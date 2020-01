HBO klopt Netflix op Golden Globes

Laura Dern won een Golden Globe voor haar rol in Marriage Story. De enige nominatie die Netflix kon verzilveren in de filmcategorie.

Netflix was de grote verliezer van de Golden Globes zondagavond. De films van de streamingdienst hadden de meeste nominaties in de wacht gesleept, maar konden er slechts één verzilveren.

Netflix was liefst 17 keer genomineerd in 11 filmcategoriën. "Marriage Story", een film van Noah Baumbach met Scarlett Johansson en Adam Driver over een moeilijke scheiding, haalde de meeste nominaties binnen. Maar enkel Laura Dern kon de eer van de film hoog houden met haar Golden Globe voor beste vrouwelijke bijrol.

"The Irishman" kon evenmin de verwachtingen inlossen. Het maffia-epos van Martin Scorcese was vijf keer genomineerd maar kon geen enkele nominatie verzilveren. De derde Netflix-film "The Two Popes", die vier keer genomineerd was, won ook geen enkele keer.

Tarantino

De films Once Upon A Time.. In Hollywood en 1917 hebben de Golden Globes voor beste films gewonnen. De film van Quentin Tarantino werd bekroond met de prijs voor beste Comedy of Musical, 1917 van Sam Mendes won in de dramacategorie.

Netflix kon het gebrek aan filmprijzen ook niet goedmaken met prijzen voor zijn televisieaanbod. Enkel Olivia Colman werd beloond voor haar vertolking van de Queen in de Britse dramaserie "The Crown".