Het ‘ellendich lot' van Bredero

Beste toneelstukken

‘De klucht van de koe’: het hoofdpersonage in deze klucht uit 1612 is een gauwdief, die zijn medespelers op listige wijze een koe en andere zaken afhandig maakt. De karakters van de personages werden tamelijk grof en karikaturaal geschetst, zoals in een klucht gebruikelijk was. Het toneelstuk werd nog tot in de 20ste eeuw opgevoerd, ook in Vlaanderen.

‘Spaanschen Brabander’: in dit blijspel uit 1617 voert Bredero twee economische vluchtelingen op die naar Amsterdam zijn gevlucht. Het is een humoristisch stuk dat de toeschouwer tegelijk een spiegel voorhoudt over armoede en verscheidenheid. De laatst bekende opvoering dateert uit 1985.