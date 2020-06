Jan Raes definitief aan hoofd van Opera Ballet Vlaanderen

Jan Raes (60) kwam midden februari tijdelijk aan het hoofd van het cultuurhuis te staan, nadat Opera Ballet Vlaanderen eind vorig jaar voortijdig afscheid had genomen van algemeen directeur Bart Van Roost. Aanvankelijk werd nogal vaag gesproken over 'een verschil in visie over de organisatie' met Van Roost, maar Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) citeerde later in het Vlaams Parlement uit een assessment waarin sprake was van een tekort van 1,3 miljoen euro als een van de aanleidingen voor het einde aan de samenwerking.