor federale culturele instellingen, is de 88-jarige zakenman en topbestuurder geen kandidaat om zichzelf op te volgen. Daarmee komt het einde aan een tijdperk. Davignon zat sinds maart 1998 op de voorzittersstoel van het grootste kunstencentrum van het land. ‘Ik wil de burggraaf bedanken. Hij heeft niet op een inspanning meer of minder gekeken’, zei Wilmès in de Kamer.

Davignon, die eerder dit jaar ook al stopte als bestuurder bij Brussels Airlines, verlaat Bozar op een woelig moment. Door de coronacrisis was het kunsthuis dit jaar meer dan drie maanden gesloten, wat tot een financieel verlies van 1,7 miljoen euro heeft geleid. De federale overheid kende Bozar wel een compensatie van 1,5 miljoen euro toe.

Binnenshuis was er de voorbije jaren ook onvrede over de hoge werklast en de managementstijl van CEO Paul Dujardin. Na twee moties van wantrouwen door het personeel eisten de vakbonden in september zijn ontslag.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront wil koste wat het kost een vierde mandaat van Dujardin vermijden. De twee andere kandidaten die in 2019 uit de selectieprocedure kwamen, zijn de Zwitserse operaman Christian Longchamp en de Vlaming Jan Raes. Raes is ondertussen aan de slag bij Opera Ballet Vlaanderen.