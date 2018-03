Geen vuiltje aan de lucht voor Igor Toporovski

De Russische kunstverzamelaar Igor Toporovski betwist dat zijn collectie Russische avant-gardekunst niet authentiek is. Bewijzen zijn er volgens hem genoeg.

Igor Toporovski vindt het eigenlijk niet nodig zijn gecontesteerde verzameling Russische avant-gardekunst materiaal-technisch te laten onderzoeken, maar hij laat het toch doen. Dat zegt hij in een interview met De Tijd. ‘De provenance (de eigendomsgeschiedenis, red.) van de werken is goed gedocumenteerd. Ik heb daarover alle nodige informatie vrijgegeven. Niettemin heeft de Fondation Dieleghem, waar de collectie is ondergebracht, buitenlandse laboratoria gecontacteerd om de schilderijen chemisch te laten onderzoeken. Zo kunnen we bewijzen dat de schilderijen authentiek zijn’, stelt Toporovski. ‘De resultaten volgen over vier tot zes weken.’

Ik heb het gevoel dat de Russische verzamelaar Pyotr Aven mij in diskrediet wil brengen. Igor Toporovski Verzamelaar

Het materiaal-technisch onderzoek is een belangrijke stap, maar zal nooit de authenticiteit van de collectie kunnen vastleggen. In het beste geval bewijst het dat de gebruikte materialen stammen uit de tijd van Kandinsky en Malevich - om maar die twee belangrijke schilders te noemen. Maar het kunnen net zo goed tijdgenoten geweest zijn die doeken van de Russische meesters hebben nageschilderd. Dat was in de eerste decennia van de 20ste eeuw een courante praktijk in de Sovjet-Unie.

Toch is Toporovski er vrij gerust in. Hij zegt over documenten te beschikken die aantonen dat de schilderijen uit zijn collectie in het begin van de 20ste eeuw werden tentoongesteld.

Deskundigheid

De Russische zakenman gaf vorig jaar zijn collectie van 26 schilderijen in bruikleen aan het MSK Gent. De commotie ontstond toen in een open brief in De Standaard tien kunstspecialisten en kunsthandelaars hun twijfels geuit hadden over de authenticiteit van de collectie van Toporovski. Het woord ‘vervalsingen’ werd nooit gebruikt.

Toporovski trekt nu de deskundigheid van de ondertekenaars van de open brief in twijfel. ‘Ik heb het gevoel dat de Russische verzamelaar Pyotr Aven me in diskrediet wil brengen. Hij staat overigens zelf op een zwarte lijst van oligarchen die het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft opgesteld. Vier van de tien ondertekenaars van de brief staan nauw in contact met hem. De zes anderen zijn niet van belang. De vier hebben de catalogue raisonné (soort portfolio waarin het bekende werk van een kunstenaar systematisch wordt gedocumenteerd, red.) van Avens collectie ondertekend. Door mij nu aan te vallen en mijn collectie ter discussie te stellen wil hij zijn eigen verzameling opwaarderen. Hij duldt geen concurrentie van andere verzamelaars.’

Schermvullende weergave Russische avant-gardekunst. ©Fondation Dieleghem

Om een einde te maken aan de polemiek over de authenticiteit van de kunstcollectie riep Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) een expertencommissie in het leven. Maar na één dag werd die al opgedoekt. De Fondation Dieleghem zou dwarsgelegen hebben.

‘Klopt niet’, zegt Toporovski. ‘De commissie bestond uit drie leden die niet competent zijn om Russische kunst te beoordelen. En de voorzitter was Thomas Leysen, aandeelhouder van De Standaard. Toen de commissie aan haar werkzaamheden wilde beginnen, hebben we per brief enkele verduidelijkingen gevraagd over de methodologie en de keuze van het laboratorium. Gatz heeft de commissie opgedoekt. Leysen zei dat de Fondation Dieleghem de commissie heeft geblokkeerd. Dat is niet waar.’

