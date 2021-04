Gebouw blijft Vooruit heten, kunstencentrum dumpt alternatieve namen

De Vooruit besliste van naam te veranderen nadat de sp.a dezelfde naam had aangenomen. Vorige week stelde het kunstencentrum de alternatieve namen Pallas en Volxus voor, gekozen door 18.000 mensen in een poll. Maar die alternatieven vielen slecht bij veel Gentenaren. Uit respect voor het protest worden de namen geschrapt.

Het kunstencentrum wil nu 'in alle sereniteit' op zoek naar een nieuwe naam voor zijn werking. 'We gaan er tijd voor nemen. We zijn geen watermerk. Het gaat om de intrinsieke waarde waar wij voor staan', luidt het.