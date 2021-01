Festivals krijgen beetje perspectief: 'Half maart duidelijkheid'

Het is nog heel onzeker of er dit jaar een nieuwe fysieke editie van Tomorrowland komt.

Pas over twee maanden komt er duidelijkheid over hoe het festivalseizoen er zal uitzien. 'Nu is het nog te vroeg', aldus Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Maar is maart niet te laat?

Door het coronavirus konden er vorig jaar geen grote zomerfestivals plaatsvinden. Maar wat met de zomerfestivals van dit jaar? Hoe groot is de kans dat er in juli tienduizenden mensen op de wei van Werchter of in De Schorre in Boom, waar Tomorrowland plaatsvindt, kunnen samenkomen? Kan de versnelde vaccinatiestrategie aan organisatoren en festivalgangers perspectief bieden?

Volgens minister-president en minister van Cultuur Jambon is met de festivalsector afgesproken dat er uiterlijk midden maart een beslissing valt. Volgens Jambon moet er dan ook meer duidelijkheid zijn over de vaccinaties. Dat antwoordde hij donderdag in het Vlaams Parlement op een vraag van Open VLD-parlementslid Stephanie D'Hose. 'Ik hoop uit de grond van mijn hart dat er voor de festivals opnieuw dingen mogelijk worden die vorig jaar niet mogelijk waren. Maar het is nu nog wat te pril om daar veel over te zeggen', zei Jambon.

Door het internationale en onvoorspelbare karakter van het virus is er veel onduidelijkheid over de beschikbaarheid van buitenlandse artiesten en de mobiliteit van een internationaal publiek in de zomervakantie.

Voor de festivals die in juni of juli plaatsvinden, lijkt half maart laat. De meeste organisatoren waren nu normaal gezien in volle voorbereiding. 'Wij hebben iets meer marge omdat we aan het einde van de zomervakantie zitten, maar ook niet veel', reageert Frederik Luyten, de woordvoerder van Pukkelpop. Rock Werchter wenst niet te reageren.

