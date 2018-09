Franz West, een elegante clochard

Naar school is hij amper geweest. Hij snoof en spoot zich te pletter. Maar zes jaar na zijn dood is de Oostenrijker Franz West een van de belangrijkste naoorlogse Europese kunstenaars. Het Centre Pompidou geeft hem zijn grootste retrospectieve.

Dan sta je daar met een sculptuur in de hand in een kleine witte ruimte van het Centre Pompidou. ‘Speel ermee, ik maak even wat foto’s voor je’, moedigt een museummedewerkster me aan. Maar wat doe je met een ijzeren staaf die eindigt op iets dat op een voet in plaaster lijkt? Ik doe alsof ik golf. De fotografe is niet helemaal tevreden en adviseert me de stok over mijn schouders te leggen. ‘Dat doet het goed op de foto.’

Franz West (1947-2012) zou het tafereeltje met zijn ‘Passstück’ goedkeurend hebben gadegeslagen. Kunst bestond voor de Oostenrijker uit interactie. Kijken in een museum is saai, vond hij. Door iets met kunst te doen verandert ze constant en veroudert ze nooit.

Franz West Franz West (1947-2012) werd geboren in Wenen als Franz Zokan. Zijn vader was een kolenhandelaar. Zijn moeder, Emilie West, was tandarts en telde nogal wat kunstenaars en schrijvers onder haar patiënten. Haar zoon zou handig gebruikmaken van dat netwerk. Na de scheiding van zijn ouders nam Franz de naam van zijn moeder aan. In de jaren zestig leefde hij als een bohemien en raakte hij verslaafd aan drugs. Vanaf 1973 begon hij kunst te maken. West werd lang niet au sérieux genomen maar dat veranderde geleidelijk aan. Vandaag wordt hij beschouwd als een van de belangrijkste naoorlogse westerse kunstenaars, met onder meer vier deelnames aan de Biënnale van Venetië en twee aan Documenta in Kassel op zijn palmares. Wests duurst geveilde werk is een titelloze sculptuur uit 2011. Ze bracht vorig jaar bij Christie’s in New York 720.000 dollar op.

Het moet voor de curatoren niet makkelijk zijn geweest een retrospectieve te maken over West zonder aan zijn eigenheid de raken. Op de expo’s die de kunstenaar zelf hield, viel geen peil te trekken. Hij stelde oud en nieuw werk vaak tegelijk tentoon. Soms creëerde hij installaties waarin hij werken van andere kunstenaars opnam - West was ook een groot verzamelaar. Als je die chaotische aanpak zou doortrekken naar een retrospectieve, dan loop je er als kijker wellicht in verloren. Daarom toont het Centre Pompidou Wests ontwikkeling chronologisch.

Aan de ingang hangt een grote quote van West: ‘Ik heb altijd gedacht dat het ideaal bestaat uit nietsdoen en daarvan toch te kunnen leven.’ Het zegt iets over het gevoel voor humor en de zelfrelativering van de Oostenrijker. Dat vergeet je best niet als je de museumzalen binnenwandelt: West zal je voortdurend op het verkeerde been proberen te zetten.

De expo begint met een lange reeks kleine, vaak erotische tekeningen van begin jaren zeventig. Ze worden voor het eerst zo massaal getoond. West noemde ze ‘Mutter Kunst’, om zijn moeder te plezieren. Ze was een tandarts met een groot clientèle van kunstenaars, en had het idee dat haar zoon niet veel van zijn leven maakte.

Ergens had ze misschien wel gelijk. West hield het op geen enkele school lang uit. Op zijn 16de kapte hij definitief met het onderwijs en trok hij naar Londen, waar een oom een galerie met etnografische kunst uitbaatte. Het contact met die oom had een grote invloed op zijn latere sculpturale werk, dat nogal wat Afrikaanse invloeden vertoont.

Nog op zijn 16de woonde West de eerste manifestatie en performance van de Weense Aktionisten bij. Die groep extreme kunstenaars doorbrak alle grenzen en taboes op het podium en richtte zich geweldadig en expliciet tegen de bourgeoisiekunst. Maar zoals zovelen in Wenen walgde West van hun aanpak. Hij kon het niet aanzien dat de Aktionisten in hun lichamen begonnen te snijden.

Charmante hulpeloosheid

West zocht een eigen weg in de vrijheid van de tweede helft van de jaren zestig. Hij reisde naar Turkije en Irak, raakte verslaafd aan drugs en keerde begin jaren zeventig terug naar Wenen als een schooier. Zijn eerste idee was kunsthandelaar te worden, maar hij zag in Wenen te weinig kunst die hem boeide. Dus koos hij voor het kunstenaarschap. Eerst als tekenaar van erotische taferelen, in het begin met blauwe stylo, zoals Jan Fabre hem dat later nadeed. Soms tekende hij op papieren tafelkleedjes in restaurants.

Kijken in een museum is saai, vond West. Door iets met kunst te doen verandert ze constant en veroudert ze nooit.

De tekeningen stralen vaak een charmante hulpeloosheid uit. Aardig om naar te kijken, maar als het daarbij was gebleven, liep er nu geen retrospectieve in het Centre Pompidou. Die kwam er vooral voor zijn ‘Passstücke’, waaraan hij in 1973 begon. Zo’n vijfhonderd maakte West er, zijn leven lang. Grote en kleine abstracte sculpturen in allerlei vormen van plaaster en papier-maché en polyester. De ene keer wit beschilderd, dan weer woest gekleurd.

De naam Passstück werd bedacht door de kunsttheoreticus Reinhard Priessnitz, een vriend van West. Vrij vertaald betekent het iets ‘dat zich aanpast’. West zag zijn beelden voortdurend in verandering, afhankelijk van de plaats en de manier waarop ze werden getoond. Afhankelijk ook van wat de kijker - participant is een beter woord - ermee doet.

Dat is één aspect van de Passstücke. Het andere is de lichamelijkheid. Daarmee wilde West een antwoord geven op de verminkingen van de Aktionisten. West zag zijn beelden als afgeleiden of verlengstukken van het menselijk lichaam. Het lichaam beweegt, verandert, ligt en staat weer op. Het ontmoet ook andere lichamen en gaat daar een dialoog mee aan. Zo hoort het ook met kunstvoorwerpen te gebeuren. Al kan je er in het Centre Pompidou natuurlijk ook gewoon naar kijken en genieten van de elegante woestheid.

Schoonheid mag je er eigenlijk niet in zien. West cultiveerde de alledaagsheid en de lelijkheid, al ging hij uiteindelijk toch overstag in zijn kunst. ‘Ik maakte grote, zware beelden waarvan ik dacht dat ze in openlucht echt lelijk zouden zijn. Zeker in de natuur. Het tegendeel was waar: ze pasten harmonieus in de omgeving.’ Dat komt allicht omdat de natuur ook met blutsen en builen in elkaar zit. Wests grote beelden worden in een parcours rond het Centre Pompidou getoond.

Lichtend voorbeeld

Met zijn Passstücke voer West een volslagen eigenzinnige koers. Zowel de Weense bourgeoisie als de intellectuele kunstkringen haalden er in de jaren zeventig en de vroege jaren tachtig hun neus voor op. West hoorde nergens thuis. Maar dat deerde hem niet. ‘Hij had het je m’en-foutisme van een clochard’, is te lezen in een van de zaalteksten. West deed zonder om of vooruit te kijken waar hij zin in had. Die mentaliteit maakt hem nu zo populair bij veel hedendaagse kunstenaars. West, met de opgestoken middelvinger naar het establishment, als lichtend voorbeeld.

Van de Passstücke loop je in het Centre Pompidou naar zithoeken, eettafels en woonkamers. West stortte zich ook op design, zij het alweer op een hoogst eigenzinnige manier. Altijd klopt er iets niet: de stoelen te hoog, de tafel te laag. Knap om te zien, maar noem West geen designer. Daarvoor was hij als kunstenaar te radicaal, blijkt telkens weer.

Blijf zeker stilstaan bij de toiletfilm ‘Mood’, die hij in 1995 samen met de kunstenaar Bernhard Riff maakte. De compilatie van beelden van toiletten wereldwijd illustreert op het eerste gezicht de ultieme alledaagsheid. Maar er is ook een - no pun intended - boodschap: beide artiesten zagen de video als een antropologische studie in het tijdsgewricht van de toenemende globalisering.

‘Franz West’ loopt tot 10 december in het Centre Pompidou in Parijs.