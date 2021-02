Graspop cancelt als eerste ook editie 2021

'We hadden niet liever gewild dan metalfans van over de hele wereld te verwelkomen in Dessel in juni, maar helaas zal dat niet mogelijk zijn. De veiligheid van bezoekers, crew en artiesten is steeds onze grootste bezorgdheid', klinkt het in een persbericht. Alle gekochte tickets voor de editie die dit jaar gepland stond, zijn geldig voor volgend jaar.

Graspop Metal Meeting in Dessel is met 40.000 bezoekers per dag een van de grootste metalfestivals van Europa. De 25ste editie - nagenoeg een kopie van de geannuleerde editie van vorig jaar - was voorzien voor het weekend van 17 juni. Het is het eerste grote Belgische festival dat ook de editie van dit jaar schrapt. De 'grote drie' in ons land - Rock Werchter, Pukkelpop en Tomorrowland - blijven voorlopig overeind. De vraag is echter voor hoelang. Eerder deze week annuleerde ook Best Kept Secret in Nederland, dat het weekend voor Graspop op de kalender stond.