Iraanse varkens en Fortnite in marmer

Een tip als u Wim Delvoye tegenkomt: noem zijn nieuwe expo in Brussel geen retrospectieve, maar een ‘panorama van zijn multidisciplinaire kunst’. Zo wil de kunstenaar-kameleon het zelf. Maar dat klopt niet helemaal.

Nog een tip: volg het parcours uit de bezoekersgids. Dat brengt u eerst naar het gedeelte waarin het werk van kunstenaar Wim Delvoye in confrontatie gaat met de oude meesters van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van België (KMSKB). ‘Ik hoop dat het publiek het hedendaagse kan herontdekken in de oude meesters, want alle artiesten waren ooit vernieuwend voor hun tijd’, aldus Delvoye.

Dat slimmigheidje was te verwachten van Delvoye. In zijn werk verenigt hij graag ogenschijnlijke tegengestelden. Dat blijkt al in de centrale hal, waar een replica van een Maserati op ware grootte te zien is. Iraanse ambachtslui brachten florale vormen en kaligrafische elementen op de motorkap aan, sommige verwijzen naar het leven van de profeet Mohammed. Een ontmoeting tussen oost en west, tussen technologie en ambacht. Vintage Delvoye, dit werk uit 2015.

Schermvullende weergave ©Saskia Vanderstichele

In de Rubenszaal gaan acht opgezette varkens in dialoog met de Antwerpse oude meesters. Delvoye provoceerde in de jaren 90 met zijn getatoeëerde varkens, zowel opgezette als levende. Voor deze expo maakte Delvoye afgietsels van de originele werken, en bekleedde hij ze met een Iraans zijden tapijt. Hoewel ze minder indruk maken dan de getatoeëerde varkens werkt de confrontatie met de barokke schilderkunst van Rubens en de roodoranje muren wonderwel.

Iets verderop stelde de kunstenaar zijn andere bekende werk ‘Cabinet’ - de kast met gasflessen en zaagbladen uit Delfts porselein - op tussen eeuwenoude decoratieve kunstvoorwerpen. Het roept de vraag op waarom Delvoye, inmiddels 55, zijn expo in Brussel in geen geval een carrièreoverzicht wil noemen. Want dat is het eigenlijk wel. Van de 72 kunstwerken zijn er slechts 15 nieuw en nooit eerder in ons land getoond.

Schermvullende weergave ©Saskia Vanderstichele

Het recentste werk is een reeks marmertabletten in het ondergrondse gedeelte van het museum, aan de ingang van de tentoonstelling. Het lijken afbeeldingen van oorlogstaferelen uit de oudheid, maar in werkelijkheid gaat het om scènes uit de populaire games Counter-Strike en Fortnite. Opnieuw een klassieke kunstgreep van Delvoye: hij trekt elementen uit de klassieke kunst - in dit geval archeologische objecten - de wereld van de populaire cultuur in. Je kan zijn marmeren Fortnite-tableaus een gemakkelijke gimmick vinden, maar het resultaat is knap en elegant en doet je als ouder bezinnen over wat je met je gameverslaafde kinderen moet aanvangen.

Uiteraard ontbreekt ook ‘Cloaca’ niet, Delvoyes controversiële kakmachine. Hij liet er negen van bouwen - de tiende is in aanmaak in Eindhoven. In Brussel staat nu de tweede versie van de ironische verteringsmachine waarvan hij in 2000 het eerste exemplaar liet ontwerpen. Het is een vegetarische ‘Cloaca’ geworden, wellicht omdat die netjes aansluit bij de tijdgeest. Vlees eten is slecht voor het klimaat, nietwaar? Delvoye: ‘Dat was een keuze van het museum, maar zelf let ik er ook op niet te veel vlees te eten.’

Schermvullende weergave ©Saskia Vanderstichele

De machine met haar zes reactoren wordt twee keer per dag gevoed en ‘ontlast’ door museummedewerkers. Het blijft een geniale vondst van de kunstenaar uit Wervik, omdat ‘Cloaca’ ook aan andere domeinen dan kunst raakt, zoals wetenschap, technologie en zelfs economie. Delvoye verkocht de kak ook als kunstwerk en wilde de machine zelfs laten noteren op de beurs.

In de rest van zijn eerste Belgische tentoonstelling in tien jaar wisselen oud en recenter werk elkaar af, en valt vooral de grote variatie in het oeuvre van de kunstenaar op: de gotische architectuurwerken, de 3D-replica’s van 19de-eeuwse beeldhouwwerken van Jef Lambeaux en Emile Louis Picault uit de museumcollectie, de autobanden met ornamenten uit de oosterse kunst, de renaissancekunst en de art nouveau.