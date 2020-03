Feesten in quarantaine met Donald Glover

Terwijl de wereld in verwarring is, brengt Donald Glover onverhoopt verlichting met een nieuw album van zijn funkband Childish Gambino. Het ambitieuze '3.15.20' sprint buigzaam van de ene groove naar de andere.

Donald Glover maakt onze quarantaine iets minder geïsoleerd. Onaangekondigd bracht de Amerikaanse rapper zondagavond een nieuw album uit met Childish Gambino. '3.15.20' is het eerste album van zijn funkband sinds het geweldige 'Awaken, My Love!' uit 2016. Twee jaar geleden zette de Afro-Amerikaan de wereld al een keer op stelten door uit het niets weergaloze muziek te droppen. De gospelfunk en de verborgen boodschappen van het cynische maar aanstekelijke nummer 'This is America' werd één week meer dan 150 miljoen keer bekeken op YouTube.

In de clip danst Glover (36) rond in een industriële loods terwijl om hem heen de verschrikkelijkste dingen gebeuren. Iemand pleegt zelfmoord, er ontstaan rellen en zwarte mensen worden belaagd door de politie. Zelf knalt Glover een muzikant neer en maait hij een kinderkoor omver. Het nummer was een woeste aanklacht tegen het wapengeweld en de raciale problemen in de VS.

Glover, naast rapper ook acteur, komiek en televisiemaker, werd na 'This is America' in één adem met Beyoncé en Kendrick Lamar genoemd als vaandeldrager van de zwarte cultuur in de VS. Zelf vond hij dat maar niets. Bij muziekliefhebbers verdween hij in stilte van de radar. Alles wees erop dat hij de muziek vaarwel zou zeggen. Een Europese tournee werd stopgezet door een voetblessure. Glover leek Hollywood leuker te vinden. In 2019 speelde hij als acteur in een film aan de zijde van Rihanna en dook hij op als Simba in 'The Lion King'.

Na 'Awaken, My Love!' was het bijna gedaan met Childish Gambino, liet hij toen weten in interviews. Maar het multitalent uit Georgia zag in dat muziek de biotoop is waarin hij het best gedijt. '3.15.20' is een funkplaat met een indrukwekkend scala aan grooves. Met zwarte muziek als bindmiddel sprint Childish Gambino met een indrukwekkende wendbaarheid naar industriële hiphop, zomerse funk, R&B en pulserende elektronica.

De titel van de plaat verwijst naar de eerste releasedatum. Het album verscheen op zondag 15 maart, maar werd na zes uur offline gehaald. Behalve de tweede en derde song 'Algorythm' en 'Time' bestaan alle songtitels van het twaalf nummers tellende album uit cijfercombinaties. De cijfers verwijzen naar de minuten en seconden waarop de nummers te horen zijn in de versie waarbij het hele album achter elkaar te horen is.

Onberispelijk

Eén nummer kenden de fans al. 'Feels Like Summer', hier '42 26' geheten, is feelgoodfunk die u zal doen hunkeren naar die eerste zaterdagnamiddag in - finger's crossed - mei waarop we de barbecue weer kunnen aansteken. In '24,19' horen we neosoul à la D'Angelo en een falsetto die van Prince had kunnen zijn. De onberispelijke funk van '47.48' is een stemmige flirt met Marvin Gaye en Stevie Wonder. Ook de nummers die met elektronica scharrelen, houden de saus samen. Zo is er de synthpop van 'Time', waarin Glover's energieke stem gemoduleerd is en gecombineerd wordt met koorgeluiden en de stem van popzangeres Ariana Grande.

Op muzikaal vlak bevestigt hij op dit ambitieuze album zijn status van virtuoos die onbegrensd durft te denken. In de teksten smijt hij alle registers open. Geen enkele song is zo uitgesproken politiek als 'This is America', maar met zijn scherpe pen onderzoekt hij slim onderwerpen als vrijheid in het digitale tijdperk en de kwaadaardigheid in de ziel van zijn thuisland. Af en toe schiet de corona-actualiteit onwillekeurig voorbij, zoals in 'Time': 'Seven billion people trying to free themselves / Said a billion prayers trying to save myself.'