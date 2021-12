Het jaar van de lindeboom

Mooier dan een droom klinkt un rêve, omdat het dat altijd was: ooit ‘iets’ hebben in dat geliefde land Frankrijk. 2021 was het jaar van veel, maar voor Rik Van Puymbroeck toch vooral het jaar waarin die droom werkelijkheid werd. Een huisje in ‘la diagonale du vide’, de streek waaruit iedereen wegtrekt.

Op de Nederlandse Wikipedia-pagina heeft het dorp 236 inwoners, op de Franse 237. Het hoogste punt is 631 meter en dat moet op het topje van de rotsen in de tuin zijn. Al is tuin een vreemd woord voor het stuk grond waarop mijn huisje in de Auvergne staat. Het is geen pelouse, al is er wel veel gras. Er zijn vooral struiken, bomen en uitzichten. En één boom die ik al duizend keer fotografeerde. Het is een linde. In de lente, zomer, herfst en winter. Al de blaadjes die ik in april voor het eerst zag bloeien, harkte ik in november bijeen.

Dit moet ‘het oude Frankrijk’ zijn waarover Roger Martin du Gard al in 1933 schreef, ‘een plek waar je keer op keer naar terug zou willen’. Met dit verschil. Ooit, toen dit huisje in 1860 gebouwd werd, had het dorp in de Auvergne ongetwijfeld zijn eigen bakker, kapper, café en kruidenier. Vandaag zijn er amper nog sporen van. Zelfs in het tegenoverliggende dorp, dat je van aan de linde ziet liggen tegen de heuvel aan de overkant en dat nog 1.037 inwoners telt, is heel veel weg. Lege vitrines genoeg: restaurants La Renaissance en Délices de l’Orient, bar/tabac La Cattleya en Le Module, Café de l’Union en Prêt à Porter Séduction zijn allemaal lang dicht.

Elke keer wordt la maison een beetje meer chez moi.

Il n’y a rien. En dat is de eerste vraag van iedereen aan wie je vertelt dat je een huisje in Frankrijk kocht: is er een bakker? Natuurlijk, drie zelfs in het dorp verderop, je moet er alleen met de auto heen. Maar dat moet ik thuis in het Hagelandse dorp waar ik woon ook. De dichtstbijzijnde boekenwinkel ligt op 30 kilometer, maar in librairie Le Talon d’Achille in Montluçon vind ik in het Frans wat ik bij mijn Leuvense favorieten in het Nederlands vind. Daar heb je zelfs een Fnac, een Sephora, Cinéma Le Palace en voor wie wil, is er een McDonald’s. Dat is niet eens zover rijden. Maar boven op dat terras aan die lindeboom is er vooral niets. Behalve ‘le lointain’, een van de woorden die auteur Philippe Delerm beschrijft in ‘Les mots que j’aime’: ‘C’est beau, cette absence. Un regard lointain. (...) ...l’envie d’un ailleurs.’

Diagonaal van de leegte

In Zadig, een prachtig Frans magazine, werd in 2020 al uitgebreid geschreven hoe Parijzenaren de stringente lockdown ontvluchtten en massaal huizen kochten op de buiten. Wat voor mensen uit Parijs niet zo moeilijk is: alles wat niet Parijs is, is ‘de buiten’. Maar de zogenaamde ‘diagonale du vide’, de diagonaal van de leegte dus, is dat zeker. Het is die streek, van noordoosten naar zuidwesten, waar de bevolkingsdichtheid dun is en het werkaanbod nog dunner. Waar iedereen die jong is en wat ambitie heeft, wegtrekt. De diagonaal loopt door de Auvergne en zeker door de departementen Allier en Puy-de-Dôme waar op de grens van de twee mijn huisje staat. Maar corona had de hoofdstedelingen dus geleerd dat 1 kilometer wandelen in de cirkel rond thuis én het verplichte thuiswerk ook daar kon. In veel meer rust en met veel meer groen.

Schermvullende weergave ©Rik van Puymbroeck

Dat over enkele jaren veel van die herontdekte rust zal worden opgegeven voor de spanning van Parijs is zeker. En dus dat op de woningmarkt weer veel te vinden zal zijn. Maar toen, ergens begin april, via Immoweb dit huisje op de laptop verscheen, had corona ook voor mij een voordeel. ‘We zien geen Belgen’, zei de makelaar. ‘Door de lockdown en de avondklok in Frankrijk blijft iedereen thuis.’

We waren welkom en nu staat bij de eerste foto van de linde de datum: 29 april 2021. In de ochtend scheen de zon, die brandde het huisje en die oude Franse droom meteen diep in het hart. Eigenlijk was het toen al beslist. Op 29 juli is er een nieuwe foto van de linde. Dat is de dag van het compromis: volle bladeren draagt hij. Dan wordt het 30 september. Een dag later wordt het huis echt eigendom. 11 november: herfst. De voorlopig laatste foto is gemaakt op 12 december. De dag ervoor lag er een reepje sneeuw.

Lourdes

De oude droom heeft veel vaders. Als kind was ik nooit in Frankrijk geweest. Alleen twee keer in Lourdes, maar dat telt - Avé Maria - niet mee. Pas in 1990 kwam ik er voor het eerst echt, en Provence, geïnspireerd door een geliefde broer en ons gezamenlijke hart voor de naïeve verfilming van Marcel Pagnols Jean de Florette. De accenten van Ugolin (met die onvergetelijke quote: ‘C’est pas moi qui pleure, c’est mes yeux’), Galinette en Pique-Bouffigue, de landschappen, de ogen toch ook van Emmanuelle Béart.

De enige waarheid is dat de stilte - ver weg van het dagelijkse getoeter - een mens goed kan doen.

Nadien veel vakanties, één lievelingsadres en vijf platanen samen op dat domein. Strooi mijn assen daar maar uit, dacht ik. Maar de Luberon is onbetaalbaar en stilaan leek die droom nooit haalbaar. Tot enkele jaren terug een reportagereeks me midden in het hart van dat land bracht. We waren in de Morvan, we kwamen in de Allier en zachtjes sloot het net zich vlak bij het punt dat elk kind op een blinde kaart van het land zou aanduiden als het centrum van la France. Peut-être?

Dertig jaar lang had de boekenkast zich ondertussen gevuld met verhalen uit dat lang zo onbereikbaar gewaande land en daarin was het fijn vluchten in alle mogelijke streken. Met J.J. Voskuil wandel je nog door de Puy-de-Dôme, al had hij pech met het weer: ‘Het is koud en nat, verder valt er niet veel over te zeggen.’ Met Sylvain Tesson in zijn ‘Ongebaande paden’: ‘Starend naar de stroming werd ik door mooie herinneringen meegevoerd. Zouden rivieren heimwee hebben naar hun bron?’ De allermooiste reis was die door ‘De velden van eer’ van Jean Rouaud. ‘Oh, zet alles stil.’

Stilte

Die laatste vier woorden, de slotwoorden van Rouauds eerste verhaal, vatten de reden samen waarom dit huisje in Frankrijk al die jaren (zonder dat het het zélf al wist) aan me trok. Niet dat je er niets hoort. Beneden, een paar honderd meter dieper, rijden vrachtwagens over de weg naar een fabriek. Die hoor je. Maar stilte is ook iets in je hoofd. Zodra de afrit Guéret in zicht komt, valt al veel ruis weg. Stilaan nader je Commentry, Colombier, La Celle. En dan hoef je nog maar één keer de richtingaanwijzers te gebruiken, naar links. Elke keer wordt la maison een beetje meer chez moi.

Daarnet viel het woord ‘vluchten’ en natuurlijk verval je in clichés. De Auvergne is de wereld niet. Het internet is na enkele maanden nog niet geregeld. Er is werk met de verzekeringen. En de mevrouw van de watermaatschappij - die zelf onlangs verhuisde en met moeite haar eigen waterhuishouding bij haar eigen werkgever geregeld kreeg - zei: ‘On est en France.’

Schermvullende weergave ©Rik van Puymbroeck

Natuurlijk is de diagonaal van de leegte de streek waar de gilets jaunes voet aan de grond hebben, half november stonden er nog aan het rondpunt in Montluçon. Er is veel werkloosheid en de mensen hebben er zorgen. Het zou dus arrogant zijn om als Belg de ruime omgeving rond Guéret te bestempelen als het paradijs. Alles verdient respect en vooral bescheidenheid. Je bent te gast. De enige waarheid is dat de stilte - ver weg van het dagelijkse getoeter - een mens goed kan doen. In die stilte kijken naar een landschap dat de voorbije honderd jaar niet veranderd kan zijn. Je ziet wat de eerste bewoners zagen.

Misschien moest je er 54 voor worden voor het kon. Zeker moet je dankbaar zijn voor wie het mee mogelijk maakte. En in elk geval werd 2021, het jaar van zoveel, het jaar van die lindeboom. Dat rijmt niet toevallig op levensdroom.