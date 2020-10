Japanse modelegende Kenzo (81) overleden aan coronavirus

Takada werd op 27 februari 1939 geboren in Himeji, nabij Osaka. In 1965 kwam hij met de boot aan in Marseille, en trok van daaruit door naar Parijs. Hij vestigde zich uiteindelijk definitief in Parijs, hoewel hij eerst van plan was er slechts korte tijd te blijven. In 1970 lanceerde hij zijn eerste collectie, en in 1976 ging hij verder onder de merknaam 'Kenzo'.