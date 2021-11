Jubelparkmuseum krijgt onderdeel gigantisch schilderij terug

Een Franse antiquair geeft een fragment van een verloren gegaan werk terug aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Het gaat om 'Het Panorama van Caïro' van Emile Wauters.

'Het Panorama van Caïro' is een monumentaal doek van 114 meter lang op 14 meter hoog. Het werd geschilderd in 1880-1881 ter herinnering aan de Egyptische reis van de Oostenrijkse aartshertog Rudolf (1858-1889). Na een vernissage in Brussel werd het doek tentoongesteld in Wenen, München, Brussel en Den Haag. In 1896 kocht Baron Louis Cavens het aan voor de Belgische staat. Daarna werd het tentoongesteld in een Moors paviljoen, ontworpen voor het Brusselse Jubelpark bij de internationale tentoonstelling van 1897.

Het werk van Emile Wauters (1846-1933) bleef tot 1967 voor het publiek toegankelijk in dat paviljoen. Dat jaar werd het gebouw overgedragen aan Saoedi-Arabië om het om te vormen tot grote moskee. Rond 1970-71 werd het doek van de muur gehaald en overgebracht naar de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG), ook bekend als het Jubelparkmuseum. Daar werd het waarschijnlijk ondergebracht in de grote hall van het Wereldpaleis.

Het fragment dook in december 2020 op bij een antiekhandelaar in Zuid-Frankrijk.

'Dan zijn we plots het spoor bijster', zegt Bruno Verbergt, de directeur-generaal van de KMKG. 'De laatste documenten die over de aanwezigheid van het doek in het museum spreken, dateren uit het begin van de jaren 80.' Ondanks talloze zoekacties vond het museum in zijn verzamelingen geen enkel spoor van 'Het Panorama van Caïro' terug.

In december 2020 dook een belangrijk fragment van het doek op bij een antiekhandelaar in Zuid-Frankrijk. Het betreft de centrale scène waarin je aartshertog Rudolf in zijn koets herkent. De antiquair kon het werk identificeren en nam contact op met kunsthistoricus Eugène Warmenbol (ULB). De antiquair wilde het werk teruggeven aan de Belgische staat. Zo behoort het doek vandaag terug tot de verzamelingen van de KMKG.

Lotgevallen

De teruggave opent de weg voor verder onderzoek, laat het museum weten in een persbericht. 'Niet alleen zal het mogelijk zijn om de door Emile Wauters gebruikte technieken van nabij te bestuderen, ook kunnen we de zoektocht naar de lotgevallen van het schilderwerk weer opstarten. We hopen nog andere delen te ontdekken en vooral te begrijpen hoe dit werk uit onze verzamelingen kon verdwijnen en hoe fragmenten ervan in privébezit konden belanden.'