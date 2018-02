'Ik zeg altijd waar het op staat'

Hoe ziet de job van onderzoeksrechter eruit? Het is op zich al een sappig onderwerp voor een documentaire, en met een kleurrijke en mondige figuur als Anne Gruwez in het middelpunt is de ervaring des te memorabel.

Anne Gruwez is een vrouw met ervaring. Al 25 jaar werkt ze in het Justitiepaleis van Brussel als onderzoeksrechter. Een cruciale functie in het gerechtelijk apparaat omdat ze onpartijdig en onafhankelijk is, vertelt ze ons: ‘Het is mijn opdracht om de waarheid van de mensen en de gebeurtenissen te achterhalen en die zo precies mogelijk neer te schrijven. Met de hulp van de politie verzamel ik in een dossier bewijzen, zowel à charge en à décharge, voor en tegen een verdachte, onder meer door met die persoon te praten.’

En praten, dat kan de onderzoeksrechter. Fris van de lever en zonder een blad voor de mond te nemen, maar ook met veel inlevingsvermogen en menselijkheid. Die kwaliteiten springen meteen in het oog in ‘Ni juge, ni soumise’, de documentaire die regisseurs Jean Libon en Yves Hinant over haar hebben gemaakt.

Een paar fragmenten uit 'Ni juge, ni soumise'.

De film is het resultaat van drie jaar opnames maar eigenlijk begon de voorbereiding al veel eerder. Hinant haalde de sprankelende Brusselse onderzoeksrechter immers al tweemaal eerder voor zijn camera. De vorige keren gebeurde dat in het kader van ‘Striptease’, het bejubelde reportageprogramma van de RTBF dat Jean Libon mee uit de grond stampte om het ‘gewone’ leven al zijn uitzonderlijkheid in beeld te brengen.

Fascinerende vrouw

Het valt te begrijpen waarom ze zo in de smaak valt bij de cineasten. Anne Gruwez is een fascinerende vrouw die door haar werk de kijker een blik gunt in een fascinerende wereld. Elke nieuwe cliënt die haar kantoor binnenstapt, brengt zijn of haar eigen verhaal mee. Dat zijn doorgaans geen verkwikkelijke histories, maar mevrouw Gruwez staat erop om iedereen met het nodige respect te behandelen.

Ik heb een cursus zelfverdediging gevolgd. Ik kan u moeiteloos vloeren als dat nodig mocht zijn. Onderzoeksrechter Anne Gruwez tegen een verdachte in de documentaire 'Ni juge, ni soumise'

‘Ik spreek mijn cliënten bijvoorbeeld altijd aan met u’, vertelt ze. ‘Ik behandel ze als volwassen mensen. En zeker even cruciaal: ik zeg altijd waar het op staat. Zo weet iedereen precies wat ik bedoel en zijn er geen misverstanden.’

‘Ni juge, ni soumise’ gebruikt een onopgelost dossier van bijna 25 jaar oud als rode draad en weeft daar uiteenlopende gesprekken met allerlei cliënten doorheen, van een recidiverende overvaller en een SM-meesteres tot een tasjesdief en een waanzinnige vrouw die een gruwelijke moord heeft gepleegd. Soms zijn die ondervragingen brutaal, soms hilarisch, soms huiveringwekkend, maar mevrouw Gruwez blijft in alle omstandigheden koel en professioneel.

Schermvullende weergave ©rv

Al weet ze hoe ze met de glimlach kan dreigen als het nodig is. ‘Ik heb een cursus zelfverdediging gevolgd’, zegt ze in de film poeslief tegen een verdachte die weigert om een DNA-staal te geven. ‘Ik kan u moeiteloos vloeren als dat nodig mocht zijn.’

Getouwtrek

Het gerecht is traditioneel een politieke speelbal, een getouwtrek tussen partijen die een aanpak willen die dichter aansluit bij hun visie. Het is met deze regering niet anders. De voorbije drie jaar heeft minister Geens vijf zogenaamde Potpourri-wetsontwerpen door het parlement geloodst, een collectie ingrepen die Justitie op korte termijn doeltreffender moeten maken. Een van die ingrepen houdt in dat de functie van onderzoeksrechter wordt afgeschaft en vervangen door de nieuwe functie van ‘rechter van het onderzoek’. Die persoon zou meer afstand kunnen nemen van het dossier terwijl de partijen zelf de bewijzen à charge en à décharge presenteren.

Ik vind het vreemd dat een minister die beweert dat hij orde wil brengen in Justitie dat doet met wetten die hij zelf Potpourri noemt, een allegaartje. Brussels onderzoeksrechter Anne Gruwez

Van die discussie is in de film niets te merken en zo hoort het ook, meent ze: ‘Ik ben daar niet om klagen maar om te werken. Het weerhoudt me er echter niet van om na te denken en mijn eigen mening te hebben. Ik wil er twee dingen over zeggen. Ten eerste vind ik het vreemd dat een minister die beweert dat hij orde wil brengen in Justitie dat doet met wetten die hij zelf Potpourri noemt, een allegaartje. Dat is een aberratie, zo helder als de mist van Londen. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat de geplande hervorming het gerechtelijk debat enkel gewelddadiger zal maken, terwijl dat debat net dient om de gemoederen te bedaren. Een onderzoeksrechter is de buffer tussen de aanklager en de verdediging. Als je die functie afschaft, zorg je ervoor dat de hamer recht op het aambeeld belandt, en dat zal gebeuren ten koste van de menselijkheid. De cliënten zullen hun eigen verhaal nergens meer kwijt kunnen.’