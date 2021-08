Geen feestje met koning Filip voor schrijfster Astrid Roemer

Er komt dit jaar geen uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren door koning Filip. Laureate Astrid Roemer wil geen afstand nemen van haar uitspraken over de Decembermoorden in Suriname.

Astrid Roemer (74) zou de Prijs der Nederlandse Letteren in oktober uit handen krijgen van koning Filip, maar de officiële ceremonie is geschrapt. De aanleiding zijn uitspraken van de Nederlandse schrijfster van Surinaamse afkomst over de veroordeling van een legerleider bij de Decembermoorden in 1982 in Suriname. 15 prominente Surinamers werden standrechtelijk geëxecuteerd. De legerleider Desi Bouterse werd twee jaar geleden veroordeeld voor zijn rol bij de moordpartij. Roemer verdedigde hem op 30 juli in een Facebook-post. 'Onze Surinaamse gemeenschap heeft hem hard nodig gehad om zelfbewuster te worden. Merci Man', schreef ze.