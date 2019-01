Hendrik Storme nieuwe baas deSingel

Hendrik Storme (42) is momenteel algemeen directeur van B'Rock, een orkest gespecialiseerd in zowel oude als hedendaagse muziek. Het verzorgt de muziek op de dansvoorstellingen 'De zes Brandenburgse Concerten' van Rosas. Storme is ook de directeur en programmator van het Klarafestival.

Veranderende wereld

'deSingel is voor mij een van de mooiste cultuurhuizen in Vlaanderen en Europa. De brede kunstensector is de jongste tijd in volle beweging op zoek naar betekenis in een snel veranderende wereld. Ik vind het uitdagend dat ook deSingel zichzelf bevraagt en een rol wil opnemen als scharnier tussen kunst en een gediversifieerde samenleving. Ik kijk ernaar uit samen met de medewerkers en stakeholders van deSingel daaraan een concrete invulling te geven', laat Storme in een persmededeling weten.