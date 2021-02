Fintro lanceert prijzen voor jonge kunstenaars

De nieuwe cultuurprijzen van Fintro richten zich op beginnende artiesten. 'De coronacrisis is extra pijnlijk voor hen.'

De nieuwe cultuurprijs van het BNP Paribas-dochtermerk Fintro heet Supporting Young Artists. Er wordt telkens 76.000 euro uitgedeeld aan jonge artiesten in drie categorieën: literatuur, beeldende kunsten en podiumkunsten of film.

Fintro is niet nieuw als het gaat over cultuurprijzen. De bank was enkele jaren de sponsor van de Gouden Boekenuil en ook heel even de naamsponsor van de prijs, die in 2017 werd afgeschaft. Volgens Luc Keppens, de CEO van Fintro, sluit dit nieuwe initiatief meer dan ooit tevoren aan bij de maatschappelijke rol van de bank.

Het is belangrijk dat niet alleen de overheid maar ook particuliere initiatieven de kunstwereld ondersteunen. Luc Keppens CEO van Fintro

'De cultuursector vaart vandaag door heel woelig water. Onze theaters, musea en filmindustrie zitten in moeilijkheden. Het is extra pijnlijk voor jonge, beginnende kunstenaars die hun boekproject, hun choreografie, hun eerste tentoonstelling uitgesteld of geannuleerd zien door de coronapandemie. Het is belangrijk dat niet alleen de overheid, maar ook particuliere initiatieven de kunstwereld ondersteunen.'

Het idee kwam van schrijver Toni Coppens. 'De uiteindelijke winnaar moet onze cultuursector in het algemeen zijn en al die jonge, veelbelovende kunstenaars en artiesten. We gaan hen niet alleen een flinke duw in de rug geven maar hen ook aanmoedigen hun passie als schrijver, scenarist, danser, schilder of beeldhouwer ten volle verder te zetten en niet op te geven. Om ook in deze tijden schoonheid te blijven creëren.’

Ambassadeurs

De choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui, de beeldend kunstenaars Hans Op de Beeck en Koen Vanmechelen, de schrijver Jeroen Olyslaegers, de cineasten Jean-Pierre en Luc Dardenne en de actrice en theatermaakster Sachli Gholamalizad moeten als ambassadeurs het project weerklank geven.

De leeftijdsgrens voor deelname is 32 jaar. De organisatie doet de komende maanden een appel op een netwerk van culturele organisaties en instellingen, op musea en academies en op de gespecialiseerde pers om kandidaten voor te dragen.