Jan Decorte en Sigrid Vinks winnen Ultima

Het artistieke theaterduo Jan Decorte & Sigrid Vinks krijgt de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste 2018. De prijzen werden dinsdagavond in de AB in Brussel uitgereikt.

‘Een leven in het teken van kunst, verrijkt door het herhalen van de grote thema’s die op een genadeloze manier la condition humaine in al haar naaktheid toont en daarbij een wrange humor niet schuwt.’ Zo duidt de jury het werk van de Brusselse theatermaker Jan Decorte (69). Zijn kompaan en zielsverwant Sigrid Vinks (63) wordt in de laudatio niet vergeten. ‘Telkens opnieuw verleggen ze de grenzen, zonder enige toegeving aan de mode van het moment. Samen bewandelen Jan en Sigrid de weg naar een essentie die hen telkens nieuwe avonturen doet beleven.’

Schermvullende weergave ©Stefaan Temmerman_Ultimas

Decorte en Vinks leerden elkaar in het begin van de jaren 80 in het theatergezelschap Het Trojaanse paard kennen. Decorte werd er in 1982 artistiek leider. De naam van het gezelschap veranderde in 1987 in Jan Decorte en Cie. Het gezelschap legde zich toe op het bewerken en uitkleden van klassieke theaterstukken. Het meest legendarische voorbeeld is ‘Bloetwollefduivel’ uit 1994, gebaseerd op Shakespeares ‘Macbeth’. Decorte ging aan het stuk onderdoor en verdween voor vijf jaar in de vergetelheid.

Jan Decorte.

Maar hij en Vinks kwamen in 1999 terug. Het gezelschap nam met ‘Bloet’ opnieuw een nieuwe naam aan. Met de regelmaat van de klok werden nieuwe stukken gecreëerd. Het duo waagde zich met ‘Dido & Aeneas’ zelfs aan een operaregie. Heel anders was hun samenwerking met de rockers van Black Box Revelation in het stuk ‘Stand Down’. De meeste recente creatie van het duo, ‘Hamlet 0.2’, ging in september vorig jaar in première.

De Ultima’s zijn de prijzen waarmee de Vlaamse Gemeenschap het cultureel belang van het werk van de laureaten erkent. Een jury van deskundigen draagt een laureaat voor aan de Vlaamse minister van Cultuur. Sinds drie jaar worden de twaalf prijzen op een avond uitgereikt.

Transformatie

De Nigeriaans-Antwerpse Otobong Nkanga won dinsdag de Ultima voor beeldende kunst. In 2017 viel ze ook al in de prijzen. Ze won toen de Belgian Art Prize. De kern van haar werk draait rond transformatie. Ze gebruikt daarvoor verschillende media en materialen.