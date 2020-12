Gentse kunstenaars trekken ten strijde tegen eenzaamheid

Onder de naam 'Covitesse 6' slaat een reeks culturele spelers uit Gent de handen in mekaar in de strijd tegen eenzaamheid door corona. Artiesten bemannen een telefooncentrale en trekken de straat op.

‘Covitesse 6’ is een woordspeling op de ziekte Covid-19 gecombineerd met de snelheid en slagkracht waarmee de actie tot stand kwam. ‘De coronacrisis is een zware domper voor het sociale contact en zet druk op sociale spelers zoals het buurtwerk. Kunstenaars kunnen helpen mensen te bereiken die in isolement dreigen te belanden’, zegt muzikant Frederik Sioen, coördinator van het Kunstenoverleg Gent.

Sociale werkers en vrijwilligers worden in het project bijgestaan door de culturele sector. Belburo Covitesse 6 is een ‘warme belcentrale’ bemand door kunstenaars, waar mensen terecht kunnen voor ‘een verrassing, een intiem moment, een warm gesprek als hart onder de riem’. Het callcenter is elke woensdag- en vrijdagavond beschikbaar tussen 17 en 21 uur. Er zitten telkens tien artiesten klaar om de telefoon op te nemen. Zo’n 120 kunstenaars doen mee, onder wie Sioen zelf, actrice Marijke Pinoy en saxofonist Mattias De Craene.

Piano's

Mensen kunnen inbellen of een Zoom-gesprek vragen. Er komen ook belsessies naar Gentse woon-zorgcentra, zorgpersoneel en ziekenhuizen, jongeren die het moeilijk hebben en kwetsbare ondernemers. ‘Artiesten stellen andere vragen dan therapeuten’, zegt Sioen.

Voorts trekken buurtwerkers op pad door de wijken om Gentenaars in de bloemetjes te zetten. Die zogenaamde 'Genteniers' krijgen steun van de circusgezelschappen Nila Hoop en Cirq, van de socioculturele organisatie Refu Interim en van rouwconsulent Ann Deneir. Als de geldende maatregelen het toelaten, komen er piano's in het straatbeeld waarop passanten mogen spelen. Ook de museumwereld sluit zich aan bij de eenzaamheidscampagne. Een tiental musea, waaronder Design Museum Gent, Huis van Alijn, S.M.A.K. en STAM, verspreiden affiches met verhalen over hun objecten.