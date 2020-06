Festihof organiseert minifestivals in tuinen

Festihof is een coronaproof partyconcept van twee dj's die ook actief zijn in de evenementensector. Yannick ‘Jean Le Rouge’ van Royen heeft een licht- en geluidsfirma, Yves ‘Hush Hefner’ Massignani is als organisator betrokken bij Contrair Open Air in Antwerpen, dat in het water viel door corona. 'Toen het duidelijk werd dat geen festivals mochten plaatsvinden, ontstond het idee de festivals naar de mensen te brengen', zegt Massignani over Festihof.