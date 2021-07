Jan Fabre voor rechter voor grensoverschrijdend gedrag

De kunstenaar en theatermaker Jan Fabre moet in september in de rechtbank verschijnen om zich te verantwoorden voor geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dat meldt het openbaar ministerie.

Concreet wordt Jan Fabre (62) ervan verdacht 12 dansers en andere personeelsleden van zijn gezelschap Troubleyn te hebben gepest, geweld aangedaan of ongewenst seksueel benaderd. Hij moet zich ook verantwoorden voor 'de aanranding van de eerbaarheid' van één persoon.

De zaak-Fabre volgde in september 2018 zowat een jaar na de Weinstein-affaire rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in Hollywood. In een open brief schetsten 20 performers en medewerkers een beeld van publieke vernederingen en seksuele intimidatie bij de danscompagnie van Fabre. Wie de regisseur niet op zijn wenken bediende, kon een grote rol vergeten ('geen seks, geen solo') of riskeerde in de hiërarchie te zakken. Acht van de ondertekenaars deden dat met naam, twaalf anoniem. Verschillende leden verlieten het gezelschap en moesten psychologische hulp zoeken.

Een deel van de ondertekenaars werd naar eigen zeggen het slachtoffer van de praktijken, een ander deel was er getuige van. Ze kwamen met hun getuigenissen naar buiten omdat pogingen om daarover in gesprek te gaan in Fabres gezelschap Troubleyn op niets waren uitgedraaid. 'In Troubleyn worden performers geacht zich stil te houden, tenzij ze de toestemming krijgen om te spreken', schreven ze.

Mediastorm

Op basis van de open brief stelde het Antwerpse arbeidsauditoriaat een onderzoek in. Volgens de auditeur zijn er voldoende aanwijzingen om een proces tegen Fabre te voeren. Het proces wordt in september ingeleid bij de correctionele rechtbank in Antwerpen. Het arbeidsauditoraat wil voorlopig geen verdere commentaar kwijt over de zaak. Ook bij Troubleyn kregen we nog geen reactie.

