Helft bezoekers wil mondmasker verplichten op evenementen

De Belg heeft er redelijke prijsstijgingen en een mondmaskerverplichting voor over om opnieuw veilig naar events te mogen gaan. Dat leert een bevraging van de Karel de Grote Hogeschool.

De evenementensector kreunt onder de coronacrisis. Organisatoren en toeleveranciers verwachten dit jaar een omzetverlies van meer dan 6 miljard euro. Vier op de tien toeleveranciers heeft momenteel geen enkele activiteit. Voor een derde van de organisatoren zijn nu al alle geplande events geannuleerd tot het einde van het jaar. Nu er weer iets meer mag - 200 bezoekers voor indoorevents en 400 in openlucht - is het afwachten hoe het publiek op de versoepelingen zal reageren.

Uit een onderzoek van de Karel de Grote Hogeschool bij 1.000 Belgen blijkt dat de coronaveiligheidsmaatregelen voor de meeste bezoekers van evenementen het plezier van het gezellig samenzijn niet in de weg staan. Van de respondenten die aangaven dat ze regelmatig evenementen bezoeken, zegt twee derde erop te vertrouwen dat de organisatoren hun events of voorstellingen zo coronaproof mogelijk zullen maken.

Een vijfde zei in juni, toen de enquête werd afgenomen, meteen te zullen gaan wanneer evenementen opnieuw - nu dus - veilig kunnen worden georganiseerd. Tegen augustus is dat al de helft. Het ene evenement is evenwel het andere niet. 'Mensen zouden sneller naar een huwelijk of een culturele voorstelling gaan dan naar een kermis of een jaarmarkt', zegt Jolien Vangeel van de Karel de Grote Hogeschool.

25 % coronakosten Eventorganisatoren verwachten 25 procent extra kosten door hun investeringen in veiligheid.

Meer dan 60 procent vindt het geen probleem een mondmasker te dragen als dat een voorwaarde is om veilig deel te nemen. De helft stelt zelfs dat mondmaskers verplicht moeten zijn voor bezoekers. Daartegenover staat wel dat een kwart een mondmasker een reden vindt om niet te gaan. 'Als je weet dat evenementen ontmoetingsplekken bij uitstek zijn, waar we eten, drinken en praten met anderen, is dat een geruststellend lage score', vindt Vangeel.

Organisatoren verwachten dat door de coronaveiligheidsmaatregelen de kosten met 25 procent zullen stijgen. Sommige bezoekers zijn bereid een stukje extra te betalen voor hun ticket, eten of drinken. Voor gratis evenementen vindt een op de drie bezoekers een prijsstijging voor eten of drinken geen probleem. Bij betalende evenementen willen ze gerust bijdragen in de ticketprijs: gemiddeld 5 euro extra voor een ticket van 25 euro, 7 euro voor een ticket van 50 euro en 10 euro voor een ticket van 100 euro.

Schermvullende weergave Een massa gelukkige festivalgangers: een beeld dat we deze zomer nergens zullen tegenkomen. ©Photo News

Schermvullende weergave ©Alex Vanhee/ID