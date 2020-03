Houtgravure van Dalí aangetroffen in tweedehandswinkel

In een winkeltje in de Amerikaanse staat North Carolina is een originele houtgravure van de Spaanse surrealist Salvador Dalí gevonden.

Een vrijwilligster stootte op het kunstwerk in een tweedehandswinkeltje in de kustplaats Kitty Hawk. 'Ik zag het daar liggen tussen andere dingen op de vloer en dacht, 'dit is speciaal'', vertelt ze aan een lokale televisiezender. Het verhaal werd opgepikt door CNN. De vrouw liet het werk controleren door een expert en bevestigde dat het gaat om een originele houtgravure van de Spaanse surrealist Salvador Dalí. 'Alle informatie, alle verwijzingen, alle vakjes om te bevestigen dat het om een origineel werk ging, konden we afvinken.' Het werk is zelfs gesigneerd door de meester zelf.

De houtgravure maakt deel uit van een reeks van 100 afbeeldingen, 'De goddelijke komedie', waarvoor Dalí de inspiratie vond bij het gelijknamige werk van de Italiaanse dichter Dante Alighieri.