Festivals krijgen duw in de rug van 60 miljoen

De Vlaamse regering trekt 60 miljoen uit voor de zomerfestivals. Het gaat om terugbetaalbare voorschotten voor de opstart en subsidies voor veiligheidsmaatregelen tegen de pandemie.

Onze festivalorganisaties leven in grote onzekerheid over de komende zomer. Na het zomerfestivalseizoen 'light' van 2020 is een tweede gemiste festivalseizoen niet ondenkbaar. Een nieuwe afgelasting, zelfs maar een halve, kan zware economische gevolgen hebben.

De tijd dringt. Een muziekfestival opbouwen duurt maanden. De meeste middelgrote en grote organisaties zouden nu al met hun voorbereidingen bezig moeten zijn. Een maand geleden liet Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), ook bevoegd voor Cultuur, weten dat er ten laatste midden maart duidelijkheid komt. Een week later kwamen de organisatoren van Glastonbury met ontnuchterend nieuws. Het Britse megafestival schrapte zelf zijn editie van de komende zomer.

1,8 miljoen voorschottenplafond Per organisator is er een plafond van 1,8 miljoen euro voor de terugvorderbare voorschotten.

De annulering was ingegeven door de grote onzekerheid over de bewegingsvrijheid van bezoekers en artiesten. De vrees dat de festivals een 'superspreadingevent' worden, is nog niet weg.

Opbouw starten

Vlaamse regering hoopt met twee maatregelen een deel van de onzekerheid bij de organistoren weg te nemen. Via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) maakt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) 50 miljoen euro vrij aan terugbetaalbare voorschotten. Organisatoren kunnen zo met een verminderd financieel risico aan de opbouw van hun festival beginnen. Het garantiefonds bestaat al. De voorbije maanden ontvingen 150 eventorganisatoren voor 43 miljoen euro terugvorderbare voorschotten. Bij de 31 aanvragers uit de cultuurwereld zaten muziekfestivals zoals Sfinks, Laundry Day en Gent Jazz.

Ook toeleveranciers en freelancers kunnen uitkijken naar nieuwe activiteiten en inkomsten. Hilde Crevits Vlaams minister van Economie

Het voorschot moet in de meeste gevallen niet terugbetaald als het event wordt geannuleerd. Voor de nieuwe ronde worden de voorwaarden versoepeld. Omdat de grotere organisatoren niet in aanmerking kwamen, is het plafond per organisator van 800.000 naar 1,8 miljoen opgetrokken. In de vorige oproepen moest een organisator ook een goedkeuring door het Covid Event Risk Model kunnen voorleggen. Dat is de tool waarmee organisatoren kunnen testen of hun evenement coronaproof is. In de nieuwe oproep is die voorwaarde geschrapt omdat evenementen nog steeds verboden zijn. De events moeten aan de op dat moment geldende maatregelen voldoen.

Door de voorschotten aan een eventorganisator te koppelen hoopt de Vlaamse regering niet alleen de organisatoren maar het hele ecosysteem te stutten. ‘Toeleveranciers en freelancers kunnen dankzij deze maatregelen ook uitkijken naar nieuwe activiteiten en inkomsten’, zegt Crevits.

Veilig

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) trekt dan weer 10 miljoen euro uit om kleinere muziekfestivals te helpen met maatregelen die bezoekers tegen het virus beschermen. Het geld kan dienen voor de bouw van sneltestdorpen, extra in- en uitgangen of de huur van een groter terrein. Hier ligt het plafond op een half miljoen euro per organisator. Demir wil ook via Event Flanders, dat het evenementenbeleid uitzet voor Toerisme Vlaanderen, samen met virologen en festivalorganisatoren de voorwaarden uitwerken waaronder festivals veilig door kunnen gaan. Dat plan moet tegen eind deze maand klaar zijn.