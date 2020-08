Jan Vanriet is onverstoorbaar blijven schilderen en poëzie schrijven ondanks de pandemie. Eind september komt hij met vier tentoonstellingen naar buiten. Áls, natuurlijk. ‘Als ik alles opnieuw moet afblazen, is het misschien wel voorgoed.’

We beginnen dit artikel met een versregel uit een coronagedicht. Jan Vanriet (72) mailde het ons eind juni, de dag nadat we hem hadden opgezocht in zijn atelier. Antwerpen was nog geen no-gozone en de kunstschilder annex dichter wist op dat moment niet dat hij in de eerste weken van de lockdown, toen hij een paar dagen zijn smaak- en reukzin kwijt was, corona had opgelopen.

De dichter is een flink eind

boven de zeventig opgeschoven

Hij behoort tot de risicogroep

om besmet te worden

maar niet tot de vitale sectoren

die het land gaande houden.

Uit ‘Pizza en de dood’ van de ongepubliceerde dichtbundel ‘Op slot’.

Over de cultuurwereld als vergeten vitale sector in dit land hoorden we die namiddag het volgende uit zijn mond: ‘We stevenen af op een vreselijke catastrofe in de cultuur. De vele kunstenaars en cultuurwerkers die dit land wereldwijd aanzien geven, worden zwaar in de steek gelaten door onze beleidsmakers. Voor velen komt deze crisis boven op een golf aan besparingen. Ik ken acteurs bij de vleet die in de meest rampzalige statuten zitten. Wat als zij straks nog eens zes maanden, of misschien zelfs langer, niet mogen spelen en optreden? Beschamend is het. Is dit hoe een beschaafde natie haar kunstenaars behandelt?’

Dat vieze beest krijgt mijn humeur en goesting om te scheppen niet kapot. Jan Vanriet Kunstschilder en dichter

Als schilder en schrijver kon hij wel nog creëren in de veilige beslotenheid van dit mooie atelier, waar schilderijen van liefst vier series hangen die door de pandemie pas in september naar zijn galerie De Zwarte Panter kunnen verhuizen. Tijdens de lockdown toog de Antwerpenaar als een gek aan het werk. Naast 55 lockdowngedichten - and counting - maakte hij zo’n 120 kleinere schilderijen, de voortzetting van een reeks over isolement waaraan hij jaren geleden was begonnen, maar die zich door de crisis weer aan hem opdrong. ‘Het is de grootste thematische serie die ik ooit heb gemaakt’, zegt hij niet zonder trots.

Veerkracht Na drie maanden lockdown lonkte voor artiesten opnieuw het grote publiek. Een zomer vol voorbereidingen en hoop op een drukke herfst, die alweer gehypothekeerd is. De Tijd praat elke week met een kunstenaar over de moeizame heropstart en de nood aan perspectief na corona.

Vandaag: kunstschilder en dichter Jan Vanriet

De reeks gaat over het Beleg van Leningrad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Duitse leger legde toen een blokkade omheen de stad, waardoor de inwoners als ratten in de val zaten. 1 miljoen mensen kwamen om. Behalve het nazigeweld was er ook de terreur van de geheime diensten van de Sovjetdictator Jozef Stalin, die vooral de intelligentsia trof. ‘Onze ellende valt absoluut niet te vergelijken met die van de bewoners van Leningrad. Maar omdat ook wij een periode van quarantaine hebben gekend - met minder bewegingsvrijheid, met jobverlies en met kunstenaars die niet konden werken - begreep ik sommige zaken anders dan als ik niet in lockdown had gezeten.’

Het is een clichématige vraag, net daarom stellen we ze: bevinden kunstenaars - zeker zij die het van hun pen of penseel moeten hebben – zich niet altijd in een quarantainesituatie? ‘Mijn leven speelt zich overdag vrijwel altijd in quarantaine af, maar voor de rest ben ik een sociaal dier. De lockdown kwam op een slecht moment. Ik was net klaar met de voorbereidingen van vier tentoonstellingen in mijn galerie - de werken waren er, de catalogi gedrukt, de uitnodigingen bijna de deur uit. Anderhalf jaar werk. Hoe dat voelde? (denkt na) De totale overmacht stelt een mens in staat te relativeren. Het heeft geen zin negatieve energie te steken in iets waaraan niets te doen valt. Tentoonstellingen zijn natuurlijk leuk, dan krijg je feedback. Anders ben je alleen bezig met prediken in de woestijn. (wijst naar zijn Leningradwerkjes) Maar de creatieve flow blijft het belangrijkst.’

Schermvullende weergave Boven: uit de reeks 'Glyptothek'. Beneden uit 'Superga', over de vliegramp in 1949 waarbij het volledige voetbalelftal van Torino om het leven kwam. ©Brecht Van Maele

Andere dingen raken hem harder, zegt hij opeens. Zoals? ‘Familie.’ Bij Jan Vanriet vraagt dat meer uitleg dan bij u en mij. Als kind van twee verzetslieden die in een concentratiekamp werden opgesloten, weet hij wat diepe ellende is. In de eerste fase van de crisis werden de pandemie en lockdown weleens vergeleken met een oorlogssituatie. Of hij dat, zijn familiegeschiedenis indachtig, ongepast vond? ‘Leningrad in 1942 was een oorlogssituatie. Leven met de gedachte dat je op elk moment van de dag kan worden aangegeven bij de geheime diensten en twee dagen later kan worden afgemaakt met een nekschot: dát is heftig. Niemand kon de hobbykok in zichzelf ontdekken of had Netflix om de tijd te doden.’

Bang is hij dan ook niet geweest, zelfs niet toen hij even zijn smaakzin kwijt was. Zo heeft de nobele voluntarist altijd in het leven gestaan: gedreven door een onwankelbaar geloof dat alles goedkomt. ‘We hebben ons rigoureus aan de regels gehouden. Simone, mijn vrouw, nog meer dan ik. Zij droeg al een mondmasker in de supermarkt toen Steven Van Gucht dat niet nodig vond. Ik liep ook altijd met handgel op zak. Ik mijd sowieso plaatsen waar veel mensen samenkomen.’

Jan Vanriet (72)

Kunstschilder en dichter.

Woont in Antwerpen.

Publiceerde in mei het boek ‘Heldenleven’ met gedichten en gouaches over zijn jeugdherinneringen. Vanaf 19 september samen met drie andere schilderreeksen (in totaal zo’n 80 werken) te zien in de galerie De Zwarte Panter in Antwerpen.



Financieel was het wegvallen van de expo’s natuurlijk niet prettig. Geen show, geen inkomsten. Goddank kon hij als gerespecteerd kunstenaar op leeftijd op een spaarpotje terugvallen. Wat de crisis voor de verkoop zal betekenen, is een andere vraag. ‘Als de mensen al zin hebben om te komen, zullen ze dan ook de mentale veerkracht hebben om te kopen? Gaan ze op hun qui-vive zijn? Er is een economische ravage gebeurd, hé. Ik ben niet de schilder van de topklasse die naar Antwerpen komt gevlogen en zijn privéjet parkeert op de luchthaven van Deurne. Mijn kunst richt zich op een publiek van fijne liefhebbers, mensen die echt van kunst houden en nu misschien op hun tellen moeten passen.’

Het mooiste blauw ter wereld

Een tachtigtal schilderijen en tekeningen zijn straks op zijn dertiende solo bij De Zwarte Panter te zien. Hier in zijn atelier hangen de vier series voorlopig kriskras door elkaar. Sommige werken leunen op de grond tegen de muur, wachtend op een ingeving van de schilder om ze op de juiste plek te installeren.

Tijdens het gesprek blijft onze blik hangen bij drie kleine doeken in een hoekje op de grond. Een man in een azuurblauw shirt - het mooiste blauw van de wereld - kijkt bedroefd voor zich uit. Ernaast een stapel lichtjes verkreukelde voetbalshirts met de Italiaanse vlag, en daarnaast een portret van drie mensen die elkaar innig omhelzen. Dit is de reeks ‘Superga’, over de vliegramp in 1949 waarbij het volledige voetbalelftal van Torino om het leven kwam. ‘Iconen van rouw’, noemt hij deze werken. Rouw die door de omvang van het drama een hele natie kon verbinden: Torino was op weg een Europese voetbalgrootheid te worden. Het was niet bedoeld - de schilderijen waren klaar vóór corona - maar er hangt eenzelfde sluier van droefheid over als over dit ellendige jaar.

Schermvullende weergave Jan Vanriet schilderde meer dan honderd werken sinds de lockdown. ©Brecht Van Maele

Voor de serie ‘Glyptothek’ reisde Vanriet in 2012 naar het gelijknamige museum vol Griekse en Romeinse beelden in München. Hij maakte foto’s van de beelden, maar terug in België bleef het bij één schilderij. ‘Dat viel me tegen van mezelf.’ Tot het thema zich vorig jaar opnieuw aanmeldde. ‘Catalpa & Bilzen’ is een ongemakkelijke reeks van acht abstracte silhouetten die hij ontwaarde achter de katoenen rolgordijnen van zijn terrasraam, terwijl hij geëmotioneerd stilstond bij het nieuws over de brandstichting in het asielcentrum van Bilzen.

De gouaches van ‘Heldenleven’ verschenen dit voorjaar al in boekvorm, samen met 42 bijhorende gedichten en tegelijk met ‘Radetzkymars’ van Joseph Roth, waarvoor hij tientallen tekeningen maakte. Van de vier reeksen is ‘Heldenleven’ de persoonlijkste. Vanriet tekent en dicht over de eerste 22 jaar van zijn leven, van zijn jeugd in Hoboken tot de ontmoeting met zijn vrouw. ‘De titel is ironisch uiteraard’, grijnst hij. Omdat hij zichzelf geen held vindt? ‘Ik verwijs graag naar het gelijknamige symfonische gedicht van Richard Strauss. Die zette zich ook neer als een pseudoheld, maar zei achteraf: ‘Ik ben geen held, daar heb ik de kracht niet voor. Ik ben niet gemaakt voor de strijd...’ Daarin herken ik me.’

Het is een heuglijk vooruitzicht dat al die verbluffende, fragiele schilderijen en tekeningen straks alsnog een plek in de zon krijgen. Tenzij het virus in het verzet gaat en de maatschappij straks weer op slot moet. ‘Als ik opnieuw moet cancellen, is het misschien voorgoed en bestaat de kans dat deze werken pas over tien jaar of zo worden getoond. Dat zou jammer zijn, maar nog eens: wat voor zin heeft het om daar chagrijnig over te zijn? Dat vieze beest krijgt mijn humeur en goesting om te scheppen niet kapot. Toch iets dappers.’