Inpakkunstenaar Christo overleden

In 2016 pakte Christo een Italiaans eiland in het Iseo-meer in, met als titel The Floating Piers.

De kunstenaar Christo, bekend voor het inpakken van reusachtige constructructies en landschappen, is overleden.

De 84-jarige plastische kunstenaar Christo is zondag 31 mei aan een natuurlijke dood gestorven in zijn woning in New York. Dat melden zijn medewerkers op de officiële website van de artiest.

Christo werd geboren als Christo Vladimirov Javacheff in Bulgarije. Hij raakte bekend voor zijn monumentale werken, vooral voor het 'inpakken' van monumenten als de brug Pont-Neuf in Parijs of de Reichstag in Berlijn. Ooit pakte hij een heel eiland in.

Christo studeerde aan de kunstacademie van Sofia, en later in Praag. In 1957 vluchtte hij naar Oostenrijk. Even later trok hij naar Parijs, waar hij overleefde als portretschilder. Hij liet zich inspireren door de werken van Joan Miró, Nicolas de Staël, Jackson Pollock, Jean Tinguely en Jean Dubuffet.

In Parijs leerde hij ook zijn vrouw Jeanne-Claude Denat de Guillebon kennen, met wie hij vanaf 1958 zijn 'inpakkunst' begon te maken. Christo vond dat zijn werken steeds toegankelijk moesten zijn voor het grote publiek. Met het resultaat wou hij iets puur estethisch neerzetten, met als doel 'de mensen met andere ogen te laten kijken naar de omgeving'.

Zijn vrouw stierf eerder in 2009.