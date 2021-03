Hiphopicoon The Notorious B.I.G. was klaar om te sterven

Een nieuwe documentaire werpt een licht op het leven van de vermoorde rapper The Notorious B.I.G. ‘Biggie: I Got a Story to Tell’ is meer dan een rags to riches-verhaal.

Samen met Tupac Shakur was The Notorious B.I.G. (1972-1997) in de eerste helft van de jaren 90 de belangrijkste hiphopartiest van de wereld. ‘Biggie’ vertegenwoordigde de New Yorkse hiphop, 2Pac was het gezicht van de rapscene aan de westkust van de Verenigde Staten. Beide zwarte rappers werden op jonge leeftijd en op zes maanden van elkaar doodgeschoten, twee even spijtige als historische momenten in de geschiedenis van de hiphop.

De Netflix-documentaire ‘Biggie: I Got a Story to Tell’ legt zich niet toe op de onopgeloste moorden. Daarvoor was er in 2009 de biografische film ‘Notorious’. Wel wordt de opgang uit de doeken gedaan van de meest getalenteerde van de twee.

De trailer van 'I Got a Story to Tell'.

Een paar cijfers om het soortelijk gewicht van de zwaarlijvige rapper uit Brooklyn te illustreren. Hoewel The Notorious B.I.G. bij leven met ‘Ready to Die’ slechts één album maakte, zijn van al zijn platen samen 30 miljoen exemplaren verkocht. Zijn platenlabel bracht drie postume albums uit. De plaat die was afgewerkt voor hij werd neergeschoten en kort na zijn dood verscheen, ging 10 miljoen keer over de toonbank.

Drie dagen voor zijn dood werd de rapper voor het laatst gefotografeerd met een plastic kroon op zijn hoofd. Het object, dat verwees naar zijn status van ‘rapkoning’ van New York, was vorig jaar het 'kroonjuweel' van de allereerste hiphopveiling van het veilinghuis Sotheby’s. De fotograaf kocht het kroontje destijds voor 6 euro in een rommelwinkel. Iemand betaalde er 600.000 dollar voor.

Aardappelpuree

De rapper werd geroemd om zijn soepele stijl en het rauwe beeld dat hij in zijn teksten opriep van Brooklyn. De documentaire legt knap het verband tussen de twee. In zowat alles beantwoordde Christopher Wallace, zoals hij heette, aan het cliché van de gangsta rapper. Hij groeide op zonder vader en met een moeder die in de documentaire toegeeft dat ze tot zijn dood maar één keer naar zijn album ‘Ready to Die’ had geluisterd.

In hun wijk tuimelden de drugdealers en -gebruikers over elkaar. Zijn moeder en jeugdvrienden getuigen hoe Wallace zelf het verkeerde pad op ging, en crack begon te dealen. Tekenend is de anekdote van zijn moeder die een bord met crack in de vuilnisbak gooide omdat ze dacht dat het aardappelpuree was.

Behalve zijn moeder is niemand echt kritisch voor de vermoorde rapper of zijn levenskeuzes. Ook collega P. Diddy niet, die de film mee heeft geproduceerd. Je komt er wel achter waarom hij naast een begenadigd rapper ook een uitstekende verhalenverteller was.

‘I Got a Story to Tell’ verheldert ook waarom machismo, seksisme en de verheerlijking van geweld in rapmuziek meer zijn dan een pose en dom gebral. Voor veel rappers zijn het pantsers om zich te beschermen tegen de beschadiging van een uitzichtloos leven. De documentaire is daarom ook een aanrader voor wie de hiphopcultuur beter wil begrijpen.