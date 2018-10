Jan Decleir overtreft zichzelf in Bende-film

De Bendefilm ‘Niet schieten’ lost de vraag van één miljoen - wie is de reus? - niet op. Regisseur Stijn Coninx maakte wel een onderhoudend drama over de onmacht van de slachtoffers.

Een kwarteeuw na ‘Daens’ werken in ‘Niet schieten’ Jan Decleir en regisseur Stijn Coninx nog eens samen. Decleir speelt de grootvader van het bekende Bende-slachtoffer David van de Steen. Bij de laatste aanslag van de bende van Nijvel in november 1985 zag Van de Steen als negenjarige hoe zijn ouders en zus op de parking van de Delhaize in Aalst werden neergeschoten. De Aalstenaar, vandaag 42, bleef zwaargewond achter en werd sindsdien meer dan dertig keer geopereerd. Door de hagel in zijn been gaat hij nog steeds licht hinkend door het leven.

De bioscooptrailer van 'Niet schieten'.

Van de Steen liet enkele jaren geleden zijn levensverhaal optekenen in het boek ‘Niet schieten, dat is mijn papa!’. Dat waren de laatste woorden van zijn zus voor ze op de parking van het warenhuis werd neergemaaid. De overval zit vroeg in ‘Niet schieten’. Coninx begint zijn film wat klef met de idylle waarin het gezin Van de Steen kennelijk leefde tot de dag waarop het noodlot toesloeg. Het contrast met de overval is te groot, ook omdat die cruciale scène panache en spankracht ontbeert.

Gelukkig blijft het bij die valse start. Nadien ontpopt ‘Niet schieten’ zich tot onderhoudende cinema die zijn hoofddoel niet mist: een eerbetoon brengen aan de vele slachtoffers die zich al drie decennia in de steek gelaten voelen door het Belgische gerecht en de politiek.

Gouden tandem

Na de overval namen de grootouders de zorg over hun kleinzoon op zich. Anders dan haar man voelt de grootmoeder, gespeeld door Viviane De Muynck, zich niet geroepen om zich op de zaak te gooien. Ze probeert haar kleinzoon alle mogelijke liefde te geven en zelf niet te bezwijken onder het verdriet. Decleir en De Muynck vormen een gouden tandem in de film, maar vooral hij trekt nog maar eens alle registers open en steekt torenhoog boven de rest van de cast uit. Decleir geeft op imponerende wijze gestalte aan de wanhoop en de boosheid die de nabestaanden van de 28 slachtoffers van de Bende van Nijvel met elkaar verenigt.

Schermvullende weergave ©kfd

In zijn zoektocht naar de waarheid botst grootvader Albert continu op muren. Enkele weken na de overval is zijn kleinzoon nog steeds niet ondervraagd. Albert moet zelf naar de politie stappen en krijgt daar het deksel op de neus. Het is het eerste van een lange reeks incidenten en vreemde sprongen in het onderzoek, waardoor Albert en later ook zijn kleinzoon niet anders kunnen dan zelf achter de waarheid aan te gaan. Hun frustrerende zoektocht culmineert in een magistrale eindscène.

‘Niet schieten’ is geen meesterwerk - daarvoor is het begin te flauw en duurt de film iets te lang. Coninx gaat gelukkig niet geforceerd op zoek naar dé waarheid over de Bende van Nijvel. Dik twee uur lang staat hij doordacht en stekelig - tegenover de blunderaars en de dwarsliggers in het dossier - aan de kant van de nabestaanden.