Fragiel maar strijdbaar

Weinigen wisten het lijden zo aangrijpend in kunst te vatten als de Duitse Käthe Kollwitz. Museum De Reede in Antwerpen toont haar sociaal geëngageerde etsen, tekeningen en houtsneden.

‘Mooi was voor mij de sjouwer in de haven, mooi was de onbekrompen levensstijl van het volk. Totaal oninteressant waren de mensen uit het burgerlijke leven. In het proletariaat daarentegen gebeurden de grootste dingen.’ Zo blikte de Duitse kunstenares Käthe Kollwitz (1867-1945) in haar dagboek terug op de bron van haar kunstenaarschap. Vrolijk word je niet van haar kunst. Maar ze leefde dan ook in een niet zo vrolijke periode uit de Duitse geschiedenis.

Kollwitz is ongemeen sterk in het oproepen van empathie.

In Museum De Reede is een selectie te zien van haar tekeningen en grafische werken, afkomstig van het Käthe Kollwitz Museum in Keulen. Wat deed Harry Rutten, de eigenaar van Museum De Reede, voor Kollwitz kiezen? ‘Ze geeft het leven weer, het lijden’, zegt de voormalige scheepsreder droog. Kollwitz sluit aan bij de twee hoofdfiguren van zijn museum gewijd aan grafiek en tekeningen: Edvard Munch en Francisco de Goya. Zij waren ook niet meteen vrolijke kunstenaars, maar ze maakten wel knappe, doorleefde kunst waar je vaak voor terugdeinst.

De expo is ondergebracht in een nieuwe vleugel van het museum. Met 200 vierkante meter is die niet supergroot, maar hij geeft het museum meer ademruimte voor tijdelijke tentoonstellingen.

Treurende ouders

Kollwitz tekende en maakte sculpturen, twee disciplines die op de tentoonstelling mooi aan bod komen. De getoonde beelden zijn klein, maar perfect op maat met de grootte van de illustraties. De emotionele beleving verschilt. Terwijl Kollwitz met een sculptuur doorgaans smart en medelijden opriep, stond ze in haar grafisch werk op de barricades.

Schermvullende weergave Een zelfportret. ©käthe kollwitz museum keulen

De oorlog en zijn gevolgen vormen de rode draad door de expo. Die van 1914-1918 vooral, al slaat de titel ‘Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden’ op de allerlaatste litho die Kollwitz in 1945 in het verwoeste Duitsland maakte. Het is een uitspraak van Johann Wolfgang von Goethe. Met ‘zaaivruchten zullen niet vermalen worden’, verwees de Duitse schrijver naar de zinloze dood van zoveel jonge soldaten. En Goethe, die in 1749 werd geboren, wist niet eens welke oorlogsrampen Duitsland en Europa in de 20ste eeuw nog te wachten stonden.

Kollwitz ondervond de oorlog aan den lijve, wat haar artistieke output erg beïnvloedde. Haar jongste zoon Peter ging als vrijwilliger op 22 oktober 1914 naar het front in West-Vlaanderen. Hij stierf nog dezelfde dag nabij Diksmuide. Het leed bij zijn moeder was onmetelijk. Het is nooit weggegaan. Al snel begon ze na te denken over een monument voor de slachtoffers van de oorlog. ‘Het is een prachtig doel, en geen mens heeft zo’n recht als ik om dit monument te maken’, noteerde ze op 1 december 1914 in haar dagboek. 18 jaar lang werkte ze eraan. ‘Trauerende Eltern’ werd in 1932 ingehuldigd op het oorlogskerkhof van Roggeveld. Het monument werd in 1956 verplaatst naar de begraafplaats Vladslo.

Op de expo zijn aangrijpende houtsneden van treurende ouders te zien. Het gaat niet zozeer om de esthetische kwaliteit. Kollwitz is ongemeen sterk in het oproepen van empathie. Het verschroeiende verdriet van de rouwenden snijdt zo diep dat je bijna de blik wil afwenden.

Geen ereteken

Käthe Kollwitz, geboren in 1867 als Käthe Schmidt, werd als jonge vrouw al een van de iconen van de Duitse kunst. Ze groeide op in het Oost-Pruisische Köningsberg, nu de Russische enclave Kaliningrad. Haar vader was wat je vandaag een progressieve man zou noemen. Hij steunde zijn dochter toen ze een kunstcarrière ambieerde en naar Berlijn trok. Hij had wel een carrière als schilderes voor ogen, maar dat zag Käthe niet zitten.

Schermvullende weergave 'Brood!'

Kollwitz legde zich toe op grafiek. In 1898 werd ze wereldberoemd in Duitsland met een grafische adaptie van ‘Ein Weberaufstand’, een toneelstuk van Gerhard Hauptmann. De Duitse naturalistische schrijver, met in zijn zog Kollwitz, klaagde de slechte arbeidsomstandigheden van de wevers aan. Kollwitz zou er een onderscheiding voor krijgen, maar keizer Wilhelm II weigerde ze uit te reiken. Het ‘opruiende karakter’ was niet de enige reden. Het stak de keizer dat Kollwitz een vrouw was. ‘Dat zou gelijkstaan aan een waardevermindering van elke hoge onderscheiding. Ordetekenen en eretekens horen thuis op de borst van verdienstelijke mannen.’

Het incident stopte Kollwitz niet. Zeker na de Eerste Wereldoorlog toonde ze zich een linkse pacifiste. Op bijna elke tekening in de expo voel je haar hart koken van verontwaardiging. Tegelijk voel je een grote droefheid voor wat zich in de wereld aan sociale onrechtvaardigheid en oorlogsleed afspeelt. Je ziet het ook aan enkele indringende zelfportretten. Haar afgetobde gezicht lijkt te zeggen dat het leven al te zwaar was. Het einde van de oorlog heeft ze niet mogen meemaken: ze stierf op 22 april 1945.

‘Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden’ loopt tot 19 juli in Museum De Reede in Antwerpen.