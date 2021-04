‘Je biologische klok kan je niet terugdraaien, de gevolgen wel’

Veroudering is een ziekte, en ziektes zijn er om te worden genezen. De Nederlandse biogerontologe Andrea Maier speurt naar een oplossing voor de aftakeling. ‘Het doel is niet eeuwig te leven, maar ervoor te zorgen dat je vanaf je vijftigste geen vaste klant wordt bij de huisarts.’

Ik ben naar Zoeterwoude, een op het eerste gezicht oer-Hollands dorp net onder Leiden, gereden voor een gesprek over veroudering, en word al meteen op het verkeerde been gezet. Niet alle grijze haren zijn hetzelfde. Frits, de koningspoedel van Andrea Maier en haar man en collega-academicus Hans Meij, is gezegend met een zwart- grijze vacht maar blijkt amper een jaar oud. En vandaar behoorlijk dartel. Hij komt geregeld kwispelend zijn natte neus mengen aan tafel in De Westhof, de tot woonhuis gerestaureerde scheepswerf uit de 17de eeuw. Een echte lockdownhond dus? ‘Vooral goed gezelschap omdat Andrea altijd in het buitenland zit’, zegt Meij, terwijl Maier poseert voor de fotograaf.

Andrea Maier (42) is geboren in de Duitse regio Oost-Friesland. Ze doctoreerde in 2008 aan het Leids Universitair Medisch Centrum op celveroudering. In de periode 2012-2016 was ze hoofd interne-ouderengeneeskunde aan het VU Medisch Centrum Amsterdam. Sinds 2016 is ze hoogleraar gerontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is ze verbonden aan de universiteit van Melbourne. Ze is auteur van het boek ‘Eeuwig Houdbaar. De ongekende toekomst van ons lichaam’. Dit jaar verhuist ze naar Singapore voor onderzoek naar oplossingen voor de vergrijzing.

Op een dinsdagochtend om 9 uur heeft Maier al een reeks vergaderingen achter de rug met Australië, waar ze verbonden is aan de universiteit van Melbourne. Ze werkt ook aan de universiteit van Amsterdam, waar ze ooit de jongste hoogleraar interne geneeskunde van Nederland was. Ze legt zich toe op biogerontologie, de studie van het biologische verouderingsproces en wat eraan te doen valt.

Maier is een halve beroemdheid sinds haar doortocht bij het televisieprogramma ‘Zomergasten’, waar ze praatte over haar onderzoek naar de aftakeling waaraan niemand ontsnapt, en naar de wonderlijke oplossingen die in de maak zijn. Maier, geboren in Duitsland maar op een charmant licht accent na geheel vernederlandst, raakte ook bekend als de vrouw die op één been haar tanden poetst. ‘Ja dat kleeft aan me, blijkbaar’, lacht ze klaterend, niet voor het laatst. ‘Maar het zijn van die kleine dingen die iedereen kan doen om het lichaam jong te houden.’

Absoluut isolement

Het zijn haar laatste weken in Nederland. Binnenkort verhuist ze naar Singapore. Het kleine en dichtbevolkte Aziatische land trekt brains uit de hele wereld aan om zijn acute vergrijzing te tackelen. Maier gaat onderzoek doen naar hoe veroudering bij 40- tot 60-jarigen preventief uit te stellen is, zodat ze langer gezond blijven. ‘Veertig is jong, maar ginder zouden ze graag nog vroeger beginnen. Fantastisch vind ik dat. Singapore is voor mij een gedroomd werkterrein. Ze hebben van veroudering de absolute topprioriteit van hun gezondheidszorg gemaakt. Door de vergrijzing zijn er te weinig jonge inzetbare mensen die het land overeind kunnen houden. Dus hopen ze mensen langer te kunnen laten meedraaien.’

De huidige geneeskunde is reparatiekunde. Ze geneest niet, ze houdt een lichaam in stand.

Eerst zal ze in zwaarbewaakte quarantaine van drie weken moeten. ‘Twee weken in een hotelkamer, met een bewaker voor de deur, daarna een week op mijn eigen appartement. Eten wordt gebracht. Je kan niet naar buiten en hebt geen sleutel. En als je dat niet respecteert: boete en gevangenis.’ Zo was het ook in Australië, waar ze de eerste acht maanden van de pandemie uitzat. ‘Absoluut isolement. Is het de optimale manier? Het is een keuze. De handhaving is veel strikter. Nog altijd. Er waren onlangs vier positieve gevallen in Brisbane, en de hele stad ging dicht. Het beleid wordt in elk geval niet ter discussie gesteld, er kwam geen protest. Er is een prijs betaald, maar vandaag hebben ze er wel de vrijheid terug. De vraag is altijd: wat heb je ervoor over om mortaliteit te voorkomen?’

Die mortaliteit treft voornamelijk de oudsten onder ons, het domein van Maier. De pandemie dwingt een hele samenleving tot enorme solidariteit voor de doelgroep die vanwege een afgezwakt immuunsysteem het virus het slechtst de baas kan. Een heel logische reflex in de overrompelende beginfase, maar na verloop van tijd had er volgens Maier best wat meer debat over mogen zijn. ‘Je kan het omdraaien: zet je het hele land op slot, of ga je de kwetsbaren vragen om maatregelen te nemen. Dat klinkt hard, maar waar we volgens mij voor moeten kiezen is dat de kinderen goed onderwijs krijgen. Dat is het fundament van de hele maatschappij voor de komende vijftig jaar. Daarover moeten we het hebben. Het lijkt me logisch.’

Daarom is ze, als arts in de ouderenzorg, opvallend kritisch voor de voorrang die de alleroudsten kregen in de vaccinrace. ‘Ik had het anders gedaan. Als we in lockdown zijn om te voorkomen dat ziekenhuizen overbelast worden, had je kunnen kiezen voor de groep die de grootste kans loopt in het ziekenhuis en op de IC te belanden. En we weten wie dat zijn: mensen met twee of meer chronische aandoeningen en overgewicht. Mensen die aan covid overlijden, zijn inderdaad 80-plus. Maar mensen die op IC belanden, zijn rond de 65. We hadden hen eerst kunnen prikken, samen met de contactberoepen, want zij lopen het grootste risico om verspreiders te zijn.’

‘Dit gaat, opnieuw, negatief klinken, maar zo is het niet bedoeld. Eerder rationeel’, vervolgt Maier. ‘Als je in een verpleegtehuis wordt opgenomen, heb je in Europa nog een levensverwachting van zo’n twee jaar. De vraag is dan: welke gezondheidswinst krijg je als je iemand vaccineert om te voorkomen dat die niet volgende maand maar over vijf maanden overlijdt? De marge van wat je kan bereiken, is gewoon heel klein. Als je iemand hebt die vijftig is en twee aandoeningen en een BMI van 30 heeft, dan is de marge nog veel groter. Die gaat in principe nog heel lang mee in de huidige gezondheidszorg, omdat we alles proberen te repareren. Om sneller uit lockdown te geraken was dus een andere aanpak nodig. Met het gevolg natuurlijk dat je de verpleegtehuizen op slot moet houden om daar mortaliteit te voorkomen.’

‘Kijk, ik hou van de verpleegtehuizen en hun bewoners. Echt, van harte. Maar het leven eindigt. Dit is gewoon een rationele uiteenzetting over de prioriteiten om de bevolking weer het normale leven te geven, wat dat ook moge zijn. Om scholen te kunnen openen, en de sociale dingen die wij als kuddedieren graag doen. En dit is niet de laatste pandemie. Dus het is goed om na te denken over de keuzes die we maken.’

Oplopende schade

Sinds 2018 is veroudering in de International Classification of Diseases erkend als een ziekte. Een die 100 procent van de mensen treft, maar niet iedereen gelijk. Levensstijl - hoe je je lichaam gebruikt - is de belangrijkste factor die invloed heeft op hoe iemand veroudert. Daarna komt genetica. En geluk speelt uiteraard ook mee. ‘Alles wat je op aarde gebruikt, verandert. En meestal niet ten goede. Zo is het ook met een lichaam. Veroudering is de oplopende schade in je lichaamscellen. Sommige sterven af en worden opgeruimd door ons immuunsysteem, andere stapelen zich op. De zogenaamde senescente cellen zijn de boosdoeners.’

Het proces is vergelijkbaar met dat van eender welk gebruiksvoorwerp. Neem een auto, die veroudert op het moment dat je er de garage mee uitrijdt. ‘Cellen worden gebruikt vanaf de conceptie, dus eigenlijk kan vanaf dan schade optreden. Alleen is je leven in een eerste fase in volle ontwikkeling en wordt veel schade weer afgebroken. Toch kan wat in utero gebeurt al gelinkt zijn aan iets dat je later in je leven krijgt. Zo lopen kinderen van moeders die roken tijdens de zwangerschap een veel grotere kans op hart- een vaatziekten op middelbare leeftijd. Dus die schade kan vroeg beginnen. Superboeiend, toch? Als verouderingsonderzoeker ben ik altijd geneigd naar 80- en 90-plussers te kijken om daarvan te leren. Maar eigenlijk is het nog interessanter naar baby’s te kijken.’

Een auto begint te verslijten zodra je er de garage mee uitrijdt. Zo is het ook met je lichaam.

Onze piek ligt vroeg. ‘Tot je 18de zit je in ontwikkeling. Tussen 20 en 25 ben je fysiek op je top. En tussen 30 en 40 nemen alle functies opmerkelijk af. In Nieuw- Zeeland is een studie gedaan waarbij alle mensen van 26 in één dorp over de jaren heen zijn opgevolgd. Vandaag zijn ze 45. Wat je ziet: iedereen in die groep is er lichamelijk op achteruitgegaan, al tussen 26 en 32. Ze zijn gezond, maar alles gaat een beetje de foute kant op. Het suikergehalte in het bloed gaat net wat omhoog, de bloeddruk ook, ze hebben net wat minder uithoudingsvermogen. Toen ze 45 waren, zijn foto’s genomen van iedereen en is aan een panel gevraagd hoe oud ze hen schatten. Daar zat groot verschil op, en de mensen die een veel ouder uiterlijk hadden, hadden ook veel slechtere organen. De uiterlijke kenmerken van veroudering geven aan wat in je lichaam gebeurt. Dat kan je natuurlijk oplappen, maar het belangrijkste is: het lichaam is al flink aan het verouderen vanaf 26, en wellicht eerder.’

Pilletje pakken

Als veroudering een ziekte is, kan ze dan ook worden genezen? Ja dus. Medicijnen die veroudering kunnen vertragen, komen eraan. Er zijn al veelbelovende proeven met dieren, zoals muizen die weer fitter en cognitief sterker werden en een vollere vacht kregen na toediening van een middel dat hun senescente cellen verwijdert.

Ook tests op mensen zijn aan de gang. Kan iemand die zeventig is straks een pilletje pakken en weer vijftig zijn? ‘Ja, maar waarom eerst de schade laten oplopen om die dan weer te herstellen? Beter is om al eerder preventief op te treden. In Singapore focussen we daarom op een nog jongere doelgroep. Bij muizen is het aangetoond: je kan een fragiele muis weer verjongen, maar je kan bij jongere muizen ook veroudering voorkomen.’

‘Je biologische klok ga je niet terugdraaien, maar de gevolgen ervan wel. Zo stel je leeftijdsgerelateerde ziektes uit. En het gevolg van dat uitstel is dat je langer leeft. Er is een verschil tussen health span en life span. Het eerste is de gezonde levensduur, het tweede de geleefde tijd. We willen de eerste verlengen, met als bijwerking dat je ook de tweede verlengt.’

In de biogerontologie is er wel een school die de life span wil rekken, tot in het extreme zelfs. ‘Veel van mijn collega’s streven inderdaad naar onsterfelijkheid, zoals Aubrey De Grey.’ Maier pauzeert bij de naam van de bekende Britse onderzoeker met kenmerkende lange grijze baard en zucht. ‘Prima, hoor. Hij doet goed werk. Maar dat betekent niet dat je het ermee eens moet zijn. Als wij succesvol zijn in het voorkomen van ziektes, dan is lang leven de bijwerking, niet het doel. Het doel is om niet op je vijftig of zestig bij de huisarts te zitten als chronische patiënt. We willen de houdbaarheid van het menselijk lichaam verbeteren.’

In een ideale wereld roei je zo typische ouderdomsziektes uit, en gaan mensen ook anders sterven, zonder aftakeling. ‘Bij dieren zien we dat we ziektes kunnen voorkomen en dat ze goed blijven functioneren, fysiek en cognitief. En dan volgt een plotselinge dood vanaf een bepaalde ouderdom. Op een bepaald moment houdt het op. Er zijn weinig mensen nu die overlijden zonder dat ze iets mankeren. Wij proberen dus de ziektes te voorkomen en de functionering goed te houden tot een hoog niveau. Daardoor is de levensduur veel langer, maar zal het lichaam er op een gegeven moment toch mee ophouden. Hopelijk, want het is dus niet mijn doel mensen onsterfelijk te maken.’

Zou dat laatste biologisch kunnen? ‘Er zijn organismen op aarde waarbij we geen veroudering kunnen vaststellen. Bij sommige kwallen, bijvoorbeeld. Maar we zien het niet bij complexere diersoorten. Is het mogelijk? Ik ga absoluut niet zeggen dat De Grey geen gelijk heeft. De volgende vraag is of het wenselijk is. Nu heeft 60 procent van de 60-jarigen twee of meer chronische aandoeningen. Dat is het eerste probleem dat we moeten oplossen.’

Van de kinderen die vandaag bij ons opgroeien, wordt de helft honderd. Die verwachting gaat de komende decennia omhoog, maar Maier houdt niet van spectaculaire voorspellingen genre ‘iedereen wordt minstens 130’. Meer mensen die langer gezond blijven, dat wil wel zeggen: nog meer vergrijzing. En dat is nu al een gigantische sociaal-economische uitdaging. ‘Oh, maar als we minder ouderen willen, laten we dan nu de ziekenhuizen sluiten’, repliceert Maier ironisch.

‘Het medische cv van een mens is nu: je wordt geboren, je gaat naar school, je studeert, je werkt. Vanaf dertig begin je te merken dat je aftakelt, je gaat crèmes halen tegen rimpels. Vanaf vijftig klop je bij de huisarts aan die een pilletje voorschrijft. Als je zeventig bent, ga je nog eens op vakantie, maar lukt het niet meer zo goed want je hebt te veel klachten. En als je tachtig bent, ga je overlijden. Willen we dat? Als je veel meer mensen hebt die langer gezond blijven, heb je veel meer manpower die je kan inzetten voor de maatschappij. Minder ziektes is meer productiviteit, dus een enorme stimulus. En je leeft langer, dus laten we de pensioenleeftijd later leggen. Waarom zou je met pensioen gaan als je daarna nog veertig jaar gezond gaat leven?’

Geschatte leeftijd

Mensen zijn geobsedeerd door leeftijd. Kinderen kunnen niet snel genoeg jarig zijn, terwijl ouderen huiveren van een jaartje meer. Toch ben je maar zo oud als je je voelt. Dat zegt de volksmond, maar ook de wetenschap. ‘Als je jezelf op je zestigste drie jaar jonger schat, heb je een survival benefit van 50 procent tegenover mensen van zestig die zich ouder voelen. En als je er jonger uitziet dan je chronologische leeftijd, heb je een veel hogere kans om langer mee te gaan. Als je jonger wordt geschat, heb je ook veel minder senescente cellen in je huid.’

Ik vraag Maier hoe oud ze me schat. Ze kijkt een paar seconden en zegt: ‘38.’ Recht in de roos. ‘Ik ben natuurlijk goed getraind in het herkennen van leeftijd. We kijken naar dertig factoren in het gezicht: rimpels, haargrens, liphoogte, haardichtheid, afstand tussen de ogen, hoogte van de wenkbrauwen, lachgroeven ook. Gelukkige mensen leven doorgaans langer. Maar bij jou ziet het er dus als een gewoon verouderingsproces uit.’

‘Je lichaam geeft je meestal wel een goede intuïtie van hoe je denkt je te voelen. We hebben dat goed door. Er is meer dan de lichamelijke component, ook gevoelens en gedrag spelen mee. Positieve mensen die heel goed tegenslagen kunnen verwerken, leven doorgaans langer. Ze schatten zich vaak jonger, omdat ze het leven zien zitten. Het tegenovergestelde is mensen die zich slecht voelen of ziek zijn: zij schatten zich vaak ouder. Zij hebben het inzicht dat het lichaam verouderd is en dat weerspiegelt zich in de geschatte leeftijd.’

Hoe oud voelt ze zichzelf? ‘Laat ons zeggen: psychologisch in de twintig, lichamelijk eind dertig. Ik voel me echt niet oud. Of toch zeker niet boven de veertig. Ik sta er positief in. Maar mijn chronologische leeftijd is 42. Dat mag je vragen, hoor.’

En dat allemaal dankzij tanden poetsen op één been? ‘Ha, ik weet wat ik doe en laat, maar ik heb geen perfecte levensstijl. Ik probeer die wel aan te praten bij anderen’, zegt ze lachend. ‘Mijn BMI is volgens de huidige norm perfect, maar ik weet dat minder nog beter zou zijn.’ Daarmee raakt ze een gevoelig topic aan. ‘Maar dat moet dus uit de verbanhoek. In de Angelsaksische landen, kampioenen in obesitas, mag je absoluut niet zeggen dat je te dik bent, ook niet tegen patiënten. Hier moeten we onze open cultuur koesteren en gewoon maar zeggen, zoals in dit interview: ‘Ik moet wat afvallen.’ De bevolking is te dik, en daar moeten we iets aan doen. Bij de meerderheid is dat gewoon omdat we te weinig bewegen en te veel eten. Full stop. Bij roken is het gelukt het veel minder sociaal geaccepteerd te maken. Bij obesitas lukt dat ook. En zo zou het eigenlijk moeten bij iemand die een beetje overgewicht heeft. Op een nette manier.’

Als internist staat ze te dweilen met de kraan open, zegt ze. ‘Bij alle patiënten die ik zie, is het te laat. Dat komt omdat we niets voorkomen. In preventie wordt niet geïnvesteerd.’ Maier streeft naar een omgekeerd model van gezondheidszorg. De huidige geneeskunde noemt ze reparatiekunde. ‘Je moet het ook positief bekijken. De geneeskunde heeft de afgelopen vijftig jaar ontzettend veel voor elkaar gekregen om specifieke ziektes op te lossen. We hebben een specialist voor elk orgaan. Voor alles proberen we een oplossing te vinden. Maar de geneeskunde geneest niet, ze houdt een lichaam in stand.’

‘We moeten proberen naar preventie te gaan, en de kennis van de afgelopen vijftig jaar te gebruiken om de echte oorzaak van die ziektes te begrijpen. En dat is de schade in het lichaam door tijd en gebruik. Daar zit een mechanisme achter: veroudering, dat leidt tot het falen van organen.’ Daarom wil ze, als er een verjongingsmedicijn komt, goed opletten dat het enkel op de juiste manier wordt gebruikt. ‘We mogen niet nog een pil toevoegen aan wat mensen al nemen, waardoor het al luie lichaam lui blijft en de motivatie om goed met ons lichaam om te gaan helemaal verdwijnt.’

Dat is niet minder dan een revolutie. En ook een beetje payback voor haar specialisatie, want weinigen gaan de geneeskunde in om geriater of gerontoloog te worden. ‘Dementie en incontinentie zijn niet bepaald sexy.’ Toch raakte ze er eindeloos door gefascineerd toen ze in China studeerde maar nog geen idee had welke richting ze uit wilde.