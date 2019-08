‘Ik liep door een dennenwoudje, en plots zag ik dat huis'

Natali Broods (42) is actrice in het theater (Compagnie De Koe), in de bioscoop en op televisie. Ze speelde in onder meer ‘Any Way the Wind Blows’, ‘Een ander zijn geluk’, ‘Waste Land’, ‘Façades’, ‘Over water’ en ‘Tabula Rasa’.

Haar favoriete museum is Fondation Maeght in Saint-Paulde-Vence. In de rand van het heuveldorpje liet de Parijse galerist Aimé De Maeght een museum met beeldenpark bouwen voor zijn privécollectie. De Catalaan JoséLuis Sert ontwierp het complex. Fondation Maeght is een paleisje dat wemelt van topstukken van grote namen uit de moderne kunst: Kandinsky, Léger, Bonnard, Braque, Chagall, Miró, Giacometti. Na de dood van de stichter werd zijn erfenis, waaronder de stichting aan de Cote d’Azur, het onderwerp van een bittere erfenistwist tussen zijn zoon Adrien en zijn kleindochter Yoyo. Zij schreef enkele jaren geleden een smeuïg boek over de familiesaga.

Meer moois in de buurt

Saint-Paul-de-Vence. ‘In de zomer kan het er verschrikkelijk druk zijn, maar het is wel een van de mooiste dorpjes van de Provence. De middeleeuwse sfeer is goed bewaard. Vanaf de vestigingsmuren heb je een prachtig uitzicht. Het is ook een echt kunstenaarsdorp. Marc Chagall had er een huis, en ook Picasso en Sartre verbleven er.’

Antibes. ‘Sorry, ook hier loopt het in de zomer vol toeristen . Je kan er naar een museum over Picasso, zwemmen in de Middellandse Zee of doelloos door de straten slenteren.’

Orion B&B. ‘Een fantastische plek op nog geen 2 kilometer van Fondation Maeght, met vier boomhutten en een natuurlijke zwemvijver. Wij logeerden in een iets hoger gelegen hut, waar we eekhoorns voorbij zagen springen. De eigenares is een heel fijne Vlaamse vrouw.’