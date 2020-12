‘Ik zei tegen de premier: waar is jullie verbeelding?’

Zonder dat ellendige virus was hij dit jaar een productiehuis begonnen en met een Nederlandstalige conceptplaat langs schouwburgen en culturele centra getrokken. Tom Kestens ging naar het front als woordvoerder van de woede van de cultuursector over het soms warrige coronabeleid. ‘Ik kon niet aan de kant blijven staan.’

De toegift In onze eindjaarreeks 'De toegift' blikken we terug op het vreemde culturele jaar 2020. Snel vergeten en volle kracht vooruit naar 2021

Verontwaardiging over de wereld is een gevoel dat veel artiesten delen. Slechts een minderheid zet zijn maatschappelijk engagement ook voort naast het podium. Toen de coronacrisis uitbrak, haalden de cijferaar en statisticus in Tom Kestens het van de muzikant en romanticus. Als een bezetene begon hij te bellen en mailen naar auteursrechtenverenigingen als Sabam en uitzendbureaus voor kunstenaars. ‘Het regende annuleringen, iedereen handelde in paniek. We moesten de rust bewaren, dingen documenteren’, zegt hij in een Skype-gesprek.

De 46-jarige zanger en componist had op basis van zijn telwerk als een van de eersten in de cultuursector begrepen dat zijn sector op een nooit geziene ramp afstevende. ‘We maakten met de muzikantengilde GALM een lijst van ministers met wie ik moest spreken om de boel te redden. Tegelijk dacht ik: als ik dit alleen doe, rij ik mezelf kapot.’ Kestens zocht versterking bij middenveldorganisaties. Vrij snel was de Artiestencoalitie, een bondgenootschap van beroepsorganisaties en kunstenplatforms, geboren, met hem als woordvoerder. Kestens eiste als culturo zijn plek op in meetings met virologen en beleidsmakers.

'Je bent ons als een spons aan het uitwringen. Neem nú een beslissing’, zei ik tegen elke politicus die het wilde horen. Tom Kestens woordvoerder Artiestencoalitie

Toen de woede over het coronabeleid in de zomer een hoogtepunt bereikte met een chaotische afgelastingsgolf, bracht hij een nog bredere coalitie op de been. Als woordvoerder van de Crisiscel Cultuur zat hij in het najaar elke vrijdag samen met Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA).

‘Ik ben Jambon iets meer gaan appreciëren’, zegt hij. ‘Ik denk dat hij in dit rottige jaar veel heeft geleerd over hoe de cultuursector werkt en kunstenaars denken. (lacht) Op dat vlak was het bij de start van zijn ambtstermijn behoorlijk misgelopen tussen hem en de sector. Hij ziet intussen in dat het snijden in de projectsubsidies een zware vergissing was.’

Tom Kestens (46) werd bekend als muzikant bij Das Pop en Lalalover. Hij componeerde soundtracks voor film en theater. Kestens is ook voorzitter van de muzikantengilde GALM. Daarvoor werkte hij als adviseur bij Unizo en als conversation manager bij Cartamundi. Dit jaar verdedigde hij de belangen van de cultuursector bij de verschillende overheden tijdens de coronacrisis.

‘Als ik hem bel, neemt hij nu ook op. Dat was ooit wel anders. Hij is opener over hoe hij de dingen ziet en altijd bereid om te luisteren. Uiteraard blijft hij een politicus met een overtuiging, maar daar hebben wij het niet over. Onze gesprekken gaan over reddingsboeien, de relance en de steunmaatregelen. De test voor onze relatie komt nog. We hebben ons nog niet op het ideologische ijs begeven. Ik wilde daar tijdens deze crisis ook niet naartoe. Maar het zal misschien moeten. Ik zal onze autonomie en onze vrijheid van expressie altijd en overal verdedigen. Het nieuwe kunstendecreet van Jambon is op dat vlak problematisch. Te veel politieke bemoeizucht, teveel la Flandre à papa.’

Uitputtingsslag

Meer dan eens beet Kestens dit jaar de tanden stuk op de politieke cultuur in ons land. ‘Ik ben het eens met Marc Van Ranst. Dit land is niet klaar om zo’n grote crisis te managen. Ik heb het wel lastig als één politicus met de vinger wordt gewezen. De context waarin onze politici moeten werken, is niet optimaal. Dit land, met al zijn regeringen en parlementen, is een uitputtingsslag. Op een gegeven moment ben ik er ook bijna aan ten onder gegaan. In de weken voor de tweede lockdown voelde je de spanningen tussen de federale regering en de gewesten weer toenemen. Om nog te zwijgen over de provincies en de meer dan 500 gemeentes met elk een eigen uitwerking van het coronabeleid. Veel collega’s waren de wanhoop nabij, we moesten toen overal achter de informatie aangaan. Dat wil ik nooit meer meemaken. ‘Je bent ons als een spons aan het uitwringen. Neem nú een beslissing’, zei ik tegen elke politicus die het wilde horen.’

De test voor mijn relatie met Jan Jambon moet nog komen. We hebben ons nog niet op het ideologische ijs begeven. Maar het zal misschien moeten want ik zal altijd en overal onze autonomie verdedigen. Tom Kestens

‘In die zin was ik min of meer opgelucht over de duidelijkheid in oktober: alles dicht en in januari weer praten over een mogelijke heropening van de cultuursector. Ik hou wel mijn hart vast. Ik vraag me af of onze politici in januari alle wapens in huis hebben om een duurzame beslissing te nemen.’

Naast een gebrek aan headspace, zoals hij het noemt, met politici die voortdurend - ‘maar dan ook vóórtdurend’ - in overleg moeten zitten, neemt hij onze politici iets anders kwalijk waar ze wel iets aan kunnen doen: een groot tekort aan verbeeldingskracht. ‘Op een bepaald moment zei ik tegen premier Sophie Wilmès (MR): 'Waar is jullie verbeelding?' Werkelijk alle scenario’s die wij hier meemaken, zijn al eens beschreven in boeken of een tv-reeks. Gebruik ons, artiesten, voor jullie communicatie en storytelling, ook naar doelgroepen. Hetzelfde met de ervaring van onze evenementensector met crowdmanagement en veiligheid. In het buitenland werden Belgische evenementenbureaus ingezet voor de signalisatie in testdorpen. Er bleef zoveel potentieel onbenut. Ik begrijp dat niet.’

Handen aan de ploeg

Kestens had een ander 2020 voor zichzelf uitgestippeld dan woordvoerder van de woede worden. Hij stond bij de virusuitbraak op het punt om samen met de theatermaker Junior Mthombeni een productiehuis voor podiumkunstenaars uit de grond te stampen. De gesprekken met kunstenaars en cultuurhuizen waren bezig, er was zelfs al een toonmoment geweest in Mechelen. Het productiehuis zou onderdak bieden aan kunstenaars en performers uit de podiumkunsten, hiphop, jazz en slampoetry zonder vast gezelschap of management.

De troostmomenten van Tom Kestens > Tv-reeks: ‘‘De twaalf’ van regisseurs Sanne Nuyens en Bert Van Dael is voor mij een internationale topreeks. Ondanks dat de cast erg vertrouwd is, verloor ik mij, door het scenario en de intense acteerprestaties, helemaal in de trip. Geen wonder dat de reeks op Twitter door Ricky Gervais werd geprezen. Met een bijzondere vermelding voor de schitterende soundtrack.’ > Boek: ‘’De beloning’ van Fikry El Azzouzi is een aanrader. Ik kende hem vooral van zijn theaterrepertoire, maar deze roman is een meesterwerk waarin geen woord te veel staat. Momenteel verslind ik ‘Wildevrouw’ van Jeroen Olyslaegers. Dat boek is een zeer zintuiglijke ervaring. Het is geleden van ‘Het parfum’ dat ik echt een tijdgeest kon ruiken.’ > Theater: ‘‘Dear Winnie,’ was een bom. De KVS heeft met de mensen van Jr.cE.sA.r echt de toekomst van een stedelijke, nieuwe theatertaal in huis. Hun voorstellingen zijn manifesten van het leven. In dit geval: negen Afrikaanse vrouwen op een podium, met een complexe ode aan ‘mama’ Winnie Mandela. Virtuoos, verontrustend, confronterend en vol levensvreugde.’

‘We geloven heel hard in het samenbrengen van mensen uit verschillende disciplines rond inhoudelijke projecten. Volgens ons zit de vernieuwing in de kunsten in crossdisciplinair werken. Die vernieuwing verdient een versnelling. In februari organiseren we een showcasedag in Mechelen - als het mag. (blaast) We zijn een jaar verder en ik heb het gevoel dat er heel veel gebeurd is en toch dat we terug bij af zijn.’

Door corona kwam ook van zijn tweede Nederlandstalige plaat niets in huis. In zijn hoofd ging hij in 2020 zwaar uithalen met een ambitieuze conceptplaat die het grensgebied moest verkennen tussen pop, hiphop en poëzie. Hij zou ook meer live spelen, iets waarmee hij een haat-liefdeverhouding heeft. ‘Ik ging België een inkijk geven in mijn arsenaal als podiumartiest, componist en multi-instrumentalist. Maar het is anders gelopen.’

Het had niet anders moeten lopen. Hij had ook gewoon in zijn kot voort muziek kunnen maken zonder zich het lot van zijn collega’s aan te trekken? ‘Ik kan niet aan de kant blijven staan als ik de dingen fout zie gaan. Altijd denk ik: als ik dit of dat doe, dan zal de rest ook wel zijn schroom overwinnen en de handen aan de ploeg slaan.’

Ik heb veel te danken aan de cultuursector, die mensen hebben mijn leven gered. Tom Kestens woordvoerder Artiestencoalitie

Dat maatschappelijk engagement komt uit zijn opvoeding. Zijn grootvader Emiel Kestens maakte als coryfee uit de katholieke arbeidersbeweging vanop de eerste rij de opgang van de CVP mee en stond in hun topjaren erg dicht bij de voormalige premiers Mark Eyskens en Leo Tindemans. Als directeur van de schatkist schopte hij het tot een van de hoogste ambtenaren van het land. ‘Samen met heroïsche politieke discussies op familiefeesten herinner ik me ook hoe mijn grootvader altijd heel gewoon is gebleven. Hij kreeg als schatkistbewaarder van de Belgische staat een groot huis aangeboden in Leuven. Dat vond hij belachelijk. Liever bleef hij tussen de mensen wonen die hem gemaakt hadden wie hij was geworden.’

‘Ik probeer dat ook te doen: schatplichtig zijn aan mensen die je kansen hebben gegeven in het leven. Iets proberen terugdoen. Ik heb veel te danken aan de cultuursector, die mensen hebben mijn leven gered. Ik heb nu een bepaalde vorm van macht, waarom zou ik die niet voor anderen inzetten? Je zal vandaag maar als jonge kunstenaar aan de bak willen geraken.’